Πάριος: Αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με ένα τραγούδι που έγραψε για εκείνον

«Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα, γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Γιάννης Πάριος: Αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη τραγουδώντας το «ποτέ ποτέ» - «Το είχα γράψει για εκείνον» / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το τραγούδι «Ποτέ ποτέ», που είχε γράψει για εκείνον.
  • Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου.
  • Ο Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών, προκαλώντας συγκίνηση στον Πάριο.
  • Ο Πάριος μοιράστηκε την ιστορία πίσω από το τραγούδι και την εκτίμηση που είχε για τον Μαζωνάκη.
  • Το τραγούδι «Ποτέ ποτέ» ήταν το αγαπημένο του αδικοχαμένου καλλιτέχνη.

Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρέτησε τον σπουδαίο καλλιτέχνη, Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας στη σκηνή το «Ποτέ ποτέ», ένα τραγούδι που όπως αποκάλυψε, είχε γράψει για εκείνον.

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Το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος πραγματοποίησε συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αφιερώνοντας λίγα λεπτά για να μιλήσει στους θαυμαστές του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος «έφυγε» τόσο ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων.

Ο Γιάννης Πάριος, απευθυνόμενος στο κοινό του, αναφέρθηκε στο κομμάτι που επέλεξε να ερμηνεύσει, με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη του Γιωργου Μαζωνάκη και να τον αποχαιρετήσει με το δικό του τρόπο, ξεδιπλώνοντας την ιστορία πίσω «Ποτέ ποτέ», ένα τραγούδι που έμελλε να γίνει το αγαπημένο του αδικοχαμένου καλλιτέχνη.

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Όπως εξομολογήθηκε πάνω στη σκηνή ο Γιάννης Πάριος, εμφανώς συγκινημένος: «Επειδή τον γνώριζα, ήταν ένα υπέροχο, τίμιο παιδί. Είναι πιο σπουδαίο να εκτιμάς έναν άνθρωπο, πάρα να τον αγαπάς. Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα, γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ. Μου είχε πει "γράψε μου ένα τραγούδι Γιάννη". "Θα σου γράψω" του λέω". Κάποιος κοινός μας φίλος, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μου το ζήτησε και του λέω "θα του γράψω". Του γράφω. Του λέει (ο κοινός φίλος) "σου έχει γράψει ο Γιάννης ένα τραγούδι”. Λέει "το περιμένω να το ακούσω". Επειδή είχε και άλλα στο μυαλό του, το ξέχασε. Ε, τι να κάνω κι εγώ, το έβαλα στον δικό μου δίσκο. Όταν πέρασε ο καιρός, το ακούει από μένα και λέει στον φίλο μου, τον κοινό μας φίλο, τον Σάββα "Πες στον Γιάννη ότι θέλω να το ξαναπω εγώ”. Του είπα "για σένα ήταν αυτό το τραγούδι, αυτό είναι το τραγούδι που ζήταγες". Και όταν με ρώτησε ο Σάββας του είπα "Να το πει ολόκληρο"».

Ο Γιάννης Πάριος, έπειτα, πρόσθεσε: «Έχω γράψει κι εγώ πολλά τραγούδια, αλλά αυτό το τραγούδι, επειδή ξέρω ότι ήταν το αγαπημένο του θα το πω...» και ξεκίνησε να τραγουδά.

Δείτε το βίντεο με τη συγκινητική ερμηνεία του Γιάννη Πάριου:

@erotevmenaki Ο Πάριος αποχαιρετά το Γιώργο Μαζωνάκη 🕊️#mazw #viral ♬ πρωτότυπος ήχος - Ερωτευμενάκι🩷

 

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