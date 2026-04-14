Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Πάσχα στη Μύκονο

To ζευγάρι έκανε διακοπές με τα παιδιά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.04.26 , 08:35 Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Πάσχα στη Μύκονο
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχόπουλος- Ευριπίδου: H αντίδρασή τους όταν τηλεοπτικό συνεργείο τους συνάντησε στο αεροδρόμιο/ Buongiorno 7/4/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος πέρασαν στη Μύκονο τις ημέρες του Πάσχα μαζί με τα παιδιά τους!

Η παρουσιάστρια από την Κύπρο ταξίδεψε στο νησί των ανέμων με τα παιδιά της, περνώντας χαλαρές στιγμές μαζί τους, έχοντας δίπλα της τον επιχειρηματία σύντροφό της. 

Μέσα από τα social media η Κωνσταντίνα Ευριπίδου μοιράστηκε φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές με τα παιδιά της, αλλά και ένα τρυφερό στιγμιότυπο να περπατά στα σοκάκια με τον Φίλιππο Μιχόπουλο. 

Aλλά και εκείνος ανέβασε μία φωτογραφία και με τα τέσσερα παιδιά!

Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Πάσχα στη Μύκονο

Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Πάσχα στη Μύκονο

Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Πάσχα στη Μύκονο

Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Πάσχα στη Μύκονο

Η σχέση του Φίλιππου Μιχόπουλου με την Κωνσταντίνα Ευριπίδου έγινε γνωστή το φθινόπωρο του 2024. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και αρχικά κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και οι δυο έχουν αποκτήσει από δυο παιδιά ο καθένας από τους προηγούμενους γάμους τους και πλέον περνούν όλοι μαζί ευχάριστα τον χρόνο τους.

Η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου είχε αναφέρει σε συνέντευξή της ότι ο Φίλιππος Μιχόπουλος είναι ένας άνθρωπος που την εμπνέει ασφάλεια και παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τους χωρίζει, τον νιώθει πάντα δίπλα της.

«Ο Φίλιππος είναι ένας κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι ένας άνθρωπος που μου εμπνέει σταθερότητα, σοβαρότητα, ασφάλεια και χαρά. Ένας πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, που δεν μιζεριάζει ποτέ – πολύ σπουδαίο στοιχείο για εμένα. Επίσης, είναι το άτομο εκείνο που θα βρει λύσεις, χωρίς να σε απασχολήσει και χωρίς να δραματοποιήσει ένα πρόβλημα. Τόσο, που παρόλο που υπάρχει η απόσταση, νιώθω ανά πάσα στιγμή ότι μπορώ να τον βρω και να είναι δίπλα μου. Με τον Φίλιππο ταιριάζουν απολύτως οι αξίες μας, οι βάσεις και η ανατροφή μας», εξομολογήθηκε η Κωνσταντίνα Ευριπίδου.

Σχετικά με τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της και τις κοινωνικές «ταμπέλες» που πολλές φορές συνοδεύουν τις γυναίκες μετά από ένα διαζύγιο, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου σε συνέντευξη στο youtube είχε ανέφερε: «Δεν είναι ωραίο να βάζουμε ταμπέλα σε μια γυναίκα που έχει χωρίσει. Έχω χωρίσει εδώ και πέντε χρόνια. Το διαζύγιο δεν είναι η μόνη δυσκολία που περνά μια γυναίκα διαζευγμένη».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top