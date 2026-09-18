Ζαχαράτος για Μαζωνάκη: «Έχασα τον “ήρωά” μου»

«Πάντα ήταν μοναχικός», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή του

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Τάκης Ζαχαράτος: «Είχαμε να μιλήσουμε καιρό με τον Γιώργο, πάντα υπήρχε αγάπη και θαυμασμός» / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάκης Ζαχαράτος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη σε εκπομπή.
  • Οι δύο καλλιτέχνες είχαν στενή φιλία από τα πρώτα βήματα της καριέρας τους.
  • Ο Ζαχαράτος χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη ως 'ήρωά' του και μύθο της μουσικής.
  • Ανέφερε ότι η αγάπη του κόσμου για τον Μαζωνάκη θα τον κρατήσει ζωντανό.
  • Ο Μαζωνάκης ήταν μοναχικός, όπως πολλοί καλλιτέχνες.

Με αφορμή την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Τάκης Ζαχαράτος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, αρκετά συγκινημένος.

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Όπως εξήγησε, με τον σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή γνωριζόντουσαν από τα πρώτα βήματα της καριέρας τους, ενώ αποκάλυψε ότι τους συνέδεε μια πολύ στενή φιλία, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είχαν χαθεί.

Ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Γιώργο Μαζωνάκη το 2013 / Φωτογραφία: NDP

Ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Γιώργο Μαζωνάκη το 2013 / Φωτογραφία: NDP

Όπως είπε αρχικά ο Τάκης Ζαχαράτος: «Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί…Είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη γιατί τον γνώριζα τον Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του, από τότε που ήρθε από την Πάτρα να κάνει τα πρώτα του βήματα…Ήταν ο φίλος που μετά δουλέψαμε μαζί, μετά ο καθένας πήρε την πορεία του, τον έκανα μετά και στα show μου…Είχε απίστευτο ταλέντο…και σαν ηθοποιός…».

 

 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο καλλιτέχνης ανέφερε: «Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός. Από τη μια είναι ο φίλος μου που έφυγε και από την άλλη είναι ο μύθος “Μαζωνάκης” που έφυγε, είναι σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου…», ο οποίος πάντα στις παραστάσεις του υποδύονταν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Όσο τον αγαπάνε θα ζεί πάντα. Δε νομίζω ότι έφυγε ποτέ, ούτε θα φύγει… Είναι σπουδαίο να έχεις τόσο κόσμο να σε αγαπά και να σε αγκαλιάζει, είναι τεράστιο», πρόσθεσε ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ενώ κατέληξε λέγοντας ότι: «Πάντα ήταν μοναχικός. Και πολλοί καλλιτέχνες είναι έτσι…».

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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