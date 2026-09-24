Επίθεση Με Μαχαίρι Στο Κέντρο Της Αθήνας

Στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» νοσηλεύτεται από το μεσημέρι της Πέμπτης 24/9 ένας 29χρονος Αιγύπτιος με σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δέθχηκε επίθεση το πρωί της Τετάρτης στην οδό Φυλής. Δύο άτομα φέρεται να του επιτέθηκαν και να τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο.

Μετά το περιστατικό, ο 29χρονος απευθύνθηκε αρχικά σε φαρμακείο της περιοχής. όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά γύρισε σπίτι του και κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε σήμερα το πρωί η κατάστασή του είχε χειροτερέψει, με αποτέλεσμα να ζητήσει τη βοήθεια φίλων του. Εκείνοι έφτασαν σπίτι του και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως το τραύμα είχε επρεάσει και τον σπλήνα.

Η Ασφάλεια Αττικής διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους δράστες.