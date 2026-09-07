Η Αναστασία έγινε νονά και συγκινήθηκε: Βάφτισε τον γιο της αδελφής της

Οι φωτογραφίρες που ανέβασε στο Instagram η τραγουδίστρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία βάφτισε τον γιο της αδελφής της, Ιωάννη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.
  • Στην ίδια εκδήλωση, η αδελφή της παντρεύτηκε, γεγονός που την συγκίνησε ιδιαίτερα.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media, μοιράζοντας στιγμές της οικογενειακής της ζωής.
  • Έχει μιλήσει δημόσια για την οικογένειά της και τις προσωπικές της προκλήσεις, όπως οι κρίσεις πανικού.
  • Η οικογένεια παραμένει προτεραιότητα για την Αναστασία, παρά την καριέρα της.

Έναν διπλό και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ανέλαβε η Αναστασία το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς είδε την αδελφή της να ντύνεται νυφούλα και την ίδια μέρα βάφτισε τον γιο της, ο οποίος πήρε το όνομα Ιωάννης.

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Η γνωστή τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη, δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους μία από τις ωραιότερες και πιο συγκινητικές στιγμές της οικογενειακής της ζωής.

Σε μία από τις αναρτήσεις της, η ίδια ποζάρει στο πλευρό της αδελφής της και του συζύγου της, γράφοντας με ιδιαίτερη τρυφερότητα: «Σήμερα παντρέψαμε τη βασίλισσά μας… την αδερφή μου. Σας αγαπώ για πάντα».

Στη συνέχεια ανέβασε νέο στιγμιότυπο με το νιόπαντρο ζευγάρι και τον ανιψιό της, τον οποίο κρατούσε στην αγκαλιά της. «Με εμπιστεύτηκαν να βαφτίσω το παιδί… Νονά. Ιωάννης», έγραψε κάτω από το οικογενειακό στιγμιότυπο.

Χαρές για την οικογένεια της Αναστασίας

Χαρές για την οικογένεια της Αναστασίας

Χαρές για την οικογένεια της Αναστασίας

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Αναστασία έχει μιλήσει δημόσια για την οικογένειά της, αποδεικνύοντας πως για εκείνη είναι προτεραιότητα. Σε συνεντεύξεις της έχει αναφερθεί στη σχέση της με τα αδέλφια της, αλλά και στον χωρισμό των γονιών της, όταν ήταν μαθήτρια, που την έκανε να ωριμάσει πιο γρήγορα.

Έχοντας κερδίσει σε νεαρή ηλικία την αγάπη και την αναγνώριση του κόσμου, δε δίστασε να μοιραστεί μαζί του και πιο προσωπικές στιγμές. Όπως ότι αντιμετώπισε κρίσεις πανικού στο παρελθόν, περιγράφοντας τον φόβο που ένιωσε εκείνη την περίοδο.

Αναστασία: «Φοβόμουν ότι θα πεθάνω»

Η τραγουδίστρια είχε εξομολογηθεί ότι έφτανε στο σημείο να φοβάται ακόμη και ότι θα πεθάνει, ενώ είχε αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να διαχειριστεί όσα της συνέβαιναν.

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