ΟΑΣΑ: Πέντε νέες πρότυπες λεωφορειακές γραμμές από 1/10 - Ποιες είναι

Λιγότερος χρόνος αναμονής και συχνότερα δρομολόγια

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Σε πέντε επιπλέον λεωφορειακές γραμμές επεκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου το πρόγραμμα πρότυπων γραμμών του ΟΑΣΑ, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής και την εκτέλεση συχνότερων δρομολογίων.

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Η επέκταση του προγράμματος αποφασίστηκε μετά τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στις 15 πρότυπες γραμμές του ΟΑΣΑ καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 μείωση των χρονοαποστάσεων κατά 13,6% στις ώρες αιχμής, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Με την προσθήκη των πέντε νέων γραμμών, το πρόγραμμα διευρύνεται από τις 15 στις 20 γραμμές.

Οι νέες γραμμές θα ενισχυθούν με πρόσθετα οχήματα και οι χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής δεν θα ξεπερνούν τα 12 λεπτά.

Οι πέντε νέες πρότυπες γραμμές

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος εντάσσονται οι ακόλουθες γραμμές:

  • 051: Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Ομόνοια, μέσω Ακαδημίας Πλάτωνος (κυκλική)
  • 214: Ζωοδόχος Πηγή – Ακαδημία (κυκλική)
  • 732: Ίλιον – Άγιος Φανούριος – Ακαδημία (κυκλική)
  • 822: Σταθμός Αγίου Αντωνίου – Νέα Ζωή (κυκλική)
  • Α15: Σταθμός Λαρίσης – Δάσος

Οι 15 γραμμές της πρώτης φάσης

Οι πρότυπες γραμμές που λειτουργούν ήδη είναι:

  • 3: Νέα Φιλαδέλφεια – Άνω Πατήσια – Νέο Ψυχικό
  • 5: Λαμπρινή – Σύνταγμα – Τζιτζιφιές
  • 14: Λαμπρινή – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Γηροκομείο
  • 040: Πειραιάς – Σύνταγμα
  • 224: Καισαριανή – Ελευθερίου Βενιζέλου
  • 550: Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
  • 608: Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκροταφείο Ζωγράφου
  • 703: Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι – Άγιος Ελευθέριος, μέσω Θηβών
  • 843: Πειραιάς – Πέραμα
  • Α2: Ακαδημία – Βούλα, μέσω Λεωφόρου Αμφιθέας
  • Α5: Ακαδημία – Αγία Παρασκευή – Ανθούσα
  • Α7: Στουρνάρη – Κηφισιά, Πλατεία Πλατάνου
  • Α8: Πολυτεχνείο – Νέα Ιωνία – Μαρούσι
  • Α13: Ομόνοια – Κηπούπολη
  • Β5: Σταθμός Λαρίσης – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Αγία Παρασκευή

«Λιγότερος χρόνος αναμονής και συχνότερα δρομολόγια»

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας σε δήλωση του τονίζει: «Η μείωση των χρόνων αναμονής σε λεωφορειακές γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα της στοχευμένης προσπάθειάς μας για καλύτερες αστικές συγκοινωνίες. Λιγότερος χρόνος αναμονής και συχνότερα δρομολόγια σημαίνουν καλύτερη εξυπηρέτηση και ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Με την αύξηση των πρότυπων λεωφορειακών γραμμών από 15 σε 20 και την ενίσχυσή τους με πρόσθετα οχήματα, θέλουμε το όφελος να φτάσει σε ακόμη περισσότερους επιβάτες, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής.

 Συνεχίζουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα για την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Επενδύουμε σε ένα πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο, με τον πολίτη στο επίκεντρο και με κάθε βελτίωση να αποτυπώνεται στην καθημερινή του μετακίνηση».

ΟΑΣΑ: Ξεκινούν οι 4 νέες λεωφορειακές γραμμές - Αναλυτικά οι στάσεις

 Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Αντώνης Κεραστάρης ανέφερε: «Ο ΟΑΣΑ επεκτείνει τον ιδιαίτερα πετυχημένο θεσμό των προτύπων γραμμών στο δίκτυο της ΟΣΥ. Από την 1η Οκτωβρίου στις ήδη λειτουργούσες 15 πρότυπες γραμμές προστίθενται άλλες 5 με παρόμοια χαρακτηριστικά και χρονοαποστάσεις σε ώρες αιχμής που δεν θα ξεπερνούν τα 12 λεπτά. Με αυτή την προσθήκη, πλέον περίπου το 50% των επιβατών θα μετακινούνται από τις πρότυπες γραμμές, μια σημαντική βελτίωση τόσο στους χρόνους που απαιτούνται για τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών αλλά και τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησής τους».

Παράλληλα, σημειώνεται πως, με την έναρξη του χειμερινού προγράμματος στις 11 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες αιχμής, η Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού επανήλθε στη συχνότητα των 6:30 λεπτών, η Γραμμή 2 του Μετρό στα 4:30 λεπτά και η Γραμμή 3 στα 4 λεπτά.

Αντίστοιχα για το Τραμ, η συχνότητα της Γραμμής 6 είναι 7:30 λεπτά, από 9:00 λεπτά το 2025 και της Γραμμής 7 στα 9:00 λεπτά, από 12:00 το 2025.

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