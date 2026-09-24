Νίκαια: «Τρεις μέρες ούρλιαζε η γυναίκα»

Τι λένε οι γείτονες για την ομηρία στη Σοφοκλέους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Περιστατικό ομηρίας στη Νίκαια με 49χρονο να κρατάει την 44χρονη σύζυγό του στο διαμέρισμά τους, με γείτονες να αναφέρουν τρεις ημέρες φωνών και καβγάδων.
  • Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από οικείο πρόσωπο της γυναίκας και έσπευσε στο σημείο, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για οπλισμένο άνδρα.
  • Ο 49χρονος φέρεται να απείλησε τη γυναίκα με μαχαίρι και να δήλωσε ότι έχει χειροβομβίδα, αλλά δεν βρέθηκε όπλο κατά την έρευνα.
  • Μετά από διαπραγμάτευση, η γυναίκα απελευθερώθηκε χωρίς τραυματισμούς και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ψυχιατρική κλινική.
  • Και οι δύο έχουν ιστορικό ψυχικών προβλημάτων και έχουν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα στο παρελθόν.

Τις τραγικές συνθήκες που επικρατούσαν στο διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους στη Νίκαια περιγράφουν γείτονες του ζευγαριού, μετά το περιστατικό ομηρίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

49χρονος άνδρας κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι τους στη Νίκαια

49χρονος άνδρας κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι τους στη Νίκαια

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συνεχείς φωνές και καβγάδες, ενώ περιγράφουν τη γυναίκα να βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπη με επιθετική συμπεριφορά από τον σύζυγό της.

Ομηρία στη Νίκαια: Πώς η 44χρονη άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς

«Τρεις μέρες ούρλιαζε η γυναίκα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας γείτονας, περιγράφοντας τις τελευταίες ημέρες πριν από την επέμβαση της Αστυνομίας.

Όπως είπε, την ημέρα του περιστατικού σημειώθηκε ακόμη ένας έντονος καβγάς.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη με άνδρες της ΟΠΚΕ έφτασε στη Νίκαια, όπου 49χρονος κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του

Μεγάλη αστυνομική δύναμη με άνδρες της ΟΠΚΕ έφτασε στη Νίκαια, όπου 49χρονος κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του

«Τσακώθηκαν, την απείλησε και την εγκλώβισε. Ακούστηκε ότι είχε μαχαίρι. Την είχε απειλήσει. Τρεις μέρες φώναζε και ούρλιαζε η γυναίκα», ανέφερε.

Νίκαια: «Έλεγε ότι είχε χειροβομβίδα»

Μια άλλη γειτόνισσα περιέγραψε την έντονη κατάσταση που επικρατούσε στο διαμέρισμα, σημειώνοντας πως ακούγονταν κατά διαστήματα τραγούδια και φωνές.

Λήξη συναγερμού στη Νίκαια:Η αστυνομία μπήκε στο σπίτι- Συνελήφθη ο δράστης

«Μία τραγουδούσε, μία φώναζε, έκανε διάφορα. Κάποια στιγμή ακούστηκε για χειροβομβίδα, αλλά δεν μπορώ να το επαληθεύσω. Ήρθε ομάδα αστυνομικών και μπήκε μέσα σε χρόνο dt», ανέφερε.

Ο 49χρονος που κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του στη Νίκαια ισχυρίζοταν ότι ήταν οπλισμένος

Ο 49χρονος που κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του στη Νίκαια ισχυρίζοταν ότι ήταν οπλισμένος

Οι πληροφορίες για πιθανή ύπαρξη όπλου είχαν κινητοποιήσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο κατά την έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα δεν εντοπίστηκε όπλο.

Νίκαια: «Μπαινοβγαίνει συνέχεια σε ψυχιατρικές κλινικές»

Άλλος γείτονας του ζευγαριού αναφέρθηκε και στο ιστορικό του 49χρονου, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Το συγκεκριμένο άτομο γενικά μπαινοβγαίνει συνέχεια σε ψυχιατρικές κλινικές. Συζεί με μια κοπέλα, η οποία γενικά ήταν ήπιων τόνων. Όποτε δεν έπαιρνε τα φάρμακά του, υποτροπίαζε. Δεν έκανε κακό σε κανέναν, πάντα έκανε κακό στον εαυτό του», είπε.

Γείτονες είπαν πως η γυναίκα που κρατούταν όμηρος στη Νίκαια επί τρεις μέρες ούρλιαζε

Γείτονες είπαν πως η γυναίκα που κρατούταν όμηρος στη Νίκαια επί τρεις μέρες ούρλιαζε

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο 49χρονος προκαλούσε κατά διαστήματα προβλήματα στη γειτονιά, χωρίς, όπως ανέφερε, να έχει επιτεθεί σε άλλους ανθρώπους.

«Δημιουργούσε πρόβλημα στη γειτονιά, όχι για να σκοτώσει κάποιον, ούτε να απειλήσει κάποιον. Απλά ήθελε πάντα να γίνεται επίκεντρο», ανέφερε.

Νίκαια: Πώς ξεκίνησε το περιστατικό

Το περιστατικό ομηρίας ξεκίνησε περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι ένας 49χρονος άνδρας κρατούσε την 44χρονη σύζυγό του μέσα στο διαμέρισμά τους στην οδό Σοφοκλέους στη Νίκαια, παρά τη θέλησή της.

Τόσο ο 49χρονος, όσο και η 44χρονη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας

Τόσο ο 49χρονος, όσο και η 44χρονη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την Αστυνομία ειδοποίησε οικείο πρόσωπο της γυναίκας, καταγγέλλοντας ότι ο άνδρας την είχε εγκλωβίσει στο σπίτι. Παράλληλα, υπήρχαν πληροφορίες ότι ο 49χρονος ήταν οπλισμένος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ κλήθηκε και ειδικός διαπραγματευτής.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν αρχικά στο σημείο φέρονται να είδαν τον άνδρα και τη γυναίκα στο μπαλκόνι του διαμερίσματος. Όταν ο 49χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία τους, φέρεται να τράβηξε τη γυναίκα στο εσωτερικό του σπιτιού και να άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκανε νόημα στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας έφερε όπλο.

Νίκαια: Η επέμβαση της ΟΠΚΕ

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο, ενώ ειδικός διαπραγματευτής ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον 49χρονο.

Λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ, οπλισμένοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ μπήκαν στην πολυκατοικία, καθώς η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ο εισαγγελέας διέταξε τον εγκλεισμό του ζευγαριού σε ψυχιατρική κλινική

Ο εισαγγελέας διέταξε τον εγκλεισμό του ζευγαριού σε ψυχιατρική κλινική

Μετά τη συνομιλία που είχε ο 49χρονος με τον διαπραγματευτή, τελικά πείστηκε να αφήσει τη γυναίκα να ανοίξει την πόρτα και να επιτρέψει στους αστυνομικούς να εισέλθουν στο διαμέρισμα.

Με αυτόν τον τρόπο το περιστατικό έληξε χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Νίκαια: Σε ψυχιατρική κλινική το ζευγάρι

Ο 49χρονος και η 44χρονη μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι δύο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και έχουν νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικά νοσοκομεία.

Μετά την εξέταση της υπόθεσης δόθηκε εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό και των δύο σε ψυχιατρική κλινική, καθώς και για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

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