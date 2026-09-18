Θάνατος Μαζωνάκη: Οι έρευνες για το χρηματοκιβώτιο και τα ψηφιακά πειστήρια

Αναμένενεται η ιατροδικαστική έκθεση

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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να εξετάζουν σειρά στοιχείων που μπορούν να φωτίσουν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ψηφιακά πειστήρια, οι άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε σε κατ’ οίκον έρευνα, αλλά και τα μηχανήματα που υπήρχαν στο ιατρείο.

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Παράλληλα, στην υπόθεση έχει εμπλακεί και ανεξάρτητη αρχή για τη διερεύνηση ενδεχόμενου ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Μαζωνάκη

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα χρηματοκιβώτιο. 

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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού και σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας προς το παρόν δεν έχει ανοιχθεί. 

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«Σε συνεννόηση με την αρμόδια Εισαγγελία, είτε θα ανοιχτεί είτε θα παραδοθεί», εξήγησε η κ. Δημογλίδου.

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Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι κατηγορούμενος, ενώ η έρευνα στο σπίτι του έγινε επειδή, σε συνεργασία με την εισαγγελική αρχή, θεωρήθηκε ότι ενδέχεται να υπάρχουν στοιχεία που σχετίζονται με το ιατρείο και την υπόθεση του θανάτου.

Εξήγησε επίσης πως , όταν σε κατ’ οίκον έρευνες εντοπίζονται χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, αυτά καταγράφονται και παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ για την τελική τους τύχη αποφασίζει η Δικαιοσύνη.

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Θάνατος Μαζωνάκη: Κρίσιμη η δικαστική έκθεση

Κρίσιμη θεωρείται και η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διαδικασίας.

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Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη ιατροδικαστική έκθεση και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

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Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αναμένεται να δώσουν στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου, αλλά και τον ακριβή χρόνο θανάτου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε επίσης ότι η Αστυνομία κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρνεάδου, στοιχείο που  αναμένεται να τεθεί υπόψη της ιατροδικαστικής αρχής.

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«Φαντάζομαι όμως το γεγονός ότι καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος, κάτι το οποίο θα θέσουμε στην ιατροδικαστική αρχή, θα βοηθήσει πολύ τον δικό τους έλεγχο και τα αποτελέσματα τα δικά μας για το πώς λειτούργησε το μηχάνημα», είπε.

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Τα επίμαχα μηχανήματα από το ιατρείο έχουν κατασχεθεί, έχει αφαιρεθεί το λογισμικό τους και πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν. 

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Σε ό,τι αφορά σε άλλα μηχανήματα που φέρεται να υπήρχαν στο ιατρείο και να μετακινήθηκαν, η κ. Δημογλίδου είπε ότι αυτό παραμένει αντικείμενο έρευνας και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου και τα ψηφιακά πειστήρια

Εκκρεμότητες υπάρχουν και όσον αφορά στα ψηφιακά πειστήρια όσο και στις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, τα νέα στοιχεία αναμένεται να συμβάλουν στην αξιολόγηση όσων υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι κατά τις απολογίες τους.

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«Θα διευκρινιστούν ουσιαστικά κάποια θέματα γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουν δώσει απολογίες στον ανακριτή, έχουν απαντήσει σε ερωτήσεις του ανακριτή, όμως θα έρθουν τα αποτελέσματα από τις άρσεις και τα τελευταία αποτελέσματα από ψηφιακά πειστήρια που θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν αυτά που ισχυρίστηκαν», είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι το γεγονός πως κάποιος έχει ήδη καταθέσει στην Αστυνομία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δε θα κληθεί εκ νέου από την ανακριτική αρχή.

Η κ. Δημογλίδου αποκάλυψε τέλος ότι κατά τις απολογίες των κατηγορουμένων προέκυψαν νέα στοιχεία και ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να συμπληρώνεται συνεχώς με τα νέα δεδομένα που θα προκύπτουν.

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