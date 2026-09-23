Καύσιμα: Την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις για τις επιδοτήσεις

Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από την επόμενη εβδομάδα αναμένονται αποφάσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις καυσίμων, καθώς οι διεθνείς τιμές πετρελαίου υποχωρούν κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι.
  • Τα χαμηλά αποθέματα ντίζελ στην Ευρώπη προκαλούν ανησυχία, με τις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή να έχουν μειωθεί κατά 50% από την αρχή του πολέμου.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει τριπλή επιδότηση για πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης, με παρεμβάσεις να ξεκινούν από 15 Οκτωβρίου.
  • Η επικεφαλής του ΔΝΤ προειδοποιεί για τη διατήρηση δημοσιονομικής τάξης, περιορίζοντας τα περιθώρια για δημοσιονομική χαλάρωση στην Ελλάδα.
  • Το οικονομικό επιτελείο αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω των πιέσεων στις διεθνείς αγορές και της ανάγκης ελέγχου των δημοσιονομικών δαπανών.

Στην πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και, κυρίως, στην κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά του ντίζελ στρέφεται το ενδιαφέρον του οικονομικού επιτελείου, καθώς από την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι αποφάσεις και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Eurostat: Καίνε οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη - Οι αυξήσεις στην Ελλάδα

Το πετρέλαιο έχει υποχωρήσει από τα επίπεδα των 110 - 111 δολαρίων το βαρέλι και πλέον κινείται οριακά κάτω από τα 100 δολάρια. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αρχισυντάκτη του οικονομικού ρεπορτάζ του Star, Γιώργου Παππού, η εξέλιξη αυτή δεν θεωρείται από μόνη της αρκετή για να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά.

Στο επίκεντρο τα χαμηλά αποθέματα ντίζελ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα πολύ χαμηλά αποθέματα ντίζελ στην Ευρώπη, τα οποία εξακολουθούν να ασκούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

«Φωτιά» η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης: Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Παππούς, από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα οι εξαγωγές ντίζελ από χώρες της Μέσης Ανατολής προς την Ευρώπη έχουν μειωθεί περίπου στο μισό. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων.

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ανησυχία και για πληροφορίες που θέλουν να εξετάζεται από την αμερικανική πλευρά ένα ενδεχόμενο περιορισμού ή διακοπής των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο «γρίφος» των τριών επιδοτήσεων

Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, το οικονομικό επιτελείο καλείται να λάβει αποφάσεις για ένα σύνθετο πακέτο παρεμβάσεων στην αγορά καυσίμων.

Έρχονται παρεμβάσεις για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα

Στο τραπέζι βρίσκεται η τριπλή επιδότηση που αφορά το πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης, με τις σχετικές παρεμβάσεις να ξεκινούν από τις 15 Οκτωβρίου.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν με βάση την εικόνα που θα διαμορφωθεί στις διεθνείς αγορές αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για δημοσιονομικές παρεμβάσεις.

Πιέσεις και από το ΔΝΤ για τα δημοσιονομικά

Στο μεταξύ, επιπλέον παράμετρο στην εξίσωση προσθέτουν οι πρόσφατες δηλώσεις της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία κάλεσε τις κυβερνήσεις να διατηρήσουν δημοσιονομική τάξη και να είναι προσεκτικές ως προς τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Καύσιμα: Πότε ξεκινούν οι επιδοτήσεις

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση περιορίζει τα περιθώρια για δημοσιονομική χαλάρωση, τη στιγμή που η ελληνική πλευρά εξετάζει παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, και στο ύψος του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Έτσι, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση. Από τη μία πλευρά οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και από την άλλη η ανάγκη να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι δημοσιονομικές δαπάνες.
 

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