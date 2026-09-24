Στα ουράνια πλέουν ο Τέιλορ Λότνερ και η σύζυγός του, Τέι, καθώς κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδάκι! Ο δημοφιλής ηθοποιός, που λατρεύτηκε από εκατομμύρια φαν παγκοσμίως μέσα από τον ρόλο του στο «Twilight», έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς, αποκτώντας ένα πανέμορφο κοριτσάκι.

Πατέρας για πρώτη φορά ο Τέιλορ Λότνερ: Γέννησε η σύζυγός του, Τέι

Το ερωτευμένο ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς του φίλους την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μέσα από μια γλυκιά ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης πριγκίπισσάς τους. Στο τρυφερό στιγμιότυπο, η μικρή φοράει ένα γλυκύτατο ροζ φορμάκι, ενώ δίπλα της διακρίνεται ένα κεντημένο κάδρο με το πλήρες όνομά της: Λένον Τέιλορ Λότνερ.

Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη τους

«Μία εβδομάδα που αγαπάμε τη γλυκιά μας Λένι. Λένον Τέιλορ Λότνερ. 16.9.2026», έγραψαν στη λεζάντα της δημοσίευσης, αποκαλύπτοντας πως η μικρή τους ήρθε στον κόσμο στις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά και το χαϊδευτικό με το οποίο θα τη φωνάζουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τέιλορ και η Τέι Λότνερ, οι οποίοι ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 11 Νοεμβρίου 2022 στην Καλιφόρνια, είχαν ανακοινώσει την εγκυμοσύνη τον περασμένο Μάρτιο, ενώ τον Ιούνιο είχαν αποκαλύψει γεμάτοι ανυπομονησία πως το μωρό που περιμένουν είναι κοριτσάκι.