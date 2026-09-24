Νίκαια: Η 44χρονη περιγράφει την ομηρία της από τον σύντροφό της

«Άρχισε να παραληρεί. Φοβόμουν να κάνω κάτι»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Νίκαια, 49χρονος άνδρας κρατούσε τη 44χρονη σύντροφό του όμηρο για ώρες, προκαλώντας κινητοποίηση της αστυνομίας.
  • Η γυναίκα ανέφερε ότι ο σύντροφός της είχε ψυχολογικά προβλήματα και δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του.
  • Η αστυνομία ανέπτυξε διαπραγματευτή και ειδικές δυνάμεις για να διαχειριστεί την κατάσταση.
  • Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη του 49χρονου και την απελευθέρωση της γυναίκας.
  • Ο 49χρονος αναμένεται να μεταφερθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στη Νίκαια, όταν ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να κρατούσε για ώρες τη σύντροφό του όμηρο μέσα στο σπίτι τους, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην οδό Σολωμού, ενώ στο σημείο έφτασε και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διαχειριστεί την κρίσιμη κατάσταση.

Νίκαια: «Τρεις μέρες ούρλιαζε η γυναίκα»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το τέλος της περιπέτειάς της, η γυναίκα περιέγραψε τι είχε προηγηθεί, αναφέροντας πως ο σύντροφός της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Νίκαια: Η 44χρονη περιγράφει την ομηρία της από τον σύντροφό της

«Δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του. Ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραληρεί. Έγινε λίγο πιο επιθετικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα ήταν η πρώτη που βγήκε από το ημιυπόγειο διαμέρισμα της οδού Σολωμού, πριν ολοκληρωθεί η επιχείρηση για τη σύλληψη του 49χρονου άνδρα.

Όπως ανέφερε, ο σύντροφός της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και, σύμφωνα με την ίδια, η συμπεριφορά του άλλαξε όταν δεν έλαβε σωστά τη φαρμακευτική του αγωγή. 

Ομηρία στη Νίκαια: Πώς η 44χρονη άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς

«Έγινε λίγο πιο επιθετικός», διευκρινίζοντας παράλληλα πως, παρά την ένταση της κατάστασης, δεν είχε υπάρξει στο παρελθόν ανάλογη συμπεριφορά απέναντί της.

«Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά φοβόμουν να κάνω κάτι. Είναι και ο φόβος λίγο του πώς θα αντιδράσει. Εγώ δεν είμαι ψυχίατρος», είπε η γυναίκα.

Νίκαια: Η 44χρονη περιγράφει την ομηρία της από τον σύντροφό της

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν με αγωνία τις εξελίξεις έξω από το σπίτι. Η οδός Σολωμού αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διαπραγματευτής.

Λήξη συναγερμού στη Νίκαια:Η αστυνομία μπήκε στο σπίτι- Συνελήφθη ο δράστης

Γείτονες περιέγραψαν έναν άνδρα σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης.

«Προφανώς κάποια κρίση θα έπαθε το παλικάρι και έγινε όλο αυτό. Φώναζε συνέχεια, έβριζε», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Άλλη γειτόνισσα σημείωσε ότι μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούσε η κατάσταση της γυναίκας.

«Αυτό βέβαια που είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν η κοπέλα. Έπρεπε να προστατευτεί. Εγώ φοβόμουν», είπε, περιγράφοντας τις στιγμές που ο 49χρονος έβγαινε έξω και φώναζε στους ανθρώπους.

Νίκαια: Η επιχείρηση της Αστυνομίας

Στο σημείο έφτασε διαπραγματευτής της Αστυνομίας, ο οποίος προσέγγισε τον 49χρονο και προσπάθησε να τον πείσει να παραδοθεί.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Βαγγέλης Γκούμας, η επιχείρηση ήταν οργανωμένη σε διαφορετικά επίπεδα, με τον διαπραγματευτή να απασχολεί τον άνδρα, ενώ αστυνομικός των ειδικών δυνάμεων ανέβηκε τα σκαλιά και κατάφερε να περάσει στο διαμέρισμα από το παραθυράκι του μπάνιου.

Το παραθυράκι από το οποίο μπήκε μέσα στο σπίτι όπου κρατούταν όμηρος η γυναίκα ο αστυνομικός

Το παραθυράκι από το οποίο μπήκε μέσα στο σπίτι όπου κρατούταν όμηρος η γυναίκα ο αστυνομικός

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρξαν πληροφορίες ακόμη και για πιθανή ύπαρξη όπλου ή χειροβομβίδας μέσα στο σπίτι.

«Είπε αυτός ότι έχει όπλα, μηχανισμούς. Νομίζω ότι είχε μαχαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος.

Τελικά, περίπου στις 20:30 η επιχείρηση ολοκληρώθηκε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον 49χρονο και να δώσουν τέλος στην πολύωρη κατάσταση ομηρίας.

Η 44χρονη γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο 49χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

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