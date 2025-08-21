Μιχόπουλος - Ευριπίδου: Τράβηξαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου

Δεν κρύβονται πια!

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος
Δείτε βίντεο για τη σχέση του Φίλιππου Μιχόπουλου και της Κωνσταντίνας Ευριπίδου από την εκπομπή Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τον χωρισμό του από την Αθηνά Οικονομάκου, ο Φίλιππος Μιχόπουλος έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της Κωνσταντίνας Ευριπίδου

Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία

Το ζευγάρι απολαμβάνει το πρώτο του καλοκαίρι σε διάφορα ελληνικά νησιά με τελευταία στάση τη Μύκονο, στην οποία παρέμεινε για μία εβδομάδα. 

Ευριπίδου για Μιχόπουλο: «Με κέντρισε ο υπέροχος τρόπος προσέγγισης»

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τον Φίλιππο Μιχόπουλο και την Κωνσταντίνα Ευριπίδου στην παραλία του Αγίου Ιωάννη μαζί με τα παιδιά τους. Η εμφάνισή τους στην πλαζ δεν πέρασε απαρατήρητη, ωστόσο δεν φάνηκε να ανενοχλούνται από τα αδιάκριτα βλέμματα, αντίθετα ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετοι. 

Όπως βλέπουμε ο επιχειρηματίας και η Κύπρια παρουσιάστρια δεν κρυβούν πια τον έρωτά τους, ενώ έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο διαχυτικοί στα social media. Η σχέση τους έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν έδωσαν το «παρών» σε κοινή εκδήλωση. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
Back to Top