Αση Μπήλιου: Οι Ερωτικές Προβλέψεις Της Εβδομάδας 07/09/2026

Μια εβδομάδα Νέας Σελήνης ξεκινά και μαζί της ανοίγει ένας νέος κύκλος, τόσο στις σχέσεις όσο και στον τρόπο που επιλέγουμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.

Η 10η Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί κομβική ημέρα, με την Αφροδίτη να σχηματίζει τρίγωνο με τον Βόρειο Δεσμό, μια ιδιαίτερα θετική όψη που μπορεί να φέρει καρμικές γνωριμίες, μοιραίες συναντήσεις και εξελίξεις που μοιάζουν να μας οδηγούν εκεί που πρέπει να βρεθούμε. Πρόσωπα που εμφανίζονται τώρα μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της προσωπικής μας ζωής, ενώ μια σχέση που ήδη υπάρχει μπορεί να πάρει μια νέα, πιο σημαντική κατεύθυνση.

Την ίδια ημέρα η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και ο έρωτας αποκτά πιο σκοτεινές, βαθιές και απόλυτες αποχρώσεις. Δεν μας αρκεί πλέον κάτι επιφανειακό, αλλά θέλουμε να μπούμε κάτω από το «δέρμα» του άλλου, να νιώσουμε έντονα, να αφεθούμε στο πάθος και στη σεξουαλική έλξη, αλλά και να ξέρουμε ότι έχουμε απέναντι μας κάποιον που μας επιλέγει πραγματικά. Μαζί με το πάθος, όμως, μπορεί να εμφανιστούν ζήλια, κτητικότητα, εμμονές, χειριστικές συμπεριφορές ή παιχνίδια ελέγχου, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ανασφάλεια ή φόβος απώλειας. Και τίποτα από όσα συμβαίνουν τώρα δεν πρέπει να θεωρηθεί οριστικό, καθώς μέσα στον Οκτώβριο η Αφροδίτη θα γυρίσει ανάδρομη στον Σκορπιό, στρέφοντας μας σε πρόσωπα, συναισθήματα και επιλογές αυτής της περιόδου για να τα δούμε ξανά από διαφορετική οπτική.

Στις 10/09/2026 και ο Ερμής περνά στον Ζυγό, μια αρμονική θέση που ευνοεί τη συμφιλίωση μέσα από την επικοινωνία και επαναφέρει την ανάγκη να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ ο Ουρανός γυρίζει ανάδρομος στους Διδύμους και μέσα στους επόμενους μήνες μας βάζει στη διαδικασία να επανεξετάσουμε αλλαγές, αποφάσεις και ανατροπές που ξεκίνησαν μέσα στο καλοκαίρι.

Στις 11/09/2026 η Νέα Σελήνη στην Παρθένο σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό νέο ξεκίνημα και μας καλεί να βάλουμε τάξη εκεί όπου επικρατούσε χάος. Είναι η στιγμή να οργανώσουμε καλύτερα την καθημερινότητά μας, να αλλάξουμε συνήθειες, να διορθώσουμε όσα δεν λειτουργούν και να ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο με περισσότερο ρεαλισμό, συνέπεια και συγκεκριμένο σχέδιο.

Η Παρθένος δεν αρκείται στις προθέσεις, αλλά ζητά να δούμε τι μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει και τι χρειάζεται πρακτικές αλλαγές για να έχει διάρκεια. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, όμως, η επικοινωνία έχει δύο πολύ διαφορετικές όψεις. Από τη μία, το τρίγωνο Ερμή-Πλούτωνα μας βοηθά να πάμε κάτω από την επιφάνεια, να κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις, να αποκαλύψουμε αλήθειες και να καταλάβουμε καλύτερα τι κρύβεται πίσω από λόγια και συμπεριφορές. Από την άλλη, η αντίθεση Ερμή-Ποσειδώνα στις 12/09/2026 μπορεί να θολώσει τα όρια ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει και σε αυτό που θα θέλαμε να συμβαίνει. Παρανοήσεις, εξιδανικεύσεις, μισές αλήθειες ή υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν λανθασμένες εντυπώσεις. Γι’ αυτό και το Σαββατοκύριακο χρειάζεται να ψάξουμε λίγο βαθύτερα πριν πιστέψουμε μια ιστορία ακριβώς όπως μας παρουσιάζεται.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr