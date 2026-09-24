Η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, με τις δημόσιες εμφανίσεις τους να είναι διακριτικές και μετρημένες.

Ένας από τους αγαπημένους τους προορισμούς -ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες- είναι η Μύκονος, την οποία επισκέφτηκαν πρόσφατα για λίγες στιγμές χαλάρωσης.

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε παραλία του νησιού να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι δυο τους έδειχναν αρκετά χαλαροί κι ευδιάθετοι, παραδομένοι στο καλοκαιρινό σκηνικό, το οποίο δεν ήθελαν με τίποτα να αποχωριστούν.

Η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών, με τη σχέση τους να μετρά πλέον δύο χρόνια. Στην αρχή, παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν, εκείνοι επέλεξαν να προστατεύουν το ειδύλλιό τους από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας την ίδια στάση μέχρι σήμερα.

Μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ, όποτε νιώθουν την ανάγκη να αποδράσουν από την καθημερινότητα, πραγματοποιούν ταξίδια τόσο σε άγνωστα όσο και σε γνώριμα μέρη.

Η Κύπρια παρουσιάστρια έχει μιλήσει στο παρελθόν με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύντροφό της, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν κύριο με όλη τη σημασία της λέξης», ενώ έχει εξομολογηθεί πως της προσφέρει ασφάλεια, ηρεμία και ισορροπία στην καθημερινότητά της.

Υπενθυμίζεται ότι η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου έχει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον ποδοσφαιριστή Νεκτάριο Αλεξάνδρου, ενώ ο Φίλιππος Μιχόπουλος έχει δύο παιδιά από τον γάμο του με την Αθηνά Οικονομάκου.

Φίλιππος Μιχόπουλος Στη Μύκονο για τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος