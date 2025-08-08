Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου κι ο Φίλιππος Μιχόπουλος απολαμβάνουν το πρώτο τους κοινό καλοκαίρι, ταξιδεύοντας σε διάφορους προορισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παρότι το ζευγάρι προσπαθεί να κρατάει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε την πρώτη του κοινή φωτογραφία.

Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

Η Κύπρια παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις διακοπές τους, στο οποίο φαίνεται να γέρνει στην αγκαλιά του συντρόφου της. Η φωτογραφία αυτή αποτελεί την πρώτη κοινή τους δημόσια εμφάνιση στα social media.

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Ευριπίδου

Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η γνωριμία κι η σχέση τους

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο διαδικτυακό podcast του Like Cyprus, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου μίλησε για τη γνωριμία της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, καθώς και για την απόφασή τους να γνωρίσουν ο ένας τα παιδιά του άλλου.

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, η παρουσιάστρια εξήγησε: «Δεν είμαι άνετη να προβάλλω την προσωπική μου ζωή. Πέρασα δύσκολα σε αυτό το κομμάτι. Ήταν κάτι το οποίο μου έκανε τη ζωή λίγο πιο δύσκολη, το να μην είσαι ελεύθερος, να μην κυκλοφορείς ελεύθερα, να πρέπει να προσέξεις το πού θα πας και πώς θα είσαι εκεί που θα πας». Πρόσθεσε, επίσης, ότι χάρηκε που η σχέση της παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό της.

Τέλος, αποκάλυψε ότι η γνωριμία των παιδιών της με τον σύντροφό της έγινε έπειτα από συζήτηση, τονίζοντας: «Ήταν μια κουβέντα που έκανα με τα παιδιά, δεν θα το άφηνα στην τύχη το συγκεκριμένο θέμα, ήταν όλα στη σειρά όπως έπρεπε για εμένα προσωπικά να γίνει».