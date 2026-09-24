Το επόμενο triple-header ξεκινά στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν και έδρα μίας από τις ταχύτερες και πιο χαρακτηριστικές διαδρομές πόλης, στο καλεντάρι. Η πίστα έχει μήκος 6.003 μέτρα και περιλαμβάνει 20 στροφές, ορισμένες εκ των οποίων ορθές γωνίες, με ιδιαίτερα τεχνικά κομμάτια μέσα από την παλιά πόλη και μεγάλες ευθείες όπου τα μονοθέσια αναπτύσσουν πολύ υψηλές ταχύτητες. Ορισμένοι από τους δρόμους της πόλης που συνθέτουν τη διαδρομή έχουν ασφαλτοστρωθεί εκ νέου.

Οι εργασίες επηρέασαν τμήματα των στροφών 2, 3 και 4. Η νέα άσφαλτος, περιορισμένη σε συγκεκριμένα σημεία, δεν αναμένεται να επηρεάσει τη συμπεριφορά των ελαστικών, η οποία, όπως συμβαίνει συχνά σε διαδρομές πόλης, θα επηρεαστεί αρχικά από τα σχετικά χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης. Η βελτίωση του κρατήματος κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου αναμένεται να είναι σημαντική, χάρη στη σταδιακή εναπόθεση γόμας στην επιφάνεια. Για αυτόν τον αγώνα, η Pirelli επέλεξε την πιο μαλακή γκάμα γομών: τη C3 ως σκληρή γόμα, τη C4 ως μέση γόμα και τη C5 ως μαλακή γόμα. Πέρυσι, η επιλογή ήταν κατά ένα επίπεδο πιο μαλακή και περιλάμβανε τη C6 ως μαλακή γόμα. Ωστόσο, εκείνη η γόμα δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα, καθώς οι οδηγοί προτίμησαν να επεκτείνουν τα μέρη αγώνα και να διατηρήσουν μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία βασιζόμενοι στις C5 και C4.

Φέτος, το πρόγραμμα του αγωνιστικού τριημέρου έχει μεταφερθεί κατά μία ημέρα νωρίτερα, με τις δύο πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών να διεξάγονται την Πέμπτη, τις κατατακτήριες δοκιμές την Παρασκευή και τον αγώνα το Σάββατο στις 15:00 τοπική ώρα. Η άσφαλτος, όντας σχετικά λεία και όχι ιδιαίτερα τραχιά, αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα φθοράς και πτώσης απόδοσης, καθιστώντας πιο πιθανή στρατηγική αγώνα αυτή του ενός pit stop. Η C5 θα μπορούσε να αποδειχθεί ικανή να διανύσει μεγάλες αποστάσεις, όπως είδαμε πρόσφατα στη Mόντσα, μια πίστα που έχει ορισμένα παρόμοια χαρακτηριστικά με το Μπακού. Αντίθετα, η σκληρή γόμα θα μπορούσε να αγνοηθεί από πολλές ομάδες στον αγώνα. Ενδέχεται να εμφανιστεί κάποια θερμική παραμόρφωση, ιδιαίτερα κατά τις ελεύθερες περιόδους δοκιμών όταν τα επίπεδα πρόσφυσης είναι ακόμη χαμηλά, αλλά δεν αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα όσον αφορά την απόδοση.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για διαδρομή πόλης, το Μπακού ασκεί σημαντικά φορτία στα ελαστικά λόγω της εξαιρετικά μεγάλης κύριας ευθείας και των πολλών ζωνών επιτάχυνσης από χαμηλές ταχύτητες. Είναι μια τυπική χάραξη «stop-and-go», όπου η σταθερότητα στο φρενάρισμα και η ικανότητα μεγιστοποίησης της ελκτικής πρόσφυσης στην έξοδο των στροφών είναι καθοριστικής σημασίας. Η αεροδυναμική απόδοση είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική και ένα μονοθέσιο με χαμηλές αντιστάσεις έχει σαφές πλεονέκτημα. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές σχετικά με τα ελαστικά θα είναι η διαχείριση της θερμοκρασίας. Το πολύ μεγάλο κομμάτι με τέρμα γκάζι που συνδέει την τελευταία στροφή με την πρώτη ευνοεί την ψύξη των ελαστικών, κάτι στο οποίο συμβάλλουν και οι εξελίξεις στον σχεδιασμό των ζαντών. Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος των τροχών στα δυνατά φρεναρίσματα, ιδιαίτερα στον εμπρός άξονα. Οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στη διατήρηση της υπερθέρμανσης των ελαστικών υπό έλεγχο. Παρά το γενικά ζεστό κλίμα, τα κτίρια που πλαισιώνουν τη διαδρομή δημιουργούν πολλές σκιερές ζώνες, περιορίζοντας οποιαδήποτε άνοδο της θερμοκρασίας του οδοστρώματος.

