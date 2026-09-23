Νέα στοιχεία για τον υπνοθεραπευτή που είχε ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη τη μέρα που άφησε την τελευταία του πνοή, παρουσιάστηκαν στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα». Όπως αποκαλύφθηκε ο υπνοθεραπευτής είχε δημιουργήσει μια ακαδημία που έκανε μαθήματα, ενώ αποκαλύπτονται στοιχεία και για την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Θάνατος Μαζωνάκης: Ο ΚΑΔ της ατομικής επιχείρησης

Ένα από τα ερωτήματα που έχουν προκύψει ήταν με ποια επαγγελματική ιδιότητα δραστηριοποιούνταν φορολογικά ως υπνοθεραπευτής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης δεν υπάρχει ξεχωριστός ΚΑΔ για «υπνοθεραπευτή», καθώς η συγκεκριμένη ιδιότητα δεν αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

Ωστόσο, παρουσίασε έγγραφο, στο οποίο εμφανίζεται ατομική επιχείρηση του υπνοθεραπευτή, με βασική δραστηριότητα τις «υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών».

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπήρχαν και δευτερεύουσες δραστηριότητες που αφορούσαν υπηρεσίες διοργάνωσης και επιμόρφωσης σεμιναρίων, υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία και υπηρεσίες διδασκαλίας ή εισηγήσεων σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η «Ελληνική Ακαδημία Αναδρομικής Θεραπείας»

Η εκπομπή αποκάλυψε επίσης έγγραφα από την ακαδημία που είχε δημιουργήσει ο υπνοθεραπευτής με την ονομασία «Ελληνική Ακαδημία Αναδρομικής Θεραπείας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρόγραμμα παρουσιαζόταν ως διετές πρόγραμμα σπουδών, το οποίο χαρακτηριζόταν ως εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την Παγκόσμια Ένωση Αναδρομικής Θεραπείας.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν κυρίως σε άτομα που ήταν ήδη επαγγελματίες σε διάφορους χώρους, ενώ γινόταν αναφορά και σε επαγγελματίες υγείας, μεταξύ των οποίων και γιατρούς.

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι «αναδρομές» και οι προηγούμενες ζωές

Ο υπνοθεραπευτής έκανε τις λεγόμενες «αναδρομές». Όχι στην παιδική ηλικία, αλλά αναδρομές που ο ίδιος υποστήριζε ότι αφορούσαν προηγούμενες ζωές.

Σε βίντεο μάλιστα που προβλήθηκε στην εκπομπή εμφανίζεται να δηλώνει ότι είχε περάσει ο ίδιος από τη συγκεκριμένη διαδικασία και ότι είχε βιώσει, όπως ανέφερε, εμπειρίες ως γυναίκα, άνδρας ή άτομο ενδιάμεσου φύλου.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα μηνύματα που εξετάζονται

Ιδιαίτερη ενδιαφέρον για τις αρχές έχουν και τα μηνύματα που αντάλλαξε ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό.

Σύμφωνα με την εκπομπή, σε ένα μήνυμα αναφέρεται η φράση «σε πήρα στο λαιμό μου». Ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής, ερωτηθείς γιατί έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα, απάντησε ότι εννοούσε πως «έγινε ζημιά μεγάλη» και ότι τον σόκαρε η φωτογραφία.

Πάντως ο υπνοθεραπευτής δήλωσε ότι μία φορά είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι τη μοιραία μέρα είχαν ραντεβού για να του πάρει το ιστορικό και να ξεκινήσουν την υπνοθεραπεία.