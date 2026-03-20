Φίλιππος Μιχόπουλος για Κωνσταντίνα Ευριπίδου: «Η rockstar μου»

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος ανέβασε μία φωτογραφία της συντρόφου του, Κωνσταντίνας Ευριπίδου, για να της ευχηθεί και δημόσια για τα γενέθλιά της!

Ο επιχειρηματίας σπάνια μοιράζεται στον λογαριασμό στo Instagram στιγμές από την προσωπική του ζωή. Χθες ωστόσο ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για την Κύπρια παρουσιάστρια αφού είχε τα γενέθλιά της.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος έκανε ένα story ανεβάζοντας μία φωτογραφία της αγαπημένης του και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Happy lucky B-Day my rockstar».

Η ίδια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Loved, truly blessed, and completely at peace, nothing more i need . Σας ευχαριστώ τόσο πολύ όλους για τις ευχές και την αγάπη σας! Την ένιωσα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και στο μυαλό μας αλλά και την υποκρισία της εποχής, το είχα μεγάλη ανάγκη!!!!Όλοι μας το έχουμε! Καλοσύνη, αλήθεια, έρωτα και ανθρωπιά!!!!!! Ευλογημένοι που μεγαλώνουμε!!!! LOVE YOU».

Το ζευγάρι είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2024 και το φθινόπωρο έγινε γνωστή η σχέση του!

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και αρχικά κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έγινε τον Νοέμβριο του 2024 όπου έδωσαν μαζί το παρών σε γνωστό εστιατόριο στη Λεμεσό.

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου είχε αναφέρει σε συνέντευξή της ότι ο Φίλιππος Μιχόπουλος είναι ένας άνθρωπος που την εμπνέει ασφάλεια και παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τους χωρίζει, τον νιώθει πάντα δίπλα της.

Η πρώτη φωτογραφία του Φίλιππου Μιχόπουλου και της Κωνσταντίνας Ευριπίδου / Πηγή: Instagram

«Ο Φίλιππος είναι ένας κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι ένας άνθρωπος που μου εμπνέει σταθερότητα, σοβαρότητα, ασφάλεια και χαρά. Ένας πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, που δεν μιζεριάζει ποτέ – πολύ σπουδαίο στοιχείο για εμένα. Επίσης, είναι το άτομο εκείνο που θα βρει λύσεις, χωρίς να σε απασχολήσει και χωρίς να δραματοποιήσει ένα πρόβλημα. Τόσο, που παρόλο που υπάρχει η απόσταση, νιώθω ανά πάσα στιγμή ότι μπορώ να τον βρω και να είναι δίπλα μου. Με τον Φίλιππο ταιριάζουν απολύτως οι αξίες μας, οι βάσεις και η ανατροφή μας», εξομολογήθηκε η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.

Σε άλλη της συνέντευξη τον Δεκέμβριο είχε δηλώσει για τη σχέση της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο: «Eίμαστε μαζί 1,5 χρόνο, είναι όλα πολύ καλά. Πάει πολύ καλά σε αυτή τη φάση που μιλάμε η σχέση μας. Έχω τη χαρά να δω την καλή πλευρά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα σου, να είναι σταράτος, να είναι σωστός, να λέει κάτι και να το κάνει, να είναι γλυκός, τρυφερός, προστατευτικός».

Όσο για το ενδεχόμενο ενός γάμου δεν εμφανίστηκε αρνητική: «Τίποτα δεν αποκλείω στη ζωή μου, ούτε θέλω να προγραμματίζομαι, ούτε να σκέφτομαι, είμαστε πάρα πολύ καλά, όπως είμαστε. Δεν ξέρω καν τι θα γίνει στη ζωή μου, σε ένα μήνα. Θέλω να πιστεύω στο όνειρο, στο happy ending, πάντα. Θέλω να ζω την κάθε μας στιγμή, πρέπει να απολαμβάνεις ότι κάνεις. Δεν θα κάνω τίποτα με το ζόρι».

