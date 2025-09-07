Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Σεπτεμβρίου
06.09.25 , 23:40 Κάλεσμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για το Εθνικό Απολυτήριο
06.09.25 , 22:51 Αποκλειστικό - Μιλάει στο Star ο φερόμενος ως «αρχηγός της κρητικής μαφίας»
06.09.25 , 22:07 Κυριάκος Μητσοτάκης - ΔΕΘ: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα
06.09.25 , 21:21 ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
06.09.25 , 21:10 Μητσοτάκης: Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε για ενστόλους και διπλωμάτες
06.09.25 , 20:32 ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών
06.09.25 , 20:26 Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα
06.09.25 , 20:24 Μητσοτάκης: Μείωση κατά 2% στους φορολογικούς συντελεστές - 0% σε κάποιους
06.09.25 , 19:58 Σε κλοιό διαδηλωτών η ΔΕΘ
06.09.25 , 19:48 ΔΕΘ: Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
06.09.25 , 18:44 Δένδιας: «Τέλος στο... αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει»
06.09.25 , 18:05 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Πλοηγεί το Ιστορικό Ράλυ Ακρόπολις
06.09.25 , 17:44 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
06.09.25 , 17:30 Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά - Σώοι οι 450 επιβάτες
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε
ΔΕΘ: Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα
Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Απάντηση ΥΠΕΘΑ στους Τούρκους: Γιατί στείλαμε F-16 σε αεροσκάφος σας
Μητσοτάκης: Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε για ενστόλους και διπλωμάτες
ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Περισσότερα

VIDEOS

Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίας Κασσιανής της μοναχής και Αγίου Σώζοντος μάρτυρος.

Η Κασσιανή γεννήθηκε γύρω στο 810 στην Κωνσταντινούπολη και καταγόταν από πλούσια οικογένεια. H ζωή της συνδέθηκε με θρύλους και παραδόσεις γύρω από τη σχέση της με τον αυτοκράτορα Θεόφιλο (813-842). Σύμφωνα με τους βυζαντινούς χρονικογράφους Συμεών Μάγιστρο, Ιωάννη Ζωναρά και Λέοντα Γραμματικό, η Ευφροσύνη, μητέρα του νεαρού αυτοκράτορα Θεόφιλου, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση για την εκλογή νύφης, προσκάλεσε το 830 μ.Χ. στην Αυλή τις ωραιότερες και επιφανέστερες κόρες της αυτοκρατορίας.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Σεπτεμβρίου

Δώδεκα «κάλλιστοι παρθέναι» ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και πήγαν στο Παλάτι. Η Ευφροσύνη, αφού τις δεξιώθηκε, διαμήνυσε στο Θεόφιλο να προσέλθει και να δώσει το χρυσό μήλο σ' εκείνη που θα επέλεγε για σύζυγό του.
Ο νεαρός αυτοκράτορας θαμπώθηκε από την ομορφιά της Κασσιανής και θέλοντας να δοκιμάσει την ευφυΐα της τη ρώτησε: «Ως άρα δια γυναικός ερρύη τα φαύλα» («Από τη γυναίκα ξεκινούν τα κακά πράγματα», υπονοώντας την Εύα). Η Κασσιανή έδωσε δείγματα του πνεύματός της, ανταπαντώντας «Αλλά και δια γυναικός πηγάζει τα κρείττω» («Και από τη γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα, τα ευγενέστερα», υπονοώντας την Παναγία). Αυτό ήταν! Ο Θεόφιλος, είτε γιατί η απάντηση του φάνηκε αναιδής, είτε γιατί η ευφυΐα της γυναίκας τον τρόμαξε, δεν άκουσε την καρδιά του και έδωσε το χρυσό μήλο στην ωραία, αλλά σεμνή Θεοδώρα.

Η Κασσιανή, μετά την απόρριψή της από τον αυτοκράτορα, έγινε μοναχή και αφιερώθηκε στη λατρεία του Θεού και την ποίηση. Πέθανε γύρω στο 865. Το υμνογραφικό έργο της Κασσιανής δεν είναι πλούσιο, αλλά διακρίνεται για το ύφος και την πρωτοτυπία του. Εκτός από το τροπάριο που την έκανε διάσημη συνέθεσε τους τέσσερεις πρώτους ειρμούς του Κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου «Άφρων γηραλέε» και το πρώτο δοξαστικό του εσπερινού των Χριστουγέννων «Αυγούστου μοναρχήσαντος επί της γης». Έγραψε, επίσης, γνωμικά και επιγράμματα σε ιαμβικό μέτρο.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσσης
  • Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασία
  • Σώζων, Σώζος, Σώζης
  • Σώζη, Σωζούσα, Σώζα

 

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:00 και θα δύσει στις 19:45. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 46 λεπτά.

Σελήνη 14.3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Μυική Δυστροφία τύπου Ντισέν

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Μυική Δυστροφία τύπου Ντισέν ( World Duchenne Awareness Day) τελείται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και την ιατρική κοινότητα για αυτή την σπάνια και μη ιάσιμη μέχρι σήμερα μορφή μυϊκής δυστροφίας. Η 7η Σεπτεμβρίου επελέγη επειδή ταιριάζει με τα 79 εξόνια (7/9) που συνθέτουν το γονίδιο Ντισέν.

Η Μυϊκή Δυστροφία τύπου Ντισέν (DMD) είναι μια από τις πιο σπάνιες γενετικές και θανατηφόρες ασθένειες που επηρεάζουν κατά μέσο όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο. Προκαλείται από σφάλματα στο γονίδιο της δυστροφίνης, το μακρύτερο γονίδιο στο ανθρώπινο σώμα. Τα αγόρια με DMD χάνουν σταδιακά την κινητικότητά τους, ενώ στην εφηβεία, η ασθένεια επηρεάζει τους μύες της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος. Το προσδόκιμο ζωής σπάνια ξεπερνά τα 30 έτη. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ, δίνοντας ελπίδες στα αγόρια και τις οικογένειές τους, ωστόσο δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα μια ολιστική θεραπεία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top