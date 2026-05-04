Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης με νέο τραγούδι

Τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν και τα γυρίσματα του video clip

Αναστασία Quad Studio Νέα Υόρκη
Κάτι διαφορετικό ετοιμάζει η Αναστασία για το επόμενο της βήμα και όλα δείχνουν ότι αυτή τη φορά ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά.

Το νέο της τραγούδι, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Μαΐου, βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο, με την παραγωγή να φέρει την υπογραφή του Ρουσσέτου Δημητρόγλου, ιδρυτή και κιθαρίστα του συγκροτήματος 1550 και μαέστρο του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη. Για την ολοκλήρωσή του, η Αναστασία ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιήθηκαν τα τελικά στάδια της παραγωγής και των φωνητικών στο ιστορικό Quad Studios.

Πρόκειται για έναν χώρο με τεράστια ιστορία στη διεθνή μουσική σκηνή, από τον οποίο έχουν περάσει ονόματα όπως Kanye West, Jay-Z, Nas, Drake, Beyoncé, Rihanna, Alicia Keys, Mariah Carey, Whitney Houston, Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, The Weeknd και πολλοί ακόμη.

Πολύ σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο επίσημο teaser του νέου τραγουδιού της Αναστασίας, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν και τα γυρίσματα του video clip. Μείνετε συντονισμένοι για όσα ακολουθούν.

Την ίδια περίοδο, η παρουσία της στη Νέα Υόρκη συνέπεσε με την εβδομάδα της Ελληνικής Παρέλασης. Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί με τον μάνατζέρ της Mike Stathakis σε εκδήλωση όπου οι απόδημοι Έλληνες χόρευαν το τραγούδι της «Για την Ελλάδα», σε μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία τόσο για το ίδιο το τραγούδι όσο και για την ίδια, καθώς δημιουργήθηκε με σκοπό να ταξιδέψει στον ελληνισμό σε όλο τον κόσμο.
 

