Μια εντυπωσιακή βραδιά χάρισε η Αναστασία στο κοινό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Splash Festival 2026 του Κοσμοράδιο 95,1, με περίπου 8.000 θεατές να κατακλύζουν την κατάμεστη Πλατεία Αριστοτέλους.

Η Αναστασία ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, με το κοινό να τραγουδά μαζί της από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Μάλιστα, η είσοδός της αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς, καθώς εμφανίστηκε φορώντας φόρμα εργασίας, εμπνευσμένη από το νέο της hit «Σπάστε Τα», ξεσηκώνοντας το κοινό από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συναυλίας.

Από νωρίς, άνθρωποι κάθε ηλικίας κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουν από κοντά μία από τις πιο αγαπημένες καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη παλμό, τραγούδι και ενέργεια.

Δείτε την Αναστασία να ερμηνεύει το «Κόψε Με Στα Δυο»

Τραγούδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ενώθηκαν με το νέο της hit «Σπάστε Τα», το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των digital charts, χαρίζοντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η Αναστασία ερμήνευσε το «Κόψε Με Στα Δυο» του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της ίδιας. Η ερμηνεία της δημιούργησε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην Πλατεία Αριστοτέλους, με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μαζί της κάθε στίχο.

Η εμφάνιση της Αναστασίας στο Splash Festival αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του φετινού «Σπάστε Τα Tour», το οποίο συνεχίζεται με επόμενους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.