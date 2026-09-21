Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και πατέρας δύο παιδιών, ενώ τη φετινή τηλεοπτική σεζόν θα τον απολαύσουμε στη νέα σειρά του Mega «Camping».

Γνωρίζοντας τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο - Το βιογραφικό του ηθοποιού

Γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1979 στην Αθήνα, στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας

Είναι 47 χρόνων κι ανήκει στο ζώδιο του Υδροχόου

Φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης κι έναν χρόνο στη Δραματική Σχολή «Θεμέλιο»

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, τον οποίο πρωτογνωρίσαμε στις αρχές της χιλιετίας από τη νεανική σειρά Singles, έχει πρωταγωνιστήσει σε πλήθος ελληνικών ταινιών και σειρών, ενώ τα τελευταία ασχολείται και με τη σκηνοθεσία

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος / Φωτογραφία: NDP

Έχει υπάρξει δύο φορές υποψήφιος για το Βραβείο Δημήτρης Χορν. Έχει επίσης, τιμηθεί ως καλύτερος νέος δημιουργός για την ερμηνεία του στη θεατρική παράσταση «Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός», ενώ έχει πάρει τρεις φορές το βραβείο καλύτερης ερμηνείας στα βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος

Έχει συμμετάσχει στις τηλεοπτικές σειρές «Μυστικά και λάθη», Singles, «10η εντολή», «Κόκκινος Κύκλος», «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», «Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές», «Εργαζόμενη γυναίκα: Οικιακή βοηθός», «Εσύ αποφασίζεις», «Λόγω τιμής: 20 χρόνια μετά», «Μυστικά & Λάθη», «Οι ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα», «Ου Φονεύσεις: Νύφη», «Ψυχοκόρες», «Ο Τιμωρός» κ.ά.

Έχει ερμηνεύσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Καζαντζάκης» του Γιάννη Σμαραγδή το 2017, η οποία βραβεύτηκε σε πολλά φεστιβάλ παγκοσμίως

Στο θέατρο, τον έχουμε απολαύσει σε δεκάδες παραστάσεις όπως οι: «Η Δίκη», «Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός», «Μήδεια», «Ο πουπουλένιος», «Όρνιθες», «Ο επιθεωρητής επιστρέφει», «Κόκκινο», «Η κυρία από τη θάλασσα», «Άγγελοι στην Αμερική», «Το Μαγαζάκι του τρόμου» κ.ά.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος με την πρώην σύζυγό του, Κατερίνα Παπαδάκη / Φωτογραφία: NDP

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος είχε ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την ηθοποιό Κατερίνα Παπαδάκη, με την οποία απέκτησε έναν γιο το 2005 και μια κόρη το 2013. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2017. Από το 2018 έως το 2022 ήταν σε σχέση με την τραγουδίστρια Μαρίζα Ρίζου, ενώ από το 2023 έως τα τέλη του 2025 βρισκόταν σε σχέση με την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά.

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Eίμαι ευγνώμων για την ύπαρξη των παιδιών μου»

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ο οποίος απέκτησε τα παιδιά του σε νεαρή ηλικία, μίλησε πρόσφατα στο ΒΗΜΑ Talks για το πώς νιώθει για το γεγονός ότι έγινε τόσο νωρίς μπαμπάς: «Είμαι ευγνώμων για την ύπαρξη των παιδιών μου. Θεωρώ ότι τίποτα δεν μπορεί να σε μετακινήσει όσο η ύπαρξη ενός παιδιού, η αναγκαστική μετακίνηση απ’ το κέντρο του κόσμου σου είναι σωτήρια. Αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν μια συνειδητή πράξη -κι ας έλεγαν "θέλω" οι επιθυμίες μου. Τώρα κοιτάζοντας πίσω, ευγνώμων γι’ αυτό και ευτυχής που συνέβη, οφείλω ν’ αναγνωρίσω ότι δεν ήταν αποτέλεσμα επιλογής. Ήταν αυτόματο οικείο μοντέλο. Αυτό ήξερε ο μηχανισμός μου να κάνει, αυτό έκανε ο μπαμπάς μου, αυτό έκανα κι εγώ, τόσο απλά, συντηρητικά - και δεν τρομάζω να το πω…»

Για το πώς αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα σε σχέση με τα παιδιά του και για το εάν νιώθει ευθύνη, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος αποκάλυψε ότι: «Ευθύνη; Τρόμο αισθάνομαι και δεν είναι υγιές. Είμαι εμμονικός άνθρωπος, παθαίνω φοβίες. Φοβάμαι μη τυχόν και ειπωθεί κάτι για μένα που θα φέρει τα παιδιά μου σε δύσκολη θέση, θα νιώσουν άβολα ή θα ντραπούν. Προσπαθώ να το προστατεύσω όλο αυτό. Δεν εμπλέκω πάντως πολύ τα παιδιά μου με τη δουλειά μου -δεν μπήκε ποτέ στη ζωή τους το «θα βλέπουμε τον μπαμπά». Εγώ δεν έχω καλέσει ποτέ κανέναν, ούτε τους γονείς μου, σε παράσταση -αν θέλουν, έρχονται. Κι όποιος έρθει, μετά, δε θέλω να το συζητήσουμε, είτε του άρεσε είτε όχι. Ντρέπομαι...»

Ενώ για το πώς έχει καταφέρει ενώ είναι δημόσιο πρόσωπο να προστατεύει την ιδιωτικότητά του, ο γνωστός ηθοποιός είπε ότι: «Πράγματι όσο αντιφατικό κι αν είναι αυτό. Στο κομμάτι της δουλειάς μου επιθύμησα και επιθυμώ και την αναγνώριση και τη "διασημότητα". Στο κομμάτι που τελειώνει η δουλειά προτιμώ να μην ξέρει κανείς τίποτα. Και ό,τι ξέρει δεν ήταν επιλογή μου. Αλλά δεν το κατηγορώ ούτε με πειράζει. Δε γίνεται να θες να τρως γλυκά και να μην πάρεις ούτε ένα κιλό… Θες να είσαι μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, να είσαι και γνωστός, να ’ρχονται να σε βλέπουν, να παίζεις και στην τηλεόραση. Και δεν θες ν’ ασχολούνται μαζί σου; Γίνεται; Δεν γίνεται… Έχει κάτι υποκριτικό όλο αυτό, αλλά και αχάριστο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται μαζί σου καμιά φορά και για λάθος λόγο, είναι οι ίδιοι που ασχολούνται και για τον σωστό. Νομίζω πως έχω μια υγιή και προσγειωμένη σχέση μ’ αυτά τα πράγματα. Δεν μ’ αρέσει καθόλου να βλέπω τ’ όνομά μου σε σχέση με την ερωτική μου ζωή, όμως δεν είμαι αυτός που θ’ απειλήσει κιόλας -αλίμονο»