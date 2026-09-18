Νέα τηλεοπτική σελίδα ανοίγει για τη Μαρία Αντωνά, η οποία μετά την παρουσία της στον ΑΝΤ1 κάνει το επόμενο βήμα στην τηλεοπτική της πορεία.

Η Μαρία Αντωνά αφήνει πίσω της τη συνεργασία με τον ΑΝΤ1 και εντάσσεται στο νέο τηλεοπτικό εγχείρημα του MEGA, «MEGA Non Stop», που έρχεται στη μικρή οθόνη με ενημερωτικό και παράλληλα πιο magazino χαρακτήρα.

Η παρουσιάστρια θα βρίσκεται στο πλευρό του Ζήση Μούσιου και του Βασίλη Τσεκούρα, σε ένα νέο τηλεοπτικό σχήμα που θα συνδυάζει την επικαιρότητα με θέματα από την κοινωνία και την καθημερινότητα.

Πρόκειται για ένα ακόμη τηλεοπτικό βήμα για τη Μαρία Αντωνά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από διαφορετικά formats και τηλεοπτικές παρέες, συνεχίζοντας να χτίζει τη δική της διαδρομή στην ελληνική τηλεόραση.

Το νέο εγχείρημα του MEGA αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού να αναφέρει:

«Σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες μεταδίδονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η ουσιαστική ενημέρωση απαιτεί εμβάθυνση, εγρήγορση και οξυδέρκεια.

Το MEGA ενισχύει το ενημερωτικό του πρόγραμμα με το #ΜegaNonStop, ένα νέο, ευέλικτο magazino με σύγχρονη ματιά και δημοσιογραφική ουσία.

Από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, ο Ζήσης Μούσιος, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Αντωνά δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από μία εκπομπή με συνεχή ροή, γρήγορο tempo και πολυδιάστατη θεματολογία.

Το «MEGA Non Stop» εστιάζει στον πυρήνα της επικαιρότητας, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες και τις αλλαγές που φέρνουν τα μεγάλα γεγονότα στην καθημερινότητα των πολιτών. Με σύγχρονη οπτική αφήγηση και άμεσα αντανακλαστικά, η εκπομπή συνδέει τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία, μεταφέροντας τον παλμό τόσο από τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και από την περιφέρεια.»