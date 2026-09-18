Μαρία Αντωνά: Η μεγάλη τηλεοπτική αλλαγή – Το νέο της βήμα

Όλες οι λεπτομέρειες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.26 , 12:43 Νίκος Καρβέλας: «Δεν είμαι προσωποποίηση της παρακμής. Είμαι ακμή»
18.09.26 , 12:34 Πρίγκιπας Χάρι: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία - Απουσίαζε η Μαρκλ
18.09.26 , 12:33 Renault: Ο τρόπος που δίνει λύση στην ακρίβεια καυσίμων
18.09.26 , 12:23 Θάνατος Μαζωνάκη: Οι έρευνες για το χρηματοκιβώτιο και τα ψηφιακά πειστήρια
18.09.26 , 12:16 Πώς θα λειτουργεί το Medwatch - Νέα πλατφόρμα για έλεγχο ιδιωτικών ιατρείων
18.09.26 , 12:00 Νοιώθεις ότι έχεις «ξεμείνει» από ενέργεια; Ακολούθησε αυτές τις συμβουλές
18.09.26 , 11:52 Η Αλέκα Κανελλίδου, με τον γιο της Γιάννη Γιαννουσάκη, στο Βεάκειο Θέατρο
18.09.26 , 11:51 Συνατσάκη: Με την κόρη της στη Walt Disney στο Παλάτι της Σταχτοπούτας
18.09.26 , 11:47 Μαρία Αντωνά: Η μεγάλη τηλεοπτική αλλαγή – Το νέο της βήμα
18.09.26 , 11:36 Θρήνος στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Σουΐτνι, στα 43 του χρόνια
18.09.26 , 11:34 Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών
18.09.26 , 11:33 Η Χαλκιάς Racing Team με οδηγό έκπληξη στο Ράλλυ Σπριντ Λειβαδιάς
18.09.26 , 11:31 Ζαχαράτος για Μαζωνάκη: «Έχασα τον “ήρωά” μου»
18.09.26 , 11:03 Eurostat: Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα
18.09.26 , 11:02 Barbie: Η ταινία-φαινόμενο έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
4+1 πανέμορφα χωριά για τις πρώτες αποδράσεις του φθινοπώρου
Αγέλη λύκων επιτέθηκε και κατασπάραξε σκύλο στη Φυλή - Bίντεο
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι έρευνες για το χρηματοκιβώτιο και τα ψηφιακά πειστήρια
Μαρία Αντωνά: Η μεγάλη τηλεοπτική αλλαγή – Το νέο της βήμα
Σεισμός τώρα στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική
Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο με μπαστούνι για τον θάνατο της Τζωρτζίνας
Renault: Ο τρόπος που δίνει λύση στην ακρίβεια καυσίμων
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Μαρία Αντωνά
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αντωνά αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 και εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA, "MEGA Non Stop".
  • Η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20.
  • Στο πλευρό της Μαρία Αντωνά θα είναι οι Ζήσης Μούσιος και Βασίλης Τσεκούρας, με στόχο την ενημέρωση και την κοινωνική θεματολογία.
  • Το "MEGA Non Stop" θα συνδυάζει επικαιρότητα με ανθρώπινες ιστορίες και θα έχει γρήγορο ρυθμό και πολυδιάστατη θεματολογία.
  • Η εκπομπή στοχεύει στην ουσιαστική ενημέρωση και την άμεση σύνδεση με τις εξελίξεις στην πολιτική, οικονομία και κοινωνία.

Νέα τηλεοπτική σελίδα ανοίγει για τη Μαρία Αντωνά, η οποία μετά την παρουσία της στον ΑΝΤ1 κάνει το επόμενο βήμα στην τηλεοπτική της πορεία.

Η Μαρία Αντωνά αφήνει πίσω της τη συνεργασία με τον ΑΝΤ1 και εντάσσεται στο νέο τηλεοπτικό εγχείρημα του MEGA, «MEGA Non Stop», που έρχεται στη μικρή οθόνη με ενημερωτικό και παράλληλα πιο magazino χαρακτήρα.

Η παρουσιάστρια θα βρίσκεται στο πλευρό του Ζήση Μούσιου και του Βασίλη Τσεκούρα, σε ένα νέο τηλεοπτικό σχήμα που θα συνδυάζει την επικαιρότητα με θέματα από την κοινωνία και την καθημερινότητα.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MARIA ANTONA (@maria_antwna)

Πρόκειται για ένα ακόμη τηλεοπτικό βήμα για τη Μαρία Αντωνά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από διαφορετικά formats και τηλεοπτικές παρέες, συνεχίζοντας να χτίζει τη δική της διαδρομή στην ελληνική τηλεόραση.

Το νέο εγχείρημα του MEGA αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού να αναφέρει:

«Σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες μεταδίδονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η ουσιαστική ενημέρωση απαιτεί εμβάθυνση, εγρήγορση και οξυδέρκεια.

Το MEGA ενισχύει το ενημερωτικό του πρόγραμμα με το #ΜegaNonStop, ένα νέο, ευέλικτο magazino με σύγχρονη ματιά και δημοσιογραφική ουσία.

Από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, ο Ζήσης Μούσιος, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Αντωνά δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από μία εκπομπή με συνεχή ροή, γρήγορο tempo και πολυδιάστατη θεματολογία.

Το «MEGA Non Stop» εστιάζει στον πυρήνα της επικαιρότητας, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες και τις αλλαγές που φέρνουν τα μεγάλα γεγονότα στην καθημερινότητα των πολιτών. Με σύγχρονη οπτική αφήγηση και άμεσα αντανακλαστικά, η εκπομπή συνδέει τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία, μεταφέροντας τον παλμό τόσο από τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και από την περιφέρεια.»

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΜEGA
 |
MEGA NON STOP
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Barbie:Το Aπόλυτο Κινηματογραφικό Φαινόμενο Έρχεται Στο Star
Media
Barbie: Η ταινία-φαινόμενο έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
Eurovision 2027:Η Ιρλανδία θα απέχει ξανά από τον διαγωνισμό
Media
Eurovision: Νέο μποϊκοτάζ από την Ιρλανδία - Εκτός διαγωνισμού και το 2027
Δείτε Online Την Ταινία «Έντιμος Κλέφτης»
Media
«Έντιμος Κλέφτης»: Δείτε online την περιπέτεια με τον Λίαμ Νίσον
Κρατερός Κατσούλης
Media
Χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη η εκπομπή - Τι αποκάλυψε η Μαρία Ηλιάκη
«Πρώτος καφές Με Τη Ζήνα»: Ετοιμασίες Αλά... GNTM Για Τη Ζήνα
Media
Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι έτοιμη και για το GNTM: Δείτε την προετοιμασία της
GNTM 7: Δείτε Special Preview Από Το Πρώτο Επεισόδιο
Media
GNTM 7 Special Preview: Δείτε πρώτοι τι έρχεται!
GNTM 7
Media
GNTM 7: Οι auditions, οι ατάκες και το comeback στη μεγάλη πρεμιέρα!
Ταινία Online: Δες Την Αριστουργηματική Ταινία «Η Φάλαινα»
Media
Ταινία online: Δες την αριστουργηματική ταινία «Η Φάλαινα»
Άση Μπήλιου
Media
Άση Μπήλιου: Πρεμιέρα για το ανανεωμένο Stars System τη Δευτέρα στις 09:00
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top