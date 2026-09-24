Η Cyclon και ο Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία

Με φόντο τη συμμετοχή του Ιταλού στο WRC2 και το Ράλλυ Ιταλίας - Σαρδηνίας

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Αυτοκινητο
Cyclon Και Matteo Fontana
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Την πρώτη του εμφάνιση στο WRC2 θα πραγματοποιήσει ο Matteo Fontana με την Cyclon να υποστηρίζει τον ταλαντούχο Ιταλό οδηγό στο χωμάτινο Ράλλυ Ιταλίας – Σαρδηνίας. 

Με την επιτυχία, την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και τη διαχείριση απαιτητικών συνθηκών στο DNA της, η Cyclon διατηρεί την παγκόσμιου βεληνεκούς συνεργασία με τον Ιταλό Πρωταθλητή WRC3 Matteo Fontana, αυτή τη φορά στον αγώνα της πατρίδας του και στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό WRC2, όπου θα οδηγήσει ένα Toyota GR Yaris Rally2. 

Η Cyclon και ο Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία

Αυτή η εξέλιξη ταιριάζει απόλυτα με το όραμα της Cyclon για παροχή υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. 

Πρόκειται για τον τρίτο αγώνα στον οποίο η Cyclon συνεργάζεται με τον Matteo Fontana, ο οποίος έχει σημειώσει δύο νίκες, στο Ράλλυ Ακρόπολις και το Ράλλυ Πορτογαλίας. 

Ο ιταλικός αγώνας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για αυτοκίνητα και αγωνιζομένους, καθώς τα πληρώματα καλούνται να συνδυάσουν την ταχύτητα και την αξιοπιστία. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές, που οι νικητές του WRC2 έχουν βρεθεί στην εξάδα της γενικής κατάταξης.

Η Cyclon και ο Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία

Όσον αφορά στις ειδικές διαδρομές, οι στενοί χωμάτινοι δρόμοι, όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καμιά έξοδος διαφυγής, δεν συγχωρούν το παραμικρό λάθος, ενώ η αυξημένη φθορά των ελαστικών στη σκληρή επιφάνεια, καταπονεί τους συμμετέχοντες.

Με την εμπειρία και τις επιτυχίες των προηγούμενων αγώνων ως παρακαταθήκη, Cyclon και Matteo Fontana είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μία ακόμη απαιτητική αγωνιστική πρόκληση. Η πρώτη συμμετοχή του Ιταλού οδηγού στο WRC2 αποτελεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στην κοινή τους πορεία, με στόχο μια δυναμική παρουσία στις ειδικές διαδρομές της Σαρδηνίας.

Σχετικά με τη Cyclon

Η Cyclon και ο Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία

Η LPC είναι μέλος του Ομίλου Motor Oil Hellas, ενός από τους πιο δυναμικούς Ομίλους στον τομέα της διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από το 1981, η εταιρεία έχει επενδύσει στην τεχνολογική καινοτομία και έρευνα, με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ναυαρχίδα της LPC όσον αφορά τα brands λιπαντικών είναι η Cyclon.

Τα λιπαντικά Cyclon είναι συνώνυμα με την υψηλή ποιότητα και την τεχνολογία αιχμής, ένα χαρακτηριστικό το οποίο ενισχύεται διαρκώς από το 1987, το έτος που λανσαρίστηκε το brand στην Ελληνική Αγορά. 

Πάνω από 250 διαφορετικοί τύποι λιπαντικών Cyclon για εφαρμογές αυτοκινήτων, βιομηχανικών και ναυτιλιακών εφαρμογών έχουν αναπτυχθεί και κυκλοφορήσει στην αγορά σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως, εξυπηρετώντας διαφορετικά Industry segments όπως τα Automotive, Industrial, Marine Business segments. Η Cyclon αποτελεί ένα πραγματικά παγκόσμιο προϊόν με Παραγωγική και Εμπορική βάση την Ελλάδα, το οποίο ανταγωνίζεται ευθέως τους μεγαλύτερους διεθνείς παίκτες των πετρελαιοειδών προϊόντων με πωλήσεις από την Χιλή έως την Κίνα.

Παράλληλα χτίζει συνεχώς ένα ισχυρό και υγιές δίκτυο συνεργατών εκτός Ελλάδας με στόχο win – win συνεργασίες για όλη την αλυσίδα αξίας που αφορά το brand CYCLON, αποσκοπώντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της Cyclon και των συνεργατών της. Οι κυριότερες περιοχής εστίασης είναι η Βαλκανική χερσόνησος, η Νότια και Κεντρική Ευρώπη, η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή, η Κινεζική χερσόνησος κ.α. H Cyclon βασίζεται στη συνεχή Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων προφέροντας λύσεις στην αγορά οι οποίες βελτιώνουν συνεχώς την απόδοση του μηχανολογικού εξοπλισμού, αυξάνουν την αξιοπιστία και μειώνουν το κόστος συντήρησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φόρμουλα TriboACT® (αποκλειστικά κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την LPC) βασισμένη σε ένα καινοτόμο και ειδικό «σύστημα» πρόσθετων που, λόγω της διαφορετικής πολικότητας των συστατικών του, ενεργοποιεί ισχυρές χημικές αλληλεπιδράσεις, ενισχύοντας στο έπακρο την προστασία που παρέχει το λιπαντικό στον κινητήρα .

Η Cyclon και ο Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία

Η ισχυρή δράση και η συνέργεια των συστατικών της φόρμουλας TriboACT® ενισχύουν τα πιο σημαντικά τριβολογικά χαρακτηριστικά του λιπαντικού:
• Η συνοχή του λιπαντικού φιλμ στις βαλβίδες,
• Έλεγχος φθοράς σε περιοχές εμβόλων και ελατήρια,
• Την ικανότητα καθαρισμού του λαδιού στην περιοχή του υπερσυμπιεστή και
• Εξοικονόμηση καυσίμου

Τα λιπαντικά Cyclon που περιέχουν τη φόρμουλα TriboACT® παρέχουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα προστασίας από τη φθορά και καθαρότητας του υπερσυμπιεστή και βελτιώνουν την εξοικονόμηση καυσίμου.

Τα λιπαντικά Cyclon αποτελούν ένα από τα εξαγωγικά διαμάντια της Ελληνικής Βαριάς Βιομηχανίας το οποίο διεκδικεί και κερδίζει επάξια μερίδια αγοράς στις πιο ανταγωνιστικές αγορές του πλανήτη μας εκπροσωπώντας επάξια την παραγωγή δυνατότητα της χώρας μας.
 

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