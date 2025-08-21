Μιχόπουλος - Ευριπίδου: Τράβηξαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου

Δείτε βίντεο για τη σχέση του Φίλιππου Μιχόπουλου και της Κωνσταντίνας Ευριπίδου από την εκπομπή Το Πρωινό

Μετά τον χωρισμό του από την Αθηνά Οικονομάκου, ο Φίλιππος Μιχόπουλος έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της Κωνσταντίνας Ευριπίδου.

Το ζευγάρι απολαμβάνει το πρώτο του καλοκαίρι σε διάφορα ελληνικά νησιά με τελευταία στάση τη Μύκονο, στην οποία παρέμεινε για μία εβδομάδα.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τον Φίλιππο Μιχόπουλο και την Κωνσταντίνα Ευριπίδου στην παραλία του Αγίου Ιωάννη μαζί με τα παιδιά τους. Η εμφάνισή τους στην πλαζ δεν πέρασε απαρατήρητη, ωστόσο δεν φάνηκε να ανενοχλούνται από τα αδιάκριτα βλέμματα, αντίθετα ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετοι.

Όπως βλέπουμε ο επιχειρηματίας και η Κύπρια παρουσιάστρια δεν κρυβούν πια τον έρωτά τους, ενώ έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο διαχυτικοί στα social media. Η σχέση τους έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν έδωσαν το «παρών» σε κοινή εκδήλωση.