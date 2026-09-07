Πώς με την πρώην σύζυγό του Αλίκη Δανέζη-Κνούτσεν, έχουν τη συνεπιμέλεια των παιδιών τους, αποκάλυψε ο Γιάννης Στάνκογλου σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Νωρίς- Νωρίς.

«Μαγειρεύω και στα παιδιά μου. Τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα που έχω τα παιδιά εγώ -γιατί έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου- εκείνες τις ημέρες μαγειρεύω κανονικά εγώ», δήλωσε ο ηθοποιός για την κόρη του Φοίβη που είναι σήμερα 17 ετών και για τον γιο του Φίλιππο που είναι 12.

Ο ίδιος, άλλωστε, έχει εξαιρετική σχέση με την μητέρα των παιδιών του, Αλίκη Δανέζη-Κνούτσεν, καθώς ήταν μαζί για πάνω από 20 χρόνια. Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2020, όμως ο χωρισμός τους έγινε ευρύτερα γνωστός το 2023.

Ο ηθοποιός ο οποίος έχει παίξει σε αρκετές δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές το Grand Hotel, Αρχελάου 5, το Ναυάγιο, είπε στην εκπομπή, πως πάντα ήταν δίπλα στα δύο του παιδιά, τα οποία συζητάνε μαζί του ό, τι τους προβληματίζει.

«Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση, θα τα πούμε όλα μεταξύ μας. Η σχέση των παιδιών με τα social media με προβληματίζει. Ο γιος μου και οι φίλοι του είναι κολλημένοι με τα παιχνίδια. Όλο αυτό είναι λίγο περίεργο, γι' αυτό προσπαθείς να δώσεις στα παιδιά και άλλα πράγματα. Πλέον όλοι είναι μόνοι και ο καθένας βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τα social media», επεσήμανε.