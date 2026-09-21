Stars System: Ραντεβού κάθε πρωί για τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου!

Πρεμιέρα για την εκπομπή - Καθημερινά στις 09:00, στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το «Stars System» γιορτάζει 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας με καθημερινές αστρολογικές προβλέψεις στις 9:00.
  • Η Άση Μπήλιου καλωσόρισε τους τηλεθεατές και εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή της εκπομπής.
  • Η εκπομπή ανανεώθηκε και πλέον προβάλλεται καθημερινά, προσφέροντας αισιοδοξία και καθοδήγηση.
  • Η Άση αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τις ανατροπές του καλοκαιριού.
  • Η πρώτη εκπομπή της σεζόν είναι αφιερωμένη στις φθινοπωρινές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Το «Stars System» συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και το γιορτάζει με αστρολογικές προβλέψεις καθημερινά στις 9:00!

Άση Μπήλιου: Πρεμιέρα για το ανανεωμένο Stars System τη Δευτέρα στις 09:00

Το πρωί της Δευτέρας 21/9, η Άση Μπήλιου καλημέρισε τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Star, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για την πορεία της εκπομπής: 

Καλημέρα, καλό φθινόπωρο, καλή τηλεοπτική σεζόν σε όλους μας, Σε όσους ξεκίνησαν ξεκινούν σήμερα μαζί μας όσους θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας ξαναβλέπω. Μάλλον εσείς με βλέπετε. Εγώ σας φαντάζομαι να είστε εκεί. Χαίρομαι τόσο πολύ γιατί αυτό το ραντεβού είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι 25 χρόνια στην πρωινή ζώνη και είναι 20 χρόνια στο Star System. Το Star Systems τον Ιούνιο σας άφησε ως μια εβδομαδιαία εκπομπή. Ήρθε τον Σεπτέμβρη ανανεωμένο, ως μία καθημερινή εκπομπή. Το ραντεβού μας νομίζω θα σας γίνει το πιο απαραίτητο ραντεβού στην καθημερινότητά σας. Είναι κάθε μέρα στις 9 το πρωί εδώ να βλέπουμε τι γίνεται, τι μας φέρνει τελοσπάντων το σύμπαν, πώς θα το αντιμετωπίσουμε και κυρίως πώς θα το εκμεταλλευτούμε. Γιατί αυτό που πρέπει να κάνουμε και στα δύσκολα και σε ό, τι τέλος πάντων προκύπτει στην καθημερινότητά μας, είναι να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από ένα φίλτρο αισιοδοξίας.

Stars System: Από τη Δευτέρα 21/9 το ραντεβού με την Άση Μπήλιου δε χάνεται

Η Άση Μπήλιου είπε την πρώτη καλημέρα στους τηλεθεατές του Stars System

Η Άση Μπήλιου είπε την πρώτη καλημέρα στους τηλεθεατές του Stars System

Στη συνέχεια, η έγκριτη αστρολόγος μίλησε για το φετινό καλοκαίρι, το οποίο «σημαδεύτηκε» από την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη: 

«Το φετινό καλοκαιράκι περίεργο, δεν ξέρω πώς ήταν για εσάς. Εγώ εύχομαι να έχετε επιστρέψει όλοι με υγεία. Να είστε καλά, να έχετε μαζέψει δυνάμεις. Ήταν ένα περίεργο καλοκαίρι. Τελείωσε βασικά πολύ περίεργα. Τελείωσε με πολλή στενοχώρια με την τελευταία έκλειψη στους Ιχθείς. Ήρθαν ανατροπές, ήρθαν απώλειες, πολύ σημαντικές απώλειες, με πιο σημαντική από όλες του Γιώργου Μαζωνάκη. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή μας, όμως δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι πολλά πράγματα που ουσιαστικά μας βάζουν έτσι κάθε μέρα και σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα και διάθεση.

Εμείς θα προσπαθήσουμε εδώ όσο γίνεται την διάθεση μας να την φτιάχνουμε καθημερινά και είπαμε ακόμα και όταν βρέχει, ακόμα και όταν χιονίζει θα τα απολαμβάνουμε όλα. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Να απολαμβάνουμε ό, τι έρχεται και να προσπαθούμε να το κερδίσουμε. Σήμερα όπως πάντα. Όπως είθισται.

Αμέσως μετά προχώρησε στις αστρολογικές της προβλέψεις, αποκαλύπτοντας πως η πρώτη εκπομπή της σεζόν είναι αφιερωμένη στην εποχή που διανύουμε, δηλαδή στο φθινόπωρο.

«Φθινοπωρινές προβλέψεις λοιπόν για κάθε ζώδιο. Μπαίνουμε ούτως ή άλλως στις 23 του μηνός, σε δυο μέρες στην φθινοπωρινή ισημερία και ξεκινά ουσιαστικά το φθινόπωρο. Ημερολογιακά φυσικά ξεκινά 1η Σεπτεμβρίου», πρόσθεσε», τόνισε.  

 

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