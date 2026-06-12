Μια από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις της παραχώρησε η Αναστασία στην εκπομπή Happy Day, ανοίγοντας την καρδιά της για τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, την απώλεια της αγαπημένης της γιαγιάς, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Η νεαρή τραγουδίστρια, που μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής, παραδέχθηκε ότι η μεγάλη επιτυχία ήρθε μαζί με έντονες ψυχολογικές πιέσεις και καταστάσεις που δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί.

«Οι κρίσεις πανικού ξεκίνησαν μετά τον θάνατο της γιαγιάς μου»

Η Αναστασία αποκάλυψε ότι οι πρώτες κρίσεις πανικού εμφανίστηκαν σε μια περίοδο που η επαγγελματική της ζωή βρισκόταν σε φρενήρεις ρυθμούς, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να διαχειριστεί μια βαθιά προσωπική απώλεια.

«Οι κρίσεις πανικού ξεκίνησαν στο δεύτερο ή τρίτο tour, γιατί έφυγε η γιαγιά μου από τη ζωή και ταυτόχρονα έκανα πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω», εξομολογήθηκε.

Όπως περιέγραψε, οι πιο δύσκολες στιγμές έρχονταν όταν τελείωναν οι εμφανίσεις της και έμενε μόνη με τις σκέψεις της.

«Κάθε φορά που γύριζα στο ξενοδοχείο από τα live και ηρεμούσε το σώμα μου, τότε έρχονταν οι κρίσεις πανικού», είπε χαρακτηριστικά.

«Φοβόμουν πως θα πεθάνω»

Η τραγουδίστρια μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τα συναισθήματα που τη συνόδευαν κατά τη διάρκεια των κρίσεων.

«Εγώ είχα τις κρίσεις πανικού γιατί φοβόμουν πως θα πεθάνω», ανέφερε, περιγράφοντας έναν φόβο που, όπως συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις, έμοιαζε απόλυτα πραγματικός εκείνη τη στιγμή.

Η ίδια εξήγησε ότι αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια και να αναζητήσει τρόπους διαχείρισης του προβλήματος, χωρίς να διστάσει να απευθυνθεί τόσο σε ειδικούς όσο και στην πίστη της.

Η πίστη και η ψυχοθεραπεία που τη βοήθησαν

Η Αναστασία αποκάλυψε ότι η σχέση της με την πίστη έγινε πιο ουσιαστική μέσα από αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της.

«Ήρθα πιο κοντά με την πίστη μου, μιλούσα με τον πνευματικό μου, πήγα και σε ψυχολόγο», είπε.

Όπως εξήγησε, οι συζητήσεις με τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκε τη βοήθησαν να κατανοήσει καλύτερα όσα βίωνε και να αποκτήσει τα κατάλληλα εργαλεία για να τα διαχειρίζεται.

«Μου δώσαν δύο-τρία πραγματάκια, μου ξεκλειδώσανε το μυαλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι οι κρίσεις πανικού δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς, η ίδια νιώθει πλέον πιο έτοιμη να τις αντιμετωπίσει.

«Όταν έρχεται γιατί ακόμα έρχεται ξέρω να το αντιμετωπίσω», τόνισε.

Μάλιστα, αποκάλυψε και ένα μικρό πρακτικό "μυστικό" που τη βοηθά στις δύσκολες στιγμές.

«Το πιο σημαντικό είναι να παίρνω κάτι κρύο και να το βάζω στο χέρι μου», είπε.

«Με ενδιαφέρει η σχέση που έχω εγώ με την πίστη μου»

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως η πίστη για εκείνη δεν συνδέεται απαραίτητα με την τυπική θρησκευτική πρακτική, αλλά με μια βαθύτερη προσωπική σύνδεση.

«Δεν είναι ότι πηγαίνω στην εκκλησία. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η επαφή που εγώ μπορώ να έχω με την πίστη μου και με τον πνευματικό μου», εξήγησε.

Και πρόσθεσε: «Νιώθω ηρεμία όταν έρχομαι σε επαφή με τον πνευματικό μου. Πολλή ηρεμία».

Τι είπε για την προσωπική της ζωή

Η Αναστασία αναφέρθηκε και στη στάση που κρατά απέναντι στην προσωπική της ζωή, εξηγώντας γιατί επιλέγει να μην απασχολεί συχνά τα φώτα της δημοσιότητας με τα προσωπικά της.

«Πιστεύω πως όσος κόσμος με έχει γνωρίσει είναι από τη μουσική μου. Και αν κάποιος με έχει αγαπήσει, με έχει αγαπήσει μέσα από αυτό», είπε.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια να κρύβει πράγματα από το κοινό.

«Δεν είναι ότι κρύβω πράγματα για εμένα. Απλά πιστεύω ότι δεν αφορά και κανέναν», κατέληξε.