Νέα κρίσιμη ημέρα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, καθώς σήμερα αναμένεται να περάσει το κατώφλι του 32ου τακτικού ανακριτή ο υπνοθεραπευτής.

Ο υπνοθεραπευτής είναι το πρόσωπο στο οποίο η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η κατάθεσή του αναμένεται να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε το συγκεκριμένο υλικό, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και το προγραμματισμένο ραντεβού που, σύμφωνα με όσα έχει ο ίδιος υποστηρίξει, είχε με τον τραγουδιστή το ίδιο απόγευμα.

Ο υπνοθεραπευτής που θα καταθέσει σήμερα για την υπόθεση Μαζωνάκη έχει δηλώσει ότι συνεργαζόταν με την γιατρο που έκανε την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτογραφία εστάλη στις 14:45, με τη γιατρό να φέρεται να του γράφει «όλα καλά». Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 17:00 και ότι για τον λόγο αυτόν θεωρεί πως του στάλθηκε η φωτογραφία.

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η πλασμαφαίρεση και η φωτογραφία

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να έχει τραβήξει ακόμη μία φωτογραφία και ένα βίντεο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν πάγια πρακτική της να καταγράφει ασθενείς, ενώ υπέδειξε τον υπνοθεραπευτή ως αποδέκτη της επίμαχης φωτογραφίας.

Ο υπνοθεραπευτής έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι είχε επαγγελματική σχέση με τη γιατρό και ότι του έστελνε πελάτες. Σε προηγούμενη δήλωσή του είχε αναφέρει ότι στη φωτογραφία ο τραγουδιστής «ζούσε, νομίζω».

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη έστειλε στον υπνοθεραπευτή μια φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα της πλασμαφαίρεσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μήνυμα για τη «μέθη»

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν και μήνυμα που φέρεται να έστειλε εργαζόμενη του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο και στη συνέχεια διαγράφηκε. Σε αυτό αναφερόταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ότι στον τραγουδιστή έγινε μέθη.

Οι αρχές ερευνούν και τις σχέσεις που είχε ο σύζυγος της γιατρού του Μαζωνάκη με γιατρού του εξωτερικού που ασχολούνται με την αναγεννητική ιατρική

«Άστα η μ@νη του έκανε μέθη», φέρεται να έγραφε στο μήνυμα της η εργαζόμενη, το οποίο στη συνέχεια διέγραψε.

Η γραμματέας του ιατρείου, ωστόσο, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε ότι η ίδια δε γνωρίζει με βεβαιότητα εάν χορηγήθηκε μέθη. Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Αυτό ήταν μια εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Απλά από τον διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις “κλειδιά” όπως μέθη και κάποιες άλλες», είπε.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι αποχώρησε από το ιατρείο στις 15:20 και πως μέχρι εκείνη τη στιγμή επικρατούσε ησυχία στον χώρο

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι επικοινωνίες των γιατρών

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες του ζευγαριού των γιατρών από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο, περίπου στις 14:00 της 9ης Σεπτεμβρίου, έως και τις πρώτες καταθέσεις τους στην Ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της άρσης του απορρήτου αναμένεται να εξεταστεί με ποια πρόσωπα επικοινώνησαν, πόσες φορές και για πόση ώρα. Τα πρόσωπα αυτά ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν, εφόσον κριθεί ότι οι επικοινωνίες τους σχετίζονται με την υπόθεση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η γυναίκα από τον χώρο της μουσικής που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να είχε μεσολαβήσει για την επικοινωνία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή. Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθεί και εκείνη να καταθέσει.

.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αναφέρουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Σημαντικό μέρος της ανακριτικής έρευνας αφορά και όσα κατέθεσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο ιατρείο μετά την κλήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες περιέγραψαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν άσφυγμος, σε ανακοπή, τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για να τον επαναφέρουν, ενώ σημείωσαν ότι οι δύο γιατροί δεν τους έδωσαν καμία πληροφορία για τον ασθενή και τις ενέργειες στις οποίες είχαν προβεί οι ίδιοι πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ο υπνοθεραπευτής έχει πει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού μαζί του μετά την πλασμαφαίρεση

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο επίκεντρο και οι δραστηριότητες του 58χρονου γιατρού

Παράλληλα με την έρευνα για τα γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου, οι Αρχές εξετάζουν τη δραστηριότητα του 58χρονου γιατρού και τις επαγγελματικές του επαφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είχε επαφές με γιατρούς από το εξωτερικό για δραστηριότητες που αφορούν την αναγεννητική ιατρική. Μάλιστα στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες σε διαδικασία που σχετίζεται με θεραπείες βλαστοκυττάρων.

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναμένονται τα ιστολογικά και τοξικολογικά αποτελέσματα

Ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία που αναμένουν οι Αρχές είναι τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Από αυτά αναμένεται να προκύψουν στοιχεία για τα ακριβή αίτια του θανάτου, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι δύο γιατροί έχουν προφυλακιστεί και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα διά παραλείψεως. Οι ίδιοι αρνούνται την ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ η υπεράσπισή τους αναμένεται να κινηθεί δικαστικά κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Η έρευνα βρίσκεται πλέον σε κομβικό στάδιο, με τον ανακριτή να συγκεντρώνει μαρτυρίες, ψηφιακά στοιχεία, επικοινωνίες και εργαστηριακά ευρήματα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο της Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες της 9ης Σεπτεμβρίου.