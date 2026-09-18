Τάκης Ζαχαράτος: «Είχαμε να μιλήσουμε καιρό με τον Γιώργο, πάντα υπήρχε αγάπη και θαυμασμός» / Βίντεο: Mega

Με αφορμή την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Τάκης Ζαχαράτος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, αρκετά συγκινημένος.

Όπως εξήγησε, με τον σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή γνωριζόντουσαν από τα πρώτα βήματα της καριέρας τους, ενώ αποκάλυψε ότι τους συνέδεε μια πολύ στενή φιλία, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είχαν χαθεί.

Ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Γιώργο Μαζωνάκη το 2013 / Φωτογραφία: NDP

Όπως είπε αρχικά ο Τάκης Ζαχαράτος: «Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί…Είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη γιατί τον γνώριζα τον Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του, από τότε που ήρθε από την Πάτρα να κάνει τα πρώτα του βήματα…Ήταν ο φίλος που μετά δουλέψαμε μαζί, μετά ο καθένας πήρε την πορεία του, τον έκανα μετά και στα show μου…Είχε απίστευτο ταλέντο…και σαν ηθοποιός…».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο καλλιτέχνης ανέφερε: «Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός. Από τη μια είναι ο φίλος μου που έφυγε και από την άλλη είναι ο μύθος “Μαζωνάκης” που έφυγε, είναι σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου…», ο οποίος πάντα στις παραστάσεις του υποδύονταν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Όσο τον αγαπάνε θα ζεί πάντα. Δε νομίζω ότι έφυγε ποτέ, ούτε θα φύγει… Είναι σπουδαίο να έχεις τόσο κόσμο να σε αγαπά και να σε αγκαλιάζει, είναι τεράστιο», πρόσθεσε ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ενώ κατέληξε λέγοντας ότι: «Πάντα ήταν μοναχικός. Και πολλοί καλλιτέχνες είναι έτσι…».