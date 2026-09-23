Θάνατος Μαζωνάκη: «Στο εστιατόριο συζήτησαν μόνο για την υπνοθεραπεία»

Τι είπε στο Star ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή κ. Γιάννης Γλύκας

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Πηγή: Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Όσα είπε ο κ. Γιάννης Γλύκας στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

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Για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τις θέσεις του εντολέως του, μίλησε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Γιώργο Ευγενίδη ο κ. Γιάννης Γλύκας, δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού.

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Μιλώντας για τα SMS που έχουν αναφερθεί δημόσια ανάμεσα στον υπνοθεραπευτή και την κατηγορούμενη γιατρό, ο κ. Γλύκας υποστήριξε ότι κανένα σχετικό στοιχείο δεν περιλαμβάνεται, μέχρι σήμερα, στη δικογραφία. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί σεναρίων, αλλά μόνο επί πραγματικών γεγονότων, ενώ εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιου είδους στοιχεία.

«Είμαι σίγουρος ότι υπερασπίζομαι έναν αθώο άνθρωπο, που έχει την ιδιότητα του μάρτυρα και όχι του κατηγορουμένου» ανέφερε ο κ. Γλύκας, συμπληρώνοντας πως «ακόμα και αν βρεθούν τέτοιου είδους στοιχεία - που εγώ έχω σοβαρή επιφύλαξη -, δε θα αλλάξει η ιδιότητα του ανθρώπου αυτού και θα παραμείνει μάρτυρας και όχι κατηγορούμενος».

Η συνάντηση στα βόρεια προάστια

Αναφερόμενος στη συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη και άλλα δύο πρόσωπα σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια την Δευτέρα, δύο μέρες πριν πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι μοναδικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη για την υπνοθεραπεία.

Διέψευσε, παράλληλα, ότι ο εντολέας του άσκησε σε εκείνη τη συνάντηση οποιαδήποτε πίεση στον καλλιτέχνη να κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου.

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«Όχι μόνο δεν κουβεντιάστηκε τίποτα τέτοιο, αλλά το μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν το ενδιαφέρον του μετέπειτα εκλιπόντος για την υπνοθεραπεία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γλύκας.

«Δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση ο άνθρωπος αυτός (ο υπνοθεραπευτής). Δεν ξέρει καν τι είναι πλασμαφαίρεση και δεν ξέρει καν τι είναι υδροθεραπεία. Βρισκόταν σε άλλο χώρο, και το κρίσιμο δίωρο, το μεσημέρι της Τετάρτης, ο άνθρωπος αυτός κοιμόταν. Η μοναδική ενημέρωση που είχε - επειδή είχε προγραμματισμένο ραντεβού - ήταν καθαρά γιατί περίμενε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο επόμενο ραντεβού του».

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία του υπνοθεραπευτή με τους γιατρούς που συνδέονται με την υπόθεση, σύμφωνα με τον ίδιο, η σχετική σύμβαση που είχε υπογραφεί αφορούσε την παραπομπή πελατών για συνεδρίες υπνοθεραπείας στην Κηφισιά, και όχι στο ιατρείο των γιατρών.

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΑΣ
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ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
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ΝΑΣΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ
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