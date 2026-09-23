Honda: Μπαίνει στα ηλεκτρικά mountain bikes

Το μοντέλο παραγωγής αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027,

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.26 , 21:34 Πόσο κοστίζουν φέτος τα καυσόξυλα
23.09.26 , 21:29 Ελλάδα - Τουρκία: Τεράστια αλλαγή στον συσχετισμό δυνάμεων λόγω F-35
23.09.26 , 21:20 First Dates: «Θα ήθελα να είναι λίγο πιο θηλυπρεπής αυτός που ψάχνω»
23.09.26 , 21:10 First Dates: Η Γεωργία έγινε Ζεν, ο Στρατής μπάρμαν & ο Τάσος... καψούρης!
23.09.26 , 20:49 Μαζωνάκης: Ποια ουσία χορήγησε η γιατρός στον τραγουδιστή για τη μέθη
23.09.26 , 20:32 Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα το χρηματοκιβώτιο Μαζωνάκη
23.09.26 , 20:24 Η εξομολόγηση της Μπάρκα για την τηλεόραση: «Μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό»
23.09.26 , 20:17 Λήξη συναγερμού στη Νίκαια:Η αστυνομία μπήκε στο σπίτι- Συνελήφθη ο δράστης
23.09.26 , 19:52 Μαζωνάκης: Η Αρίθα θα βρεθεί ξανά κοντά του – Η απόφαση της οικογένειας
23.09.26 , 19:50 Καιρός: Έρχεται βροχερό Σαββατοκύριακο παρά την πρόσκαιρη βελτίωση
23.09.26 , 19:40 SMS από το gov.gr για εφέδρους: Γιατί στάλθηκαν
23.09.26 , 19:10 Honda: Μπαίνει στα ηλεκτρικά mountain bikes
23.09.26 , 18:38 Η κωμωδία «Οι Από Κάτω» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο AUDITORIUM
23.09.26 , 18:32 Καλαμάτα: 38χρονος προσπάθησε να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του
23.09.26 , 18:22 Επίδομα 1.000 ευρώ για επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026
Μαζωνάκης: Η Αρίθα θα βρεθεί ξανά κοντά του – Η απόφαση της οικογένειας
Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα το χρηματοκιβώτιο Μαζωνάκη
Άση Μπήλιου: Η φθινοπωρινή ισημερία & ο Ήλιος στο ζώδιο του Ζυγού
Καιρός: Έρχεται βροχερό Σαββατοκύριακο παρά την πρόσκαιρη βελτίωση
Loafers: Πώς να φορέσεις το must-have αξεσουάρ του φθινοπωρινού στυλ
Οικονομάκου: «Ποστάρω πολύ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δουλεύω»
Λήξη συναγερμού στη Νίκαια:Η αστυνομία μπήκε στο σπίτι- Συνελήφθη ο δράστης
Επίδομα 1.000 ευρώ για επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026
Μαζωνάκης: Ποια ουσία χορήγησε η γιατρός στον τραγουδιστή για τη μέθη
First Dates: «Θα ήθελα να είναι λίγο πιο θηλυπρεπής αυτός που ψάχνω»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 22.09.26, 10:00
Honda: Μπαίνει στα ηλεκτρικά mountain bikes
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Honda πραγματοποιεί για πρώτη φορά παρουσία στη Sea Otter Europe 2026, στη Girona της Ισπανίας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την είσοδό της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ηλεκτρικών mountain bikes.Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται το Honda e-MTB Prototype, ένα ηλεκτρικά υποβοηθούμενο mountain bike που συνδυάζει τη χαρακτηριστική σχεδιαστική φιλοσοφία της Honda με προηγμένη τεχνολογία και έμφαση στην οδηγική εμπειρία. Το μοντέλο παραγωγής αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ονομασία, τη διαθεσιμότητα, την τιμή και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Honda: Μπαίνει στα ηλεκτρικά mountain bikes
Στο περίπτερο της Honda παρουσιάζονται επίσης σημαντικά μοντέλα από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εταιρείας, μεταξύ των οποίων το θρυλικό RN01 downhill racer, το CR Electric Proto Motocross και το RTL Electric Trial bike.Το RN01 συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Downhill από το 2004 έως το 2007 και κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2005 με τον θρύλο, Greg Minnaar, χάρη και στο πρωτοποριακό σύστημα εσωτερικού κιβωτίου ταχυτήτων. Η παρουσία της Honda ενισχύεται από τον εργοστασιακό αναβάτη Toni Bou, ο οποίος, εκτός από τις 40 παγκόσμιες διακρίσεις του στο Trial, είναι και ένθερμος mountain biker. Ο Bou έχει ήδη δοκιμάσει το νέο e-MTB στο πλαίσιο της επίσημης φωτογράφισης και παραγωγής περιεχομένου του μοντέλου.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HONDA
 |
SEA OTTER EUROPE 2026
 |
ΙΣΠΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η BMW Σειρά 1 M Sport σε τιμή πρό-σ-κληση
Αυτοκινητο
Η BMW Σειρά 1 M Sport σε τιμή πρό-σ-κληση
Cyclone RX600: Ο νέος παίκτης στην αγορά
Αυτοκινητο
Cyclone RX600: Ο νέος παίκτης στην αγορά
Νέο JAECOO 5: Σύντομη δοκιμή του νέου SUV με τιμή - έκπληξη
Αυτοκινητο
Νέο JAECOO 5: Σύντομη δοκιμή του νέου SUV με τιμή - έκπληξη
Η Renault αγκαλιάζει την τέχνη
Αυτοκινητο
Η Renault αγκαλιάζει την τέχνη
Η Honda στο 5ο Adventure Meeting 2026
Αυτοκινητο
Η Honda στο 5ο Adventure Meeting 2026
MG: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”
Αυτοκινητο
MG: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”
Chery: Πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
Αυτοκινητο
Chery: Πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
PEUGEOT 208 Turbo 100: Ο νέος κινητήρας και η τιμή έκπληξη
Αυτοκινητο
PEUGEOT 208 Turbo 100: Ο νέος κινητήρας και η τιμή έκπληξη
Η Jeep Βελμάρ παίζει μπάλα με τον Πανερυθραϊκό BC
Αυτοκινητο
Η Jeep Βελμάρ παίζει μπάλα με τον Πανερυθραϊκό BC
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top