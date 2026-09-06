Μαριάννα Πολυχρονίδη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τη δύο μηνών κόρη της

«Αυτές οι μικρές, καθημερινές στιγμές», έγραψε

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Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαριάννας Πολυχρονίδη στη «Super Κατερίνα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριάννα Πολυχρονίδη γέννησε ένα υγιές κοριτσάκι πριν από δύο μήνες.
  • Η ηθοποιός είχε προσπαθήσει για χρόνια να γίνει μητέρα και είχε σχεδόν χάσει τις ελπίδες της.
  • Σε πρόσφατη συνέντευξή της, μίλησε για την προσωπική της εμπειρία και τη σημασία της μητρότητας.
  • Μοιράστηκε σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά της.
  • Τόνισε ότι οι καθημερινές στιγμές με το παιδί είναι οι πιο σημαντικές στη ζωή.

Μια νέα καθημερινότητα ζει εδώ και περίπου δύο μήνες η Μαριάννα Πολυχρονίδη.

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγινε μητέρα - H πρώτη φωτογραφία του μωρού της

Η ηθοποιός γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι και, όπως είναι φυσικό, πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Πριν από λίγους μήνες, η ίδια είχε εμφανιστεί στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας πόσο πολύ ήθελε να γίνει μητέρα και πόσο σκληρά πάλεψε γι’ αυτό. 

«Περίμενα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει. Και το χαίρομαι πολύ κι θέλω έτσι να του δώσω τον χρόνο που του αναλογεί», δήλωσε αρχικά.

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγινε μητέρα - H πρώτη φωτογραφία του μωρού της

«Θέλω να πω και κάτι, γιατί άνοιξες τώρα ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή εγώ πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν, είχα αρχίσει φυσικά να δουλεύω και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να μην συμβεί και ότι δεν είναι αυτό που μας ολοκληρώνει σαν ανθρώπους, έτσι; Δεν είναι δηλαδή ότι κάποια γυναίκα που δε θα κάνει παιδί είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν καταφέρει, ότι θα υστερεί σε σχέση με τις άλλες, δεν το συζητώ αυτό, δεν το διαπραγματεύομαι. Δεν ήρθε ξαφνικά το μωρό. Προσπάθησα, αλλά είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες γιατί εγώ, Κατερίνα μου, έχω κλείσει τα 45», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη, μη κρύβοντας τη χαρά της για την όμορφη περίοδο που διανύει, μοιράστηκε σπάνιες στιγμές με τη δύο μηνών κόρη της. 

 

Ευτυχισμένη μαμά η ηθοποιός

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κρατά την κορούλα της και την κοιτάζει με ένα πλατύ χαμόγελο. Ενώ σε ένα άλλο στιγμιότυπο σκύβει και φιλά το μικροσκοπικό ποδαράκι της.

«Αυτές οι μικρές, καθημερινές στιγμές», έγραψε, δείχνοντας να έχει καταλήξει μέσα της στο τι μετράει περισσότερο στη ζωή.

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ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ
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