Η Αναστασία βούλιαξε την Πλατεία Αριστοτέλους με το «Σπάστε Τα Tour»

8.000 θεατές κατέκλυσαν την Πλατεία Αριστοτέλους

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Δείτε την είσοδο της Αναστασίας στη συναυλία με το «Σπάστε Τα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία παρουσίασε εντυπωσιακή συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους, με περίπου 8.000 θεατές στο Splash Festival 2026.
  • Η είσοδός της με φόρμα εργασίας εμπνευσμένη από το hit «Σπάστε Τα» ενθουσίασε το κοινό.
  • Η συναυλία περιλάμβανε μεγάλες επιτυχίες και το νέο hit της, το οποίο είναι στην κορυφή των digital charts.
  • Η ερμηνεία του «Κόψε Με Στα Δυο» του Παντελή Παντελίδη συγκίνησε τους θεατές.
  • Το «Σπάστε Τα Tour» συνεχίζεται με επόμενους προορισμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Μια εντυπωσιακή βραδιά χάρισε η Αναστασία στο κοινό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Splash Festival 2026 του Κοσμοράδιο 95,1, με περίπου 8.000 θεατές να κατακλύζουν την κατάμεστη Πλατεία Αριστοτέλους.

Η Αναστασία βούλιαξε την Πλατεία Αριστοτέλους με το «Σπάστε Τα Tour»

Η Αναστασία ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, με το κοινό να τραγουδά μαζί της από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Μάλιστα, η είσοδός της αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς, καθώς εμφανίστηκε φορώντας φόρμα εργασίας, εμπνευσμένη από το νέο της hit «Σπάστε Τα», ξεσηκώνοντας το κοινό από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συναυλίας.  

«Σπάστε Τα»: Καλτ αισθητική στο νέο videoclip της Αναστασίας

Η Αναστασία βούλιαξε την Πλατεία Αριστοτέλους με το «Σπάστε Τα Tour»

Από νωρίς, άνθρωποι κάθε ηλικίας κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουν από κοντά μία από τις πιο αγαπημένες καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη παλμό, τραγούδι και ενέργεια. 

Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης με νέο τραγούδι

Η Αναστασία βούλιαξε την Πλατεία Αριστοτέλους με το «Σπάστε Τα Tour»

Δείτε την Αναστασία να ερμηνεύει το «Κόψε Με Στα Δυο»

Τραγούδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ενώθηκαν με το νέο της hit «Σπάστε Τα», το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των digital charts, χαρίζοντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Αναστασία: «Φοβόμουν ότι θα πεθάνω»

Η Αναστασία βούλιαξε την Πλατεία Αριστοτέλους με το «Σπάστε Τα Tour»

Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η Αναστασία ερμήνευσε το «Κόψε Με Στα Δυο» του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της ίδιας. Η ερμηνεία της δημιούργησε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην Πλατεία Αριστοτέλους, με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μαζί της κάθε στίχο. 

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Η εμφάνιση της Αναστασίας στο Splash Festival αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του φετινού «Σπάστε Τα Tour», το οποίο συνεχίζεται με επόμενους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

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