Brad Pitt: Η στρατιωτική εμφάνιση χέρι- χέρι με την Ινές ντε Ραμόν

H Ινές ντε Ραμόν κρατούσε το χέρι του χολιγουντιανού ηθοποιού

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Επιμέλεια STAR.GR
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Στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Heart of the Beast», εμφανίστηκε ο Brad Pitt με στρατιωτική εμφάνιση και έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του Ινές ντε Ραμόν.

Brad Pitt: O γιος τους Maddox άλλαξε και επίσημα το επώνυμο του μπαμπά του

Βrad Pitt και Ines De Ramon/ φωτογραφία από apimages/ George Walker IV

Βrad Pitt και Ines De Ramon/ φωτογραφία από apimages/ George Walker IV

Το ζευγάρι που είναι μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια, ήταν πιασμένο χέρι- χέρι και η Ινές δεν έπαιρνε τα μάτια της από τον χολιγουντιανό ηθοποιό. 

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Βrad Pitt και Ines De Ramon/ φωτογραφία από apimages/ George Walker IV

Βrad Pitt και Ines De Ramon/ φωτογραφία από apimages/ George Walker IV
 

Από το φθινόπωρο του 2025, το ζευγάρι συζεί και ήδη έχει κάνει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις μαζί. Η 33χρονη μάλιστα που είναι διακεκριμένο στέλεχος στον χώρο του κοσμήματος, είχε ακολουθήσει τον Pitt και πριν από λίγους μήνες  στην Ύδρα στα γυρίσματα της ταινίας του «The Riders».

Βrad Pitt/ φωτογραφία από apimages/ George Walker IV

Βrad Pitt/ φωτογραφία από apimages/ George Walker IV
 

Η Ινές βράχος στις δυσκολίες που περνάει ο Brad Pitt 

H 33χρονη στέκεται δίπλα στις δυσκολίες που περνάει ο χολιγουντιανός ηθοποιός καθώς κανένα από τα έξι παιδιά του δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί του και μάλιστα έχουν κάνει αίτημα να αλλάξουν το επώνυμό τους από Pitt σε Jolie. 

O Maddox μάλιστα σταμάτησε και επίσημα πριν από δύο μέρες να λέγεται Pitt,  καθώς ο δικαστής στο Λος Άντζελες ενέκρινε το αίτημα του.

Ο Μaddox είχε υιοθετηθεί αρχικά από την Angelina Jolie το 2002 και αργότερα και από τον Brad Pitt.

 

 


Όσον αφορά τα άλλα πέντε παιδιά της οικογένειας η  Σίλο  που κατέθεσε αίτημα στις 27 Μαΐου 2024, από τον Αύγουστου του ίδιου έτους δεν λέγεται πια Pitt, ενώ ε εκκρεμότητα βρίσκονται τα αιτήματα της Ζαχάρα, της Βίβιεν, του Παξ και του Νοξ να αλλάξουν επίθετο. 


 

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