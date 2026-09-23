Honda: Μπαίνει στα ηλεκτρικά mountain bikes

Η Honda πραγματοποιεί για πρώτη φορά παρουσία στη Sea Otter Europe 2026, στη Girona της Ισπανίας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την είσοδό της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ηλεκτρικών mountain bikes.Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται το Honda e-MTB Prototype, ένα ηλεκτρικά υποβοηθούμενο mountain bike που συνδυάζει τη χαρακτηριστική σχεδιαστική φιλοσοφία της Honda με προηγμένη τεχνολογία και έμφαση στην οδηγική εμπειρία. Το μοντέλο παραγωγής αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ονομασία, τη διαθεσιμότητα, την τιμή και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.



Στο περίπτερο της Honda παρουσιάζονται επίσης σημαντικά μοντέλα από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εταιρείας, μεταξύ των οποίων το θρυλικό RN01 downhill racer, το CR Electric Proto Motocross και το RTL Electric Trial bike.Το RN01 συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Downhill από το 2004 έως το 2007 και κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2005 με τον θρύλο, Greg Minnaar, χάρη και στο πρωτοποριακό σύστημα εσωτερικού κιβωτίου ταχυτήτων. Η παρουσία της Honda ενισχύεται από τον εργοστασιακό αναβάτη Toni Bou, ο οποίος, εκτός από τις 40 παγκόσμιες διακρίσεις του στο Trial, είναι και ένθερμος mountain biker. Ο Bou έχει ήδη δοκιμάσει το νέο e-MTB στο πλαίσιο της επίσημης φωτογράφισης και παραγωγής περιεχομένου του μοντέλου.

