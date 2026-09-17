Το μνημόσυνο για τις εννέα μέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε το πρωί στο 3ο Νεκροταφείο.
Συγγενείς και πλήθος κόσμου ήταν εκεί, παρόλο που έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Στις 11 το πρωί ο πατέρας του σπουδαίου καλλιτέχνη που πέθανε από ανακοπή καρδιάς στα 54 του χρόνια, βρέθηκε στο μνήμα του παιδιού του εμφανώς καταβεβλημένος και μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων και τη Χριστίνα Καλοκύρη, ευχαρίστησε τον κόσμο που επισκέπτεται καθημερινά τον τάφο του παιδιού του.
Το μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη έχει καλυφθεί ολοκληρωτικά από ένα «βουνό» από λουλούδια, χειρόγραφες επιστολές, σημειώματα και ζωγραφιές. Συγκινεί ένα γράμμα που έχει αφήσει μία γειτόνισσα του τραγουδιστή και γράφει: "Γειτονάκι μας από τη Μάρκου Μπότσαρη, καλό παράδεισο και Ανάσταση να βρεις. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
Η μητέρα, και οι δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε γύρω στις 11 το πρωί .Αν και ευχαριστήθηκαν που τόσος κόσμος έδειξε την αγάπη του στο παιδί τους ζήτησε διακριτικά να απομακρυνθεί.
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