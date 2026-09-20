Ελένη Μενεγάκη: Δείτε τη στα 24 της με καστανά, σγουρά μαλλιά

Η Ελένη Μενεγάκη πριν από τον «Πρωινό Καφέ»

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Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό «αντίο» της Ελένης Μενεγάκη

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Μπορεί σήμερα η Ελένη Μενεγάκη να έχει συνδεθεί απόλυτα με τα ξανθά μαλλιά της, όμως στα πρώτα χρόνια της καριέρας της είχε ένα αρκετά διαφορετικό look.

Μια φωτογραφία από το 1993, όταν ήταν μόλις 24 ετών, ήρθε ξανά στο προσκήνιο και μας ταξιδεύει πίσω στα ’90s. Τότε η παρουσιάστρια είχε καστανά, σγουρά μαλλιά σε ένα ογκώδες καρέ, έντονα φρύδια και φορούσε συχνά κόκκινο κραγιόν.

Η εικόνα της απέχει αρκετά από την εμφάνιση με την οποία την έμαθε το τηλεοπτικό κοινό τα επόμενα χρόνια, με το ξανθό να γίνεται σταδιακά το χαρακτηριστικό της χρώμα.

Η Ελένη Μενεγάκη πριν από τον «Πρωινό Καφέ»

Το 1993 η Ελένη Μενεγάκη βρισκόταν στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής της πορείας. Η μεγάλη αλλαγή στην καριέρα της ήρθε λίγα χρόνια αργότερα, όταν το 1995 ανέλαβε τον «Πρωινό Καφέ» στον ANT1.

Η εκπομπή αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία της και την καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Ακολούθησαν ο «Καφές με την Ελένη» και αργότερα η «Ελένη», με την παρουσιάστρια να παραμένει για δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της ψυχαγωγικής τηλεόρασης.

Δες το βίντεο που ήρθε στο «φως» τώρα:

 

@dt.years Eleni Menegaki Evolution (1993-2024) #elenimenegaki #greek #greece #evolution #greektv #years #aging #age #timemachine #foryourpage #fyp #fy #viral ♬ hung up _ backtothepast - elsalevecq

Κοιτάζοντας σήμερα τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ξεχωρίζουν αρκετά στοιχεία της αισθητικής των ’90s που έχουν επιστρέψει τα τελευταία χρόνια. Τα ογκώδη μαλλιά, η φυσική υφή και τα έντονα χείλη έχουν κάνει ξανά την εμφάνισή τους.

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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