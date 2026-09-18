Μετά την επιστροφή της οικογένειάς του στη Μεγάλη Βρετανία, ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Δούκας του Σάσεξ έδωσε το «παρών», χωρίς τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, στο εναρκτήριο Invictus Spirit Gala Dinner & Awards, το οποίο έλαβε χώρα στο ιστορικό Old Royal Naval College, στο Γκρίνουιτς του Λονδίνου.

Ο πρίγκιπας Χάρι επέλεξε για την εμφάνισή του ένα επίσημο μαύρο κουστούμι, ενώ ήταν αρκετά ευδιάθετος. Πάνω στο κουστούμι που φορούσε είχε καρφιτσωμένα τα στρατιωτικά μετάλλιά του, ενώ ένα από αυτά τα παράσημα (του Ιππότη Διοικητή του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος) του το είχε απονείμει η Βασίλισσα Ελισάβετ το 2015.

Ο Χάρι φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με βετεράνους, υποστηρικτές και προσκεκλημένους της διοργάνωσης, ενώ εξέφρασε επανειλημμένα τη χαρά του για την επιστροφή του στη Βρετανία.

Ο πρίγκιπας Χάρι στην πρώτη του κοινωνική δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή του στη Βρετανία / Φωτογραφίες: Ap Images

Τα Invictus Games, είναι μία διοργάνωση την οποία ίδρυσε ο πρίγκιπας Χάρι το 2014, οπότε και η συγκεκριμένη βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον. Εδώ να σημειώσουμε ότι η διοργάνωση αυτή στηρίζει τραυματισμένους και ασθενείς εν ενεργεία στρατιωτικούς και βετεράνους, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή τους στη βρετανική κοινωνία.

Η απουσία της Μέγκαν Μαρκλ από το πλευρό του συζύγου της

Η απουσία της συζύγου του από το πλευρό του, δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισε να μην παρευρεθεί με τον πρίγκιπα Χάρι στη βραδιά αυτή, αφού σύμφωνα με βρετανικές και αμερικανικές πηγές η Δούκισσα του Σάσεξ έχει επιλέξει να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το συγκεκριμένο διάστημα.

Προτεραιότητά της φέρεται να είναι η προσαρμογή των δύο παιδιών της, Άρτσι και Λίλιμπετ, στο νέο τους σπίτι, καθώς και στο σχολικό περιβάλλον της Βρετανίας.

Να σημειωθεί ότι η επιστροφή της οικογένειας από την Καλιφόρνια δεν σημαίνει επάνοδο των Χάρι και Μέγκαν στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Υπενθυμίζουμε ότι το ζευγάρι δε διαθέτει πλέον τον ρόλο των ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας - από τον οποίο αποφάσισε να αποχωρήσει το 2020.