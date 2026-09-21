Μπροστά σε έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα βρίσκονται τα νοικοκυριά, με το κόστος της θέρμανσης και τις τιμές των καυσίμων να προκαλούν έντονη ανησυχία. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα μέτρα στήριξης, ενώ η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή κάτω από την τιμή με την οποία έκλεισε πέρσι.

Στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες και ο χειμώνας διαρκεί περισσότερο, το κόστος θέρμανσης αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο βάρος για τα νοικοκυριά.

«Ο λογαριασμός δε βγαίνει», λένε πολίτες, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το πώς θα καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης τους επόμενους μήνες.

Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για τα καύσιμα

Τα μέτρα, που αναμένεται να ανακοινωθούν, περιλαμβάνουν οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και διεύρυνση των κριτηρίων, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Παράλληλα, προβλέπεται η συνέχιση και τον Οκτώβριο της επιδότησης των 15 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, την ώρα που εντείνονται οι διεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την κυβερνητική πολιτική ως «διπλή ασπίδα προστασίας» για το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Αυτή η τιμή είναι πολύ υψηλή. Συνεπώς εμείς τι έχουμε πει. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι», ανέφερε.

«Φωτιά» στις τιμές των καυσίμων

Την ίδια ώρα, η άνοδος των τιμών των καυσίμων δημιουργεί πιέσεις στα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η μέση τιμή της βενζίνης στην Ευρώπη έχει φτάσει τα 2,06 ευρώ το λίτρο. Για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 103 ευρώ, ενώ για το ντίζελ φτάνει περίπου τα 108 ευρώ.

Η Ελλάδα παρουσιάζεται μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες τιμές αμόλυβδης. Η Δανία βρίσκεται στα 2,50 ευρώ το λίτρο, η Ολλανδία στα 2,40 ευρώ, η Γερμανία στα 2,35 ευρώ, η Φινλανδία στα 2,30 ευρώ, η Γαλλία στα 2,17 ευρώ και η Ελλάδα στα 2,15 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Μάλτα, όπου η τιμή της αμόλυβδης είναι στα 1,34 ευρώ το λίτρο.

Διαφορετικά μέτρα στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε διαφορετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους.

Η Κύπρος έχει μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ Ιταλία, Πορτογαλία και Αυστρία έχουν επίσης προχωρήσει σε αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ εφαρμόζουν επίσης χώρες της Βαλτικής, η Τσεχία και η Ιρλανδία. Μειώσεις στον ΦΠΑ στα καύσιμα έχουν πραγματοποιήσει επίσης η Ισπανία και η Πολωνία.

Στην Ελλάδα, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο εφαρμόζονται κρατικές επιδοτήσεις, ενώ η Κροατία έχει επιλέξει την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.

Το ενεργειακό κόστος παραμένει στο επίκεντρο, με τα νοικοκυριά να περιμένουν τις τελικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και την τιμή με την οποία θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.