Πώς Θα Λειτουργήσουν Τα Σχολεία Στις 25/9

Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Παρασκευή

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
  • Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας καλούνται να οργανώσουν αθλητικές δραστηριότητες.
  • Οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν εντός ή εκτός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
  • Υπάρχει διευκρίνιση για σχολικές μονάδες που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις δράσεις.
  • Η ημέρα αυτή συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα σχολεία όλης της χώρας η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας οι σχολικές μονάδες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας καλούνται να οργανώσουν αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, εντός ή και εκτός του σχολικού χώρου. Ωστόσο, η νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου δίνει μια σημαντική διευκρίνιση για τις σχολικές μονάδες που δε θα μπορέσουν αντικειμενικά να πραγματοποιήσουν τις προβλεπόμενες δράσεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

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