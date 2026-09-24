Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας - Σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονος

Νοσηλεύεται στο «Παμμακάριστος»

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Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας - Σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονος
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Επίθεση Με Μαχαίρι Στο Κέντρο Της Αθήνας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 29χρονος Αιγύπτιος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» από τραύμα μαχαιριού στην κοιλιακή χώρα.
  • Η επίθεση συνέβη το πρωί της Τετάρτης στην οδό Φυλής από δύο άτομα.
  • Αρχικά, ο 29χρονος έλαβε πρώτες βοήθειες σε φαρμακείο και επέστρεψε σπίτι του, αλλά η κατάσταση του επιδεινώθηκε.
  • Φίλοι του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι το τραύμα είχε επηρεάσει και τον σπλήνα.
  • Η Ασφάλεια Αττικής ερευνά το περιστατικό και προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» νοσηλεύτεται από το μεσημέρι της Πέμπτης 24/9 ένας 29χρονος Αιγύπτιος με σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δέθχηκε επίθεση το πρωί της Τετάρτης στην οδό Φυλής. Δύο άτομα φέρεται να του επιτέθηκαν και να τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο. 

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Μετά το περιστατικό, ο 29χρονος απευθύνθηκε αρχικά σε φαρμακείο της περιοχής. όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά γύρισε σπίτι του και κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε σήμερα το πρωί η κατάστασή του είχε χειροτερέψει, με αποτέλεσμα να ζητήσει τη βοήθεια φίλων του. Εκείνοι έφτασαν σπίτι του και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως το τραύμα είχε επρεάσει και τον σπλήνα.

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Η Ασφάλεια Αττικής διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους δράστες.  

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