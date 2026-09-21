KOVE 800X: Όλη η σειρά κάτω από τις 8.000 ευρώ

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Αυτοκινητο
KOVE 800X: Όλη η Σειρά Κάτω από τις 8.000 ευρώ
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Η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. προχωρά σε σημαντική αναπροσαρμογή των τιμών των μοντέλων KOVE 800X, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά τους στην κατηγορία των adventure μοτοσυκλετών.Με τον νέο τιμοκατάλογο, που τίθεται σε ισχύ από τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, οι τιμές των 800X TOURING, 800X PRO UP και 800X RALLY μειώνονται έως και 500 €, με αποτέλεσμα ολόκληρη η οικογένεια 800X να διατίθεται πλέον κάτω από το όριο των 8.000 €.

800X TOURING – Μείωση 500 €

Η KOVE 800X TOURING περνά από τις 8.495 € στις 7.995 €, με συνολική μείωση 500 €. Η TOURING αποτελεί την πλέον ταξιδιωτικά προσανατολισμένη πρόταση της οικογένειας 800X, με προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και εξοπλισμό κατάλληλο τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για μεγάλες διαδρομές.

KOVE 800X: Όλη η σειρά κάτω από τις 8.000 ευρώ

800X PRO UP – Μείωση 200 €

Η KOVE 800X PRO UP διαμορφώνεται πλέον στις 7.995 €, από 8.195 €.Η έκδοση PRO UP βρίσκεται στην καρδιά της οικογένειας 800X και απευθύνεται στον αναβάτη που αναζητά συνδυασμό ταξιδιωτικών δυνατοτήτων και αυξημένων δυνατοτήτων εκτός δρόμου.

800X RALLY – Μείωση 500 €

Η KOVE 800X RALLY αποκτά νέα τιμή 7.695 €, από 8.195 €, με μείωση 500 €..Αποτελεί την έκδοση με τον εντονότερο off-road προσανατολισμό στη σειρά, με σαφή rally χαρακτήρα και στόχο τις πιο απαιτητικές διαδρομές εκτός ασφάλτου.

Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, και οι τρεις εκδόσεις της σειράς KOVE 800X βρίσκονται πλέον κάτω από τις 8.000 €.Από την TOURING έως την PRO UP και τη RALLY, η οικογένεια 800X καλύπτει διαφορετικές απαιτήσεις και χρήσεις, με κοινό παρονομαστή το εξαιρετικά χαμηλό βάρος, την υψηλή απόδοση, τον πλούσιο εξοπλισμό και τον adventure χαρακτήρα, πλέον σε ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
 

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