Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου. Η γυναίκα, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε, δημιουργεί νέα ερωτήματα για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναφορά σε «μέθη» και προποφόλη

Η 28χρονη γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι, όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο, άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη».

Η προποφόλη είναι φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια αναισθησίας και, σύμφωνα με το υλικό της υπόθεσης, υπάρχει μόνο σε νοσοκομεία και δε συνταγογραφείται.

Στο μεταξύ, τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει γνωστό και μήνυμα που φέρεται να έστειλε εργαζόμενη του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο και στη συνέχεια διέγραψε, στο οποίο αναφερόταν, μεταξύ άλλων: «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη».

Οι αρχές εξετάζουν εάν πράγματι χορηγήθηκαν κατασταλτικές ουσίες στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αν αυτό μπορεί να συνδέεται με την εξέλιξη της κατάστασής του. Την απάντηση σε αυτό θα δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν εάν υπήρχαν στον οργανισμό του τραγουδιστή φαρμακευτικές ουσίες, όπως βενζοδιαζεπίνες ή άλλα κατασταλτικά φάρμακα, καθώς και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Θάνατος Μαζωνάκη: Το τηλεφώνημα της γιατρού πριν από την κατάθεση

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι αρχές και σε τηλεφώνημα που φέρεται να δέχθηκε η γραμματέας από την 56χρονη γιατρό το βράδυ μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της, πριν μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για να απαντήσει στις ερωτήσεις των αρχών, η γραμματέας δέχθηκε τηλεφώνημα από τη γιατρό.

Η γιατρός φέρεται να τη ρώτησε τι σκόπευε να καταθέσεις στις αρχές και να της ζήτησε οι εργαζόμενοι του ιατρείου να κινηθούν βάσει κοινής γραμμής στις καταθέσεις τους.

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις για την ώρα άφιξης

Στο μικροσκόπιο παραμένει και ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο.

Οι καταθέσεις εργαζομένων παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς τα κρίσιμα χρονικά σημεία. Η 28χρονη γραμματέας είχε αρχικά αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφτασε περίπου στις 15:30, ενώ από άλλα στοιχεία της έρευνας προέκυψε διαφορετική ώρα άφιξης, λίγο πριν τις 14:00.

Στη νέα της κατάθεση, η γραμματέας φέρεται να έδωσε στοιχεία που η υπεράσπιση του συζύγου της γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, θεωρεί ότι ενισχύουν τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα.

Σύμφωνα με την εκδοχή αυτή, στις 15:30 ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρείο, όταν έφτασε ασθενής που είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον παθολόγο.

Η ίδια πλευρά υποστηρίζει ότι, πριν από την άφιξη του ασθενούς, ο γιατρός βρισκόταν στο γραφείο του, όπου είχε ξαπλώσει στον καναπέ και είχε αποκοιμηθεί. Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζεται, παρέμεινε με τον ασθενή του έως περίπου τις 16:10 και προχώρησε στη συνταγογράφηση εξετάσεων.

Η συγκεκριμένη συνταγογράφηση εμφανίζεται, σύμφωνα με έγγραφο που έχει προσκομιστεί στον ανακριτή από τον γιατρό, να έχει πραγματοποιηθεί στις 16:06.

Υπενθυμίζεται ότι, ο παθολόγος υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ούτε βρισκόταν στον χώρο όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπέστη έμφραγμα

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα όλα τα δεδομένα γύρω από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η πιθανότητα θρόμβωσης, η εμβολή αέρα μέσω του συστήματος και ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με τη χορήγηση υγρών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά τη νεκροψία δεν εντοπίστηκε αρχικά θρόμβωση. Ωστόσο, το σύνολο των ευρημάτων αναμένεται να αξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το εύρημα σχετικά με το μυοκάρδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο, δηλαδή στο μυϊκό τμήμα ανάμεσα στις δύο κοιλίες της καρδιάς.

Η ιστολογική εξέταση καλείται να δείξει εάν η αλλοίωση αυτή συνδέεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και, εφόσον επιβεβαιωθεί, πότε αυτό εκδηλώθηκε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η εικόνα του τραγουδιστή πριν από την άφιξη στο ιατρείο

Ένα ακόμη σημείο που εξετάζουν οι αρχές είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν φτάσει στο ιατρείο.

Από την πλευρά του ιατρείου φέρεται να έχει περιγραφεί εικόνα έντονης ή ακραίας υπερδιέγερσης. Την ίδια ώρα, άλλες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του λίγο νωρίτερα παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα.

Συγκεκριμένα, ένας φαρμακοποιός, ένας οδηγός ταξί και ένας ιδιοκτήτης πάρκινγκ φέρεται να έχουν περιγράψει έναν άνθρωπο που συμπεριφερόταν φυσιολογικά πριν από την άφιξή του στην κλινική.

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός θα ζητήσει κατ’ οίκον κράτηση με βραχιολάκι

Οι δύο γιατροί που έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση, παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού και έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή να προσφύγουν κατά της απόφασης για την προσωρινή τους κράτηση.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να καταθέσει απευθείας αίτημα στον ανακριτή για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).