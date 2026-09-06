Φωτιά Τώρα Στο Κλειδί Βοιωτίας

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βοιωτίας.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Τανάγρας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Γύρω στις δύο το μεσημέρι ήχησε το 112 από την πολιτική προστασία, ενημερώνοντας τους κατοίκους της περιοχής για την πυρκαγιά και καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.