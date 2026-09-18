Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση των ελέγχων στο ιατρείο στο Κολωνάκι που συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Αποκαλυπτικό έγγραφο που έφερε στο φως το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star καταγράφει την αλληλογραφία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δηλώθηκε η αγορά συγκεκριμένου ιατρικού μηχανήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υποβλήθηκε επιστολή με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος Οζονοθεραπείας». Στο ίδιο έγγραφο φέρεται να έχει επισυναφθεί αγγλόφωνο τιμολόγιο με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026, συνολικής αξίας 29.509 ευρώ, στο οποίο αναγραφόταν αγορά μηχανήματος η οποία περιγράφεται ως μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το στοιχείο αυτό διαφέρει από την περιγραφή του μηχανήματος στην αλληλογραφία με τον ΙΣΑ.

Ενδιαφέρον προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο υπέγραψε το έγγραφο η γιατρός, η οποία φαίνεται ως «ολιστική ιατρός». Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα από την Ιατρικό Σύλλογο, ενώ αναγνωρίζονται επιμέρους πρακτικές ολιστικής θεραπευτικής όπως ο βελονισμός, ανάλογα την περίπτωση.

Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτέλεσε την αιτία να προγραμματιστεί νέος αιφνίδιος έλεγχος στο ιατρείο, ο οποίος θα γινόταν τον Σεπτέμβριο του 2026, ωστόσο οι εξελίξεις δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο.

Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές.