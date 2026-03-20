Φίλιππος Μιχόπουλος για Κωνσταντίνα Ευριπίδου: «Η rockstar μου»

20.03.26 , 14:05 Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξέσπασε σε δάκρυα με την αναφορά στον αδελφό του
20.03.26 , 14:00 Mercedes-Benz CLA: Ήρθε στην Ελλάδα -Εκδόσεις και τιμές
20.03.26 , 13:18 Stars System: Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν σε έρωτα και χρήμα
20.03.26 , 13:15 Έρευνα: Πόσο συχνά αρρωσταίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
20.03.26 , 13:11 Επίθεση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού
20.03.26 , 12:57 Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει πολλά κιλά. Μπαίνω στον 9ο μήνα»
20.03.26 , 12:55 Μαρίνα Καλογήρου: Βόλτα με το νέο της σύντροφο στο κέντρο της Αθήνας
20.03.26 , 12:38 ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος και η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια
20.03.26 , 12:28 Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης
20.03.26 , 12:09 MasterChef Φωτεινούλα: Η πίκρα για την αποχώρηση και η σχέση της με τον Άρη
20.03.26 , 12:06 Εύκολη συνταγή για τούρτα μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα
20.03.26 , 12:03 Μπήλιου: Εαρινή ισημερία σήμερα- Σε ποιο ζώδιο ανήκουν οι γεννημένοι 20/3
20.03.26 , 12:03 Ισπανία: Mειώνει τον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 10% λόγω του πολέμου στο Ιράν
20.03.26 , 12:00 Απίθανη γκάφα: Γάλλος αξιωματικός «πρόδωσε» τη θέση του «Σαρλ ντε Γκωλ»
20.03.26 , 11:51 Παπαρίζου: Ακύρωσε ξανά την εμφάνισή της - Τι συμβαίνει με την υγεία της
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Συνατσάκη - Στρατής:Οικογενειακή περιπέτεια υγείας με την κόρη τους, Ολίβια
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Περισσότερα

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Μιχόπουλος- Ευριπίδου: H αντίδρασή τους όταν τηλεοπτικό συνεργείο τους συνάντησε στο αεροδρόμιο/ Buongiorno 7/4/25
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φίλιππος Μιχόπουλος ευχήθηκε δημόσια στην Κωνσταντίνα Ευριπίδου για τα γενέθλιά της μέσω Instagram, αποκαλώντας την "rockstar".
  • Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου ανάρτησε ευχαριστίες για τις ευχές και μίλησε για την ανάγκη καλοσύνης και ανθρωπιάς.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2024 και η σχέση τους έγινε γνωστή το φθινόπωρο.
  • Η Κωνσταντίνα δήλωσε ότι ο Φίλιππος της εμπνέει ασφάλεια και σταθερότητα, παρά την απόσταση που τους χωρίζει.
  • Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο γάμου, αλλά θέλει να απολαμβάνει την κάθε στιγμή της σχέσης τους.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος ανέβασε μία φωτογραφία της συντρόφου του, Κωνσταντίνας Ευριπίδου, για να της ευχηθεί και δημόσια για τα γενέθλιά της!

Ο επιχειρηματίας σπάνια μοιράζεται στον λογαριασμό στo Instagram στιγμές από την προσωπική του ζωή. Χθες ωστόσο ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για την Κύπρια παρουσιάστρια αφού είχε τα γενέθλιά της.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος έκανε ένα story ανεβάζοντας μία φωτογραφία της αγαπημένης του και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Happy lucky B-Day my rockstar».

Η ίδια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Loved, truly blessed, and completely at peace, nothing more i need . Σας ευχαριστώ τόσο πολύ όλους για τις ευχές και την αγάπη σας! Την ένιωσα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και στο μυαλό μας αλλά και την υποκρισία της εποχής, το είχα μεγάλη ανάγκη!!!!Όλοι μας το έχουμε! Καλοσύνη, αλήθεια, έρωτα και ανθρωπιά!!!!!! Ευλογημένοι που μεγαλώνουμε!!!! LOVE YOU».

Το ζευγάρι είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2024 και το φθινόπωρο έγινε γνωστή η σχέση του! 

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και αρχικά κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έγινε τον Νοέμβριο του 2024 όπου έδωσαν μαζί το παρών σε γνωστό εστιατόριο στη Λεμεσό.

Μιχόπουλος - Ευριπίδου: Τράβηξαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου είχε αναφέρει σε συνέντευξή της ότι ο Φίλιππος Μιχόπουλος είναι ένας άνθρωπος που την εμπνέει ασφάλεια και παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τους χωρίζει, τον νιώθει πάντα δίπλα της.

Η πρώτη φωτογραφία του Φίλιππου Μιχόπουλου και της Κωνσταντίνας Ευριπίδου / Πηγή: Instagram

«Ο Φίλιππος είναι ένας κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι ένας άνθρωπος που μου εμπνέει σταθερότητα, σοβαρότητα, ασφάλεια και χαρά. Ένας πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, που δεν μιζεριάζει ποτέ – πολύ σπουδαίο στοιχείο για εμένα. Επίσης, είναι το άτομο εκείνο που θα βρει λύσεις, χωρίς να σε απασχολήσει και χωρίς να δραματοποιήσει ένα πρόβλημα. Τόσο, που παρόλο που υπάρχει η απόσταση, νιώθω ανά πάσα στιγμή ότι μπορώ να τον βρω και να είναι δίπλα μου. Με τον Φίλιππο ταιριάζουν απολύτως οι αξίες μας, οι βάσεις και η ανατροφή μας», εξομολογήθηκε η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.

Σε άλλη της συνέντευξη τον Δεκέμβριο είχε δηλώσει για τη σχέση της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο: «Eίμαστε μαζί 1,5 χρόνο, είναι όλα πολύ καλά. Πάει πολύ καλά σε αυτή τη φάση που μιλάμε η σχέση μας. Έχω τη χαρά να δω την καλή πλευρά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα σου, να είναι σταράτος, να είναι σωστός, να λέει κάτι και να το κάνει, να είναι γλυκός, τρυφερός, προστατευτικός».

Όσο για το ενδεχόμενο ενός γάμου δεν εμφανίστηκε αρνητική: «Τίποτα δεν αποκλείω στη ζωή μου, ούτε θέλω να προγραμματίζομαι, ούτε να σκέφτομαι, είμαστε πάρα πολύ καλά, όπως είμαστε. Δεν ξέρω καν τι θα γίνει στη ζωή μου, σε ένα μήνα. Θέλω να πιστεύω στο όνειρο, στο happy ending, πάντα. Θέλω να ζω την κάθε μας στιγμή, πρέπει να απολαμβάνεις ότι κάνεις. Δεν θα κάνω τίποτα με το ζόρι».
 

