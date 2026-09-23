Τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν κατασχεθεί και θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίασε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» η δημοσιογράφος της εκπομπής, Ρούλα Κουσκουρή.

Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Ρούλα Κουσκουρή, συνολικά έχουν κατασχεθεί 5 κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων:

ένα τηλέφωνο ανήκε στον κατηγορούμενο γιατρό,

ένα στην (άνευ ειδικότητας) κατηγορούμενη γιατρό,

ένα στη γραμματέα

ένα στη δεύτερη γραμματέα, καθώς και

ένα κινητό τηλέφωνο της τεχνολόγου εργαστηρίων, που και εκείνη εργαζόταν στο ιατρείο.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν:

2 σκληροί δίσκοι, χωρητικότητας 240 GB και 120 GB, καθώς και

χωρητικότητας 240 GB και 120 GB, καθώς και 1 USB χωρητικότητας 256 GB.

Μέσα στα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα εντοπίστηκαν φάκελοι με τις ονομασίες «7-9-2026» και «9-9-2026».

Όπως είπε η Ρούλα Κουσκουρή, όλα τα πειστήρια - τόσο τα κινητά τηλέφωνα όσο και οι σκληροί δίσκοι - κατασχέθηκαν από τις αρχές όταν μπήκαν μέσα στον χώρο του ιατρείου.

«Έχουν δύο σκληρούς δίσκους, μέσα στους οποίους, έχω ως πληροφόρηση, ότι μέχρι στιγμής έχουν βρει 20 αρχεία που περιέχουν δεδομένα καταγραφών, συμβάντων και μετρήσεων ασθενών υγείας ανά μηχάνημα.

Έχουν πλήρη εικόνα, δηλαδή, ποιοι έχουν μπει μέσα σε αυτόν τον χώρο, ποιοι έχουν υποβληθεί σε θεραπείες, ποια είναι τα ονόματα, τι ακριβώς έχουν καταγράψει τα μηχανήματα και τι οι γιατροί.

Έχουμε επίσης ένα USB χωρητικότητας 256 GB.

Mέσα σε αυτά τα αρχεία, εντοπίστηκαν δύο συγκεκριμένοι φάκελοι με ημερομηνίες 7/9/2026 και 9/9/2026. Ποιες είναι αυτές οι ημερομηνίες; Στις 7/9 ήταν η ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έκανε υδροθεραπεία στο συγκεκριμένο ιατρείο. Η 9/9 ήταν η μέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή.

Αυτά τα αρχεία δίνουν πολλά στοιχεία και βρίσκονται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή αυτή τη στιγμή», κατέληξε η Ρούλα Κουσκουρή.