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Τα ούρα των ορειβατών στο Έβερεστ μπορούν θεωρητικά να συμβάλουν στο λιώσιμο έως και 154 τόνων πάγου μέσα σε μία ανοιξιάτικη περίοδο, σύμφωνα με νέα μελέτη. Οι ερευνητές υπολόγισαν τη θερμική ενέργεια που μεταφέρουν τα ούρα, καθώς αποβάλλονται σε θερμοκρασία περίπου 37°C και καταλήγουν απευθείας στον παγωμένο παγετώνα Κούμπου.

Ωστόσο, πρόκειται για θεωρητική εκτίμηση και όχι για μετρημένη απώλεια πάγου. Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, δε μεταφέρεται στην πραγματικότητα όλη η θερμότητα των ούρων απευθείας στον παγετώνα.

Έβερεστ: 338.299 λίτρα ούρων σε μία ανοιξιάτικη περίοδο

Η έρευνα επικεντρώθηκε στην άνοιξη του 2023. Περίπου 2.127 άνθρωποι παρέμειναν στο Everest Base Camp για κατά μέσο όρο 50 ημέρες.

Disheartening to see the accumulation of garbage at Camp IV on Mt #Everest (8848.86 m). It's high time we address this issue with urgency and commitment. Let's demand stricter regulations, enforcement of clean climbing practices, and effective waste management strategies. Video… pic.twitter.com/KGMlRmUuZk — Everest Today (@EverestToday) May 28, 2023

Με βάση τους υπολογισμούς των επιστημόνων, κάθε άνθρωπος παρήγαγε κατά μέσο όρο περίπου 3,181 λίτρα ούρων την ημέρα. Συνολικά, η ποσότητα για τη συγκεκριμένη περίοδο υπολογίζεται σε περίπου 338.299 λίτρα.

Το ζήτημα βρίσκεται στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων.

Από το 2003, τα στερεά ανθρώπινα απόβλητα συλλέγονται σε ειδικά μπλε βαρέλια και μεταφέρονται από το βουνό. Τα ούρα, όμως, εξακολουθούν να αποβάλλονται σε μεγάλο βαθμό απευθείας πάνω στον πάγο.

Η διεθνής ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής τον Khim Lal Gautam από το Τμήμα Χαρτογράφησης του Νεπάλ, επιχείρησε να υπολογίσει τη θερμική επίδραση αυτής της πρακτικής στον παγετώνα Κούμπου.

Έβερεστ: Γιατί τα ούρα μπορούν να μεταφέρουν θερμότητα στον πάγο

Η εξήγηση είναι απλή. Η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος βρίσκεται περίπου στους 37°C, ενώ ο πάγος στο μεγάλο υψόμετρο του Everest Base Camp βρίσκεται κάτω από τους 0°C.

Ο χάρτης όπου βρίσκεται το Base Camp στο Έβερεστ

Όταν τα ούρα έρχονται σε άμεση επαφή με τον πάγο, μεταφέρουν μέρος της θερμότητάς τους σε αυτόν.

Οι ερευνητές υπολόγισαν πόση ενέργεια θα μπορούσε θεωρητικά να μεταφερθεί στον πάγο. Με αυτό το σενάριο, η θερμική ενέργεια των ούρων αντιστοιχεί σε έως και 154 τόνους λιωμένου πάγου.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση, όμως, προϋποθέτει ότι όλη η θερμότητα μεταφέρεται στον παγετώνα. Στις πραγματικές συνθήκες, μέρος της θερμότητας χάνεται μέσω της απορροής, της διήθησης στα υλικά που καλύπτουν τον παγετώνα και άλλων διαδικασιών.

Το Everest Base Camp που κατασκηνώνουν οι ορειβάτες πριν την ανάβασή τους στο Έβερεστ

Επομένως, οι 154 τόνοι δεν σημαίνουν ότι οι ερευνητές μέτρησαν πως ακριβώς αυτή η ποσότητα πάγου έλιωσε εξαιτίας των ούρων.

Η μελέτη εξετάζει παράλληλα την ενέργεια που καταναλώνεται για τη λειτουργία του Base Camp.

Κατά τη διάρκεια της 50ήμερης εαρινής περιόδου του 2023 λειτουργούσαν περίπου 1.600 σκηνές. Για μαγείρεμα, θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώθηκαν 824 δοχεία υγραερίου, 18.935 λίτρα κηροζίνης και 5.130 λίτρα βενζίνης.

Σε συνδυασμό με τη θερμότητα από τα ανθρώπινα ούρα, η συνολική παραγόμενη ενέργεια υπολογίστηκε σε 849.174 μεγκατζάουλς.

Επιστήμονες σε μελέτη αναφέρουν ότι τα ανθρώποινα ούρα μπορεί να συμβάλλουν θεωρητικά στο λιώσιμο του παγετώνα Κόμπου στο Έβερεστ

Οι υπολογισμοί των ερευνητών αντιστοιχούν σε περίπου 2.492 τόνους πάγου και χιονιού.

Η ποσότητα αυτή, σύμφωνα με το υλικό της μελέτης, θα μπορούσε να αντιστοιχεί περίπου σε μία πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, 83 βυτιοφόρα ή 16.700 τυπικές μπανιέρες.

Έβερεστ: Η θερμοκρασία γύρω από το Base Camp αυξάνεται

Οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Αναλύοντας δορυφορικές εικόνες Landsat από το 1991 έως το 2023, διαπίστωσαν ότι οι επιφανειακές θερμοκρασίες στην περιοχή του στρατοπέδου είχαν αυξηθεί κατά μέσο όρο 0,28 βαθμούς Κελσίου ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο υλικό της έρευνας.

Ο παγετώνας Κούμπου, όπου βρίσκεται το Everest Base Camp στη νεπαλέζικη πλευρά του Έβερεστ, δέχεται κάθε άνοιξη χιλιάδες ορειβάτες, οδηγούς, πεζοπόρους και εργαζόμενους που υποστηρίζουν τις αποστολές.

Προτάθηκε να μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία το Base Camp

Η αυξανόμενη ανθρώπινη παρουσία δημιουργεί έτσι πρόσθετη περιβαλλοντική πίεση στην περιοχή.

Έβερεστ: Πρόταση για μεταφορά του Everest Base Camp

Με βάση τα ευρήματά τους, οι ερευνητές προτείνουν τη μετεγκατάσταση του Everest Base Camp σε περιοχή χωρίς πάγο.

Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να περιορίσει την ανθρώπινη συμβολή στην τήξη του παγετώνα, να ενθαρρύνει πιο βιώσιμες πρακτικές ορειβασίας και να βελτιώσει την ασφάλεια των αποστολών.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να μειώσει την πίεση στην περιοχή του Khumbu Icefall και να συμβάλει σε ένα πιο ανθεκτικό ορεινό οικοσύστημα.

Έβερεστ: Και τα σκουπίδια παραμένουν μεγάλο πρόβλημα

Η διαχείριση των ούρων αποτελεί μόνο μία πτυχή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ανθρώπινης παρουσίας στο Έβερεστ.

Τα σκουπίδια εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό ζήτημα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια.

Το 2014 είχε εφαρμοστεί πρόγραμμα βάσει του οποίου οι ορειβάτες κατέβαλλαν εγγύηση 4.000 δολαρίων. Για να τους επιστραφούν τα χρήματα, έπρεπε κατά την επιστροφή τους να μεταφέρουν τουλάχιστον 8 κιλά σκουπιδιών.