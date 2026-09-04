Στικούδη: «Τα παιδιά είναι 5 και 2,5. Το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης»

«Ο σύζυγός μου είναι εξαιρετικός και είμαι τυχερή», δήλωσε η τραγουδίστρια

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Κατερίνα Στικούδη: Στιγμιότυπο από τη συνέντευξή της στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Στικούδη μίλησε για τη μητρότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μεγαλώνοντας τα παιδιά της.
  • Τα παιδιά της είναι 5 και 2,5 ετών, με τον σύζυγό της Βαγγέλη Σερίφη να είναι το 'μεγαλύτερο παιδί'.
  • Η Στικούδη και ο Σερίφης είναι μαζί από το 2009 και παντρεύτηκαν το 2018 σε στενό οικογενειακό κύκλο.
  • Το ζευγάρι επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Η οικογένειά τους ολοκληρώνεται με τα παιδιά τους, Βύρωνα και Νικόλα, που είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα επαγγελματικά της σχέδια, για τη σχέση με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, καθώς και για την καθημερινότητά της από τη στιγμή που έγινε μητέρα και μπήκε στη ζωή της ο ρόλος της μητρότητας. 

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Όπως είπε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια για τη σχέση με το σύζυγό της: «Δίνουμε χώρο ο ένας στον άλλον. Θέλει να πάει κάπου με τους φίλους του και θα πάει. Εγώ έχω τα χόμπι μου».

Για τον ρόλο της ως μητέρα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας τα παιδιά της, η Κατερίνα Στικούδη αποκάλυψε ότι: «Πίστευα ότι δεν χρειάζομαι κανέναν. Οτι μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου. Έτσι έχω μάθει, να μην έχω ανάγκη κανέναν. Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο χέρι, μια βοήθεια, είτε μια γιαγιά, είτε ένας άνθρωπος… Δεν τελειώνει η ζωή. Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα για να έρθει κάποιος για να μπορώ να κοιμηθώ 1-2 ώρες. Είναι δύσκολη η αρχή και είναι πράγματα που δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτά», είπε η Κατερίνα Στικούδη.

«Τα παιδιά είναι 5 και 2,5 και το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης. Είναι εξαιρετικός και είμαι τυχερή. Είμαστε μαζί 17 χρόνια. Είχαμε γνωριστεί στο MEGA STAR», ανέφερε η Κατερίνα Στικούδη.

 

 

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Υπενθυμίζουμε ότι η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης είναι μαζί από το 2009, ενώ έχουν πάρει την απόφαση να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, μένοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κρατώντας τις πιο σημαντικές στιγμές τους για εκείνους. Ύστερα από περίπου 9 χρόνια σχέσης, το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας. Παντρεύτηκαν στις 25 Αυγούστου 2018, στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, τόπο καταγωγής του Βαγγέλη Σερίφη, ενώ το μυστήριο τελέσθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παρόλο που η Κατερίνα Στικούδη βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο, έχει επιλέξει με το σύζυγό της να κρατούν διακριτική στάση σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή. Τα δύο παιδιά τους, Βύρωνας (2021) και Νικόλας (2024) ολοκλήρωσαν την ευτυχία του αγαπημένου ζευγαριού και είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

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