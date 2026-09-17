«Χαμός» στο διαδίκτυο με τη συλληφθείσα που είναι φτυστή η Jennifer Lopez!

Οι χρήστες προτείνου στη Λατίνα σταρ να κάνει τεστ DNA!

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Celebrities & Gossip Νεα
Η Jennifer Lopez έγινε 57 ετών!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 35χρονη γυναίκα από τη Μινεσότα, Cyrena Anne Quast, συνελήφθη για κλοπή μπαταριών αξίας 580 δολαρίων.
  • Η ομοιότητά της με τη Jennifer Lopez προκάλεσε σάλο στα social media.
  • Η Quast αναγνωρίστηκε από υπάλληλο λόγω προηγούμενου περιστατικού κλοπής.
  • Χιούμορ και λογοπαίγνια στα social media, όπως «Jenny from D-Block» και προτάσεις για τεστ DNA.
  • Η γυναίκα παραδέχθηκε την πράξη της και αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα.

Μια 35χρονη γυναίκα από τη Μινεσότα των ΗΠΑ βρέθηκε με χειροπέδες για κλοπή, όμως αυτό που έκανε τους χρήστες του διαδικτύου να τρίβουν τα μάτια τους δεν ήταν η παράνομη πράξη της, αλλά η απίστευτη, εξωπραγματική ομοιότητά της με τη διεθνή σταρ Jennifer Lopez.

Αθηνά Οικονομάκου: Η selfie με την JLo που έβαλε... φωτιά στο Instagram

Ο λόγος για τη Cyrena Anne Quast, 35 ετών, η οποία συνελήφθη στις 30 Αυγούστου 2026 από τις αρχές της Κομητείας Wright στο Μοντιτσέλο. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για πλημμέλημα, καθώς κατηγορείται ότι έκλεψε από εμπορικό κατάστημα δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, παρατηρητικός υπάλληλος την αναγνώρισε από παρόμοιο περιστατικό που είχε συμβεί μόλις δύο ημέρες νωρίτερα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Η 35χρονη παραδέχθηκε την πράξη της και αφέθηκε ελεύθερη την επομένη.

«Έπεσε» το ίντερνετ με τη φωτογραφία της!

Το πραγματικό πάρτι, όμως, ξεκίνησε μόλις το Γραφείο του Σερίφη δημοσιοποίησε τη φωτογραφία της! Τα σχόλια στα social media «έπεσαν βροχή», καθώς η ομοιότητά της με τη 57χρονη Λατίνα σταρ είναι απλά σοκαριστική.

«Για μια στιγμή νόμισα ότι ήταν η J.Lo!», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος αστειεύτηκε λέγοντας πως υπάρχει… «glitch στο Matrix».

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«Χαμός» στο διαδίκτυο με τη συλληφθείσα που είναι φτυστή η Jennifer Lopez!

Η φωτογραφία σύλληψης της Cyrena Anne Quast, από το γραφείο σερίφη της Κομητείας Wright

Τα λογοπαίγνια για τη «Jenny from the block»

Όπως ήταν φυσικό, οι χρήστες δεν παρέλειψαν να επιστρατεύσουν το χιούμορ τους, κάνοντας επικά λογοπαίγνια με την τεράστια επιτυχία της Lopez «Jenny from the Block», μετατρέποντάς τη σε… «Jenny from D-Block» (παραπέμποντας στις πτέρυγες των αμερικανικών φυλακών) ή «Jenny from the jail block».

Η γυναίκα-κλώνος της Jennifer Lopez που έγινε viral / AP IMAGES, Millie Turner

Η γυναίκα-κλώνος της Jennifer Lopez που έγινε viral / AP IMAGES, Millie Turner

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πρότειναν αστειευόμενοι στη διάσημη τραγουδίστρια να κάνει… τεστ DNA: «Jennifer, αν δεν πας ΑΜΕΣΩΣ να διεκδικήσεις την αδελφή σου και να κάνετε τεστ DNA… Κάν’ το για εμάς. Αυτή είναι η αδελφή σου, κορίτσι μου!».

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JENNIFER LOPEZ
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ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ
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