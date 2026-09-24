Τέιλορ Λότνερ: Πατέρας για πρώτη φορά ο ηθοποιός του «Twilight»

Η τρυφερή ανάρτηση και το όνομα της νεογέννητης κόρης του

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Τέιλορ Λότνερ: Πατέρας για πρώτη φορά ο γνωστός ηθοποιός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τέιλορ Λότνερ και η σύζυγός του Τέι έγιναν γονείς για πρώτη φορά.
  • Απέκτησαν ένα κοριτσάκι, τη Λένον Τέιλορ Λότνερ, που γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Το ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα μέσω Instagram στις 23 Σεπτεμβρίου.
  • Η Λένον φοράει ροζ φορμάκι στη φωτογραφία που μοιράστηκαν.
  • Ο Τέιλορ και η Τέι παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2022 και ανακοίνωσαν την εγκυμοσύνη τον Μάρτιο.

Στα ουράνια πλέουν ο Τέιλορ Λότνερ και η σύζυγός του, Τέι, καθώς κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδάκι! Ο δημοφιλής ηθοποιός, που λατρεύτηκε από εκατομμύρια φαν παγκοσμίως μέσα από τον ρόλο του στο «Twilight», έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς, αποκτώντας ένα πανέμορφο κοριτσάκι.

Πατέρας για πρώτη φορά ο Τέιλορ Λότνερ: Γέννησε η σύζυγός του, Τέι

Πατέρας για πρώτη φορά ο Τέιλορ Λότνερ: Γέννησε η σύζυγός του, Τέι

Το ερωτευμένο ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς του φίλους την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μέσα από μια γλυκιά ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης πριγκίπισσάς τους. Στο τρυφερό στιγμιότυπο, η μικρή φοράει ένα γλυκύτατο ροζ φορμάκι, ενώ δίπλα της διακρίνεται ένα κεντημένο κάδρο με το πλήρες όνομά της: Λένον Τέιλορ Λότνερ.

 

Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη τους

«Μία εβδομάδα που αγαπάμε τη γλυκιά μας Λένι. Λένον Τέιλορ Λότνερ. 16.9.2026», έγραψαν στη λεζάντα της δημοσίευσης, αποκαλύπτοντας πως η μικρή τους ήρθε στον κόσμο στις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά και το χαϊδευτικό με το οποίο θα τη φωνάζουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τέιλορ και η Τέι Λότνερ, οι οποίοι ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 11 Νοεμβρίου 2022 στην Καλιφόρνια, είχαν ανακοινώσει την εγκυμοσύνη τον περασμένο Μάρτιο, ενώ τον Ιούνιο είχαν αποκαλύψει γεμάτοι ανυπομονησία πως το μωρό που περιμένουν είναι κοριτσάκι.

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ΤΕΙΛΟΡ ΛΟΤΝΕΡ
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