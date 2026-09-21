«Φωτιά» η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης: Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης

Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες τιμές αμόλυβδης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 14:30 Η AVIN χορηγός ονομασίας του Ράλλυ Μολών Λαβέ
21.09.26 , 14:12 Μητέρα Πέτρου Πολυχρονίδη: Ο θάνατος της κόρης της, στα 33 της χρόνια
21.09.26 , 14:10 Πετρέλαιο θέρμανσης: «Ένα σπίτι θέλει 1.700 ευρώ» - Ειδικός εξηγεί στο Star
21.09.26 , 14:09 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η υποκριτική, το διαζύγιο και τα δύο παιδιά
21.09.26 , 14:00 5 τρόποι που η παιδική ηλικία μπαίνει στις σχέσεις, χωρίς να το καταλάβουμε
21.09.26 , 13:50 GNTM: Η Dream Team της μόδας «αποκαλύπτεται» λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα
21.09.26 , 13:50 Θάνατος Μαζωνάκη: «Μια φορά τον συνάντησα. Ευχαριστώ που με διασύρατε»
21.09.26 , 13:45 Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
21.09.26 , 13:42 Ηγουμενίτσα: Με σουγιά σκότωσε την 25χρονη ο πρώην σύντροφός της
21.09.26 , 13:38 «Φωτιά» η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης: Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης
21.09.26 , 13:11 Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
21.09.26 , 13:08 Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
21.09.26 , 13:01 Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
21.09.26 , 13:00 Αντωνά για Λιάγκα: «Είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος»- Το ενδεχόμενο συνεργασίας
21.09.26 , 12:44 Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Χαμογελαστοί σε θεατρική παράσταση
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
Μητέρα Πέτρου Πολυχρονίδη: Ο θάνατος της κόρης της, στα 33 της χρόνια
Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο.
  • Τα μέτρα περιλαμβάνουν αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και διεύρυνση των κριτηρίων δικαιούχων.
  • Η μέση τιμή της βενζίνης στην Ευρώπη φτάνει τα 2,06 ευρώ το λίτρο, με την Ελλάδα να έχει υψηλές τιμές καυσίμων.
  • Διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν μέτρα όπως μειώσεις φόρων και κρατικές επιδοτήσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.
  • Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ενόψει του χειμώνα.

Μπροστά σε έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα βρίσκονται τα νοικοκυριά, με το κόστος της θέρμανσης και τις τιμές των καυσίμων να προκαλούν έντονη ανησυχία. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα μέτρα στήριξης, ενώ η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή κάτω από την τιμή με την οποία έκλεισε πέρσι.

Μητσοτάκης: Παρέμβαση για diesel κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης

Στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες και ο χειμώνας διαρκεί περισσότερο, το κόστος θέρμανσης αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο βάρος για τα νοικοκυριά.

«Ο λογαριασμός δε βγαίνει», λένε πολίτες, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το πώς θα καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης τους επόμενους μήνες.

Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για τα καύσιμα 

Τα μέτρα, που αναμένεται να ανακοινωθούν, περιλαμβάνουν οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και διεύρυνση των κριτηρίων, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Πότε έρχονται τα νέα μέτρα στήριξης για τις τιμές στα καύσιμα

Παράλληλα, προβλέπεται η συνέχιση και τον Οκτώβριο της επιδότησης των 15 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, την ώρα που εντείνονται οι διεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την κυβερνητική πολιτική ως «διπλή ασπίδα προστασίας» για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Έρχονται παρεμβάσεις για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα

«Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Αυτή η τιμή είναι πολύ υψηλή. Συνεπώς εμείς τι έχουμε πει. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι», ανέφερε.

«Φωτιά» στις τιμές των καυσίμων

Την ίδια ώρα, η άνοδος των τιμών των καυσίμων δημιουργεί πιέσεις στα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η μέση τιμή της βενζίνης στην Ευρώπη έχει φτάσει τα 2,06 ευρώ το λίτρο. Για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 103 ευρώ, ενώ για το ντίζελ φτάνει περίπου τα 108 ευρώ.

Πιερρακάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Στήριξη των πολιτών με κάθε τρόπο

Η Ελλάδα παρουσιάζεται μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες τιμές αμόλυβδης. Η Δανία βρίσκεται στα 2,50 ευρώ το λίτρο, η Ολλανδία στα 2,40 ευρώ, η Γερμανία στα 2,35 ευρώ, η Φινλανδία στα 2,30 ευρώ, η Γαλλία στα 2,17 ευρώ και η Ελλάδα στα 2,15 ευρώ.

«Φωτιά» η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης: Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης

Στον αντίποδα, η Μάλτα, όπου η τιμή της αμόλυβδης είναι στα 1,34 ευρώ το λίτρο.

Διαφορετικά μέτρα στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε διαφορετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους.

Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται αύξηση 100 ευρώ από το 2027

Η Κύπρος έχει μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ Ιταλία, Πορτογαλία και Αυστρία έχουν επίσης προχωρήσει σε αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ εφαρμόζουν επίσης χώρες της Βαλτικής, η Τσεχία και η Ιρλανδία. Μειώσεις στον ΦΠΑ στα καύσιμα έχουν πραγματοποιήσει επίσης η Ισπανία και η Πολωνία.

Στην Ελλάδα, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο εφαρμόζονται κρατικές επιδοτήσεις, ενώ η Κροατία έχει επιλέξει την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.

Το ενεργειακό κόστος παραμένει στο επίκεντρο, με τα νοικοκυριά να περιμένουν τις τελικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και την τιμή με την οποία θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΥΣΙΜΑ
 |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
 |
ΒΕΝΖΙΝΗ
 |
ΜΕΤΡΑ
 |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Το Κόστος Για Νοικοκυριά
Οικονομια
Πετρέλαιο θέρμανσης: «Ένα σπίτι θέλει 1.700 ευρώ» - Ειδικός εξηγεί στο Star
Συντάξεις
Οικονομια
Συντάξεις: Αναδρομικά για 35.000 δικαιούχους - Ποιοι θα τα πάρουν
ΕΦΚΑ
Οικονομια
Eπίδομα μητρότητας: Οι ημερομηνίες πληρωμών και οι αλλαγές στο ποσό
χρήματα ευρώ
Οικονομια
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
καύσιμα αντλία
Οικονομια
Πότε έρχονται τα νέα μέτρα στήριξης για τις τιμές στα καύσιμα
e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ
Οικονομια
e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 25 Σεπτεμβρίου
Χρηματαγορές
Οικονομια
Το φάντασμα της κρίσης επιστρέφει: Μπαίνουμε σε εποχή υψηλότερων επιτοκίων
Καύσιμα
Οικονομια
Καύσιμα: Πότε ξεκινούν οι επιδοτήσεις
Moody’s
Οικονομια
Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody’s και Scope
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top