Πώς Θα Λειτουργήσουν Τα Σχολεία Στις 25/9

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα σχολεία όλης της χώρας η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας οι σχολικές μονάδες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας καλούνται να οργανώσουν αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, εντός ή και εκτός του σχολικού χώρου. Ωστόσο, η νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου δίνει μια σημαντική διευκρίνιση για τις σχολικές μονάδες που δε θα μπορέσουν αντικειμενικά να πραγματοποιήσουν τις προβλεπόμενες δράσεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

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