Θάνατος Μαζωνάκη: «Κλειδί» στην υπόθεση νοσηλεύτρια του ιατρείου

«Καίει» τη γιατρό για τη μέθη - Τι εξετάζεται για την υδροθεραπεία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέος κύκλος ερευνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, με επίκεντρο την κατάθεση νοσηλεύτριας που παρατήρησε επιδείνωση της κατάστασής του.
  • Η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι η γιατρός αγνόησε τις ανησυχίες της και ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με αναισθησιολόγο πριν την κλήση στο ΕΚΑΒ.
  • Η οικογένεια του Μαζωνάκη ζητά επιτάχυνση των τοξικολογικών εξετάσεων και προτίθεται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο.
  • Εξετάζεται αν χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή και ποιες ουσίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
  • Ο Μαζωνάκης είχε εκφράσει αμφιβολίες για την πλασμαφαίρεση και σκεφτόταν εναλλακτικές θεραπείες πριν την επέμβαση.

Νέος κύκλος ερευνών ανοίγει γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον κάθε λεπτομέρεια όσων συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλασμαφαίρεση.

Νοσηλεύτρια «καίει» τη γιατρό του Μαζωνάκη για τους χειρισμούς της όταν ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή

Νοσηλεύτρια «καίει» τη γιατρό του Μαζωνάκη για τους χειρισμούς της όταν ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατάθεση μιας 53χρονης νοσηλεύτριας που, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στον χώρο την ώρα της θεραπείας και φέρεται να αντιλήφθηκε πρώτη ότι η κατάσταση του τραγουδιστή είχε επιδεινωθεί. 

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Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν τον βλέπω καλά» 

Η 53χρονη νοσηλεύτρια, με τα αρχικά Ε.Θ., φέρεται να βρισκόταν στον χώρο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, κάποια στιγμή παρατήρησε ότι ένα από τα χέρια του Γιώργου Μαζωνάκη «τιναζόταν» ή παρουσίαζε σπασμούς.

Η γιατρός φέρεται να ζήτησε συμβουλές τηλεφωνικά από αναισθησιολόγο για το πώς να επαναφέρει τον Μαζωνάκη μετά από μέθη

Η γιατρός φέρεται να ζήτησε συμβουλές τηλεφωνικά από αναισθησιολόγο για το πώς να επαναφέρει τον Μαζωνάκη μετά από μέθη

Η αντίδρασή της ήταν να απευθυνθεί στη γιατρό, λέγοντάς της:

«Δεν τον βλέπω καλά».

Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα το χρηματοκιβώτιο Μαζωνάκη

Η απάντηση που φέρεται να της έδωσε η γιατρός ήταν: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Μία ακόμη εργαζόμενη του ιατρείου μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» και αποκάλυψε ότι είχε δει τον τραγουδιστή την προηγούμενη μέρα, όταν έκανε την υδροθεραπεία. 

Εργαζόμενη στο ιατρείο είπε ότι δεν έπρεπε ο Μαζωνάκης να κάνει πλασμαφαίρεση γιατί την προηγούμενη μέρα είχε κάνει υδροθεραπεία

Εργαζόμενη στο ιατρείο είπε ότι δεν έπρεπε ο Μαζωνάκης να κάνει πλασμαφαίρεση γιατί την προηγούμενη μέρα είχε κάνει υδροθεραπεία

Σύμφωνα με την περιγραφή της, ο Μαζωνάκης κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και η εικόνα του της φάνηκε κάπως διαφορετική από το συνηθισμένο.

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«Σαν να ήταν στον κόσμο του», ήταν η περιγραφή που έδωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει εάν ο τραγουδιστής αισθανόταν αδιαθεσία ή ήταν απλώς κουρασμένος.

Τη μοιραία μέρα της πλασμαφαίρεσης, η εργαζόμενη τον είδε και πάλι ζωντανό στο κρεβάτι του ιατρείου, ωστόσο, όπως είπε «η γιατρός δεν έπρεπε να τον βάλει καν στο μηχάνημα» μετά την υδροθεραπεία, καθώς ο οργανισμός του ήταν ήδη επιβαρυμένος. 

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Η υδροθεραπεία μπορεί να συνδέεται με απώλεια υγρών και μεταβολές στον οργανισμό, ενώ σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι, όπως αφυδάτωση, διαταραχές ηλεκτρολυτών, πτώση της αρτηριακής πίεσης και, σε σοβαρές περιπτώσεις, επιπλοκές από την ίδια τη διαδικασία.

Κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικλογικών για να διαπιστωθεί αν είχε γίνει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη και ποια ουσία του είχε χορηγηθεί

Κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικλογικών για να διαπιστωθεί αν είχε γίνει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη και ποια ουσία του είχε χορηγηθεί

Γι’ αυτό συνίσταται οποιαδήποτε άλλη θεραπεία να γίνεται τουλάχιστον μετά από ένα 48ωρο. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Έκαναν μέθη στον τραγουδιστή;

Η νοσηλεύτρια που ήταν μέσα στο δωμάτιο, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, φέρεται επίσης να είπε πως η γιατρός, λίγα λεπτά πριν από την κλήση στο  ΕΚΑΒ, τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, η οποία συνεργάζεται με εξωτερικά ιατρεία και καλείται σε έκτακτες περιστάσεις. 

Μαζωνάκης: Ποια ουσία χορήγησε η γιατρός στον τραγουδιστή για τη μέθη

Κατά τη συνομιλία αυτή, η γιατρός φέρεται να ανέφερε ότι είχε χορηγήσει σε ασθενή μέθη και αντίδοτο και ρωτούσε, εάν μπορούσε να χορηγήσει κάτι επιπλέον.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Κλειδί» στην υπόθεση νοσηλεύτρια του ιατρείου

Η γιατρός φέρεται επίσης να τηλεφώνησε και στον κατασκευαστή του απινιδωτή για να της δώσει οδηγίες για το πώς να το χρησιμοποιήσει στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η γραμματέας μάλιστα του ιατρείου, στη συμπληρωματική της κατάθεση, φαίνεται να επιβεβαιώνει τα όσα φέρεται να είπε η νοσηλεύτρια, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε πως άκουσε στον διάδρομο του ιατρείου κάποιες λέξεις κλειδιά από τους γιατρούς, όπως μέθη, απινιδωτής και αδρεναλίνη. 

Μαζωνάκης: Αμερικανός παθολόγος γράφει για τα εγκληματικά λάθη των γιατρών

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί προποφόλη ή μιδαζολάμη. Ωστόσο, αν χορηγήθηκε μέθη και ποια ουσία δόθηκε στον τραγουδιστή θα φανεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. 

 Η οικογένεια μάλιστα του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων και προτίθεται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση της διαδικασίας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε ενδοιασμούς στο αν πρέπει να κάνει την πλασμαφαίρεση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε ενδοιασμούς στο αν πρέπει να κάνει την πλασμαφαίρεση

Παράλληλα, η ίδια νοσηλεύτρια, φέρεται να είπε πως όταν η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινώθηκε και η γιατρός επιχείρησε να τον επαναφέρει με απινιδωτή, ο απινιδωτής δε λειτουργήσε. Τότε φέρεται να κάλεσε δύο φορές στον κατασκευαστή της συσκευής και να τον είχε σε ανοιχτή ακρόαση για να της δώσει οδηγίες για το πώς λειτουργεί. 

Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής προσπάθησε να τον πείσει να κάνει πλασμαφαίρεση

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χ. Λυκούδης, έχει δηλώσει ότι η νοσηλεύτρια αναμένεται να κληθεί να καταθέσει και την έχει καλέσει να περιγράψει στις Αρχές όσα αντιλήφθηκε. Παράλληλα, ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νομικές κινήσεις σε βάρος άλλων εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ανακριβή στοιχεία σε καταθέσεις που έχουν δοθεί. 

Οι αμφιβολίες του ίδιου του Μαζωνάκη

Στο μικροσκόπιο τέλος έχουν μπει και πληροφορίες για τις επιφυλάξεις που φέρεται να είχε ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης σχετικά με την πλασμαφαίρεση.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός ζήτησε βαφή για μαλλιά και προσωπική βοηθό»

Σύμφωνα με αυτές,  τις προηγούμενες ημέρες ο τραγουδιστής είχε εκφράσει δεύτερες σκέψεις και ότι εξέταζε ακόμη και την επιλογή θεραπείας στο εξωτερικό για να ανανεωθεί ενόψει της συναυλίας του. Ωστόσο, η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής φέρονται να επιχείρησαν να τον πείσουν να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση. 

Αναμένεται νέος κύκλος καταθέσεων από πρόσωπα που θα φωτίσουν όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Αναμένεται νέος κύκλος καταθέσεων από πρόσωπα που θα φωτίσουν όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι

«Τι είναι αυτό που θα κάνω και θα δώσω 3.000 και 6.000 ευρώ», φέρεται να είχε ρωτήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης τη γιατρός.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται νέος κύκλος καταθέσεων από πρόσωπα που θεωρείται ότι θα φωτίσουν ακόμα περισσότερο όσα έγιναν μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

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