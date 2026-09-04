Με μια δημόσια ανάρτηση στο Instagram επέλεξε η Σίντι Κρόφορντ να ευχηθεί στην κόρη της, Κάια Γκέρμπερ, η οποία έγινε 25 ετών την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Το μοντέλο μοιράστηκε δύο κοινές φωτογραφίες τους, μία πρόσφατη και μία από τα παιδικά χρόνια της κόρης της, συνοδεύοντάς τες με ένα προσωπικό μήνυμα για τη σχέση τους και την εξέλιξη της Κάια.

«Χρόνια πολλά για τα 25α γενέθλια στο (όχι και τόσο) μωρό μου, Κάια Γκέρμπερ. Είσαι πολύ πιο ώριμη από την ηλικία σου και γεμάτη συμπόνια, καλοσύνη και αγάπη. Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι στην όμορφη γυναίκα που είσαι σήμερα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου. Είμαι πάντα τόσο περήφανη για σένα!», έγραψε χαρακτηριστικά η Κρόφορντ.

Η Σίντι Κρόφορντ με την κόρη της σε μικρή ηλικία/ instagram

Ποια είναι η Κάια Γκέρμπερ

Η Κάια Γκέρμπερ γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2001 στο Λος Άντζελες. Είναι κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία και πρώην μοντέλου Ραντ Γκέρμπερ. Η οικογένεια έχει ακόμη έναν γιο, τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος είναι 27 ετών.

Η Κάια Γκέρμπερ είναι το δεύτερο παιδί που απέκτησε η Σίντι Κρόφορντ από τον δεύτερο γάμο της, με τον Ραντ Γκέρμπερ. Από πολύ νωρίς βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω του ονόματος και της ομοιότητας με τη μητέρα της, όμως στη συνέχεια διαμόρφωσε τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας.

Ραντ Γκέρμπερ - Σίντι Κρόφορντ και τα παιδιά τους, Κάια και Πρίσλεί, το 2018/ Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

Η πορεία της Κάια Γκέρμπερ στη μόδα

Η πρώτη επαφή της με το modeling έγινε σε μικρή ηλικία, ενώ η επαγγελματική της παρουσία ενισχύθηκε στα εφηβικά της χρόνια. Στα 16 της πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στις διεθνείς Εβδομάδες Μόδας και στη συνέχεια περπάτησε στις πασαρέλες μεγάλων οίκων όπως Chanel, Saint Laurent, Prada και Versace.

Κάια Γκέρμπερ - Σίντι Κρόφορντ στο Λος Άντζελες, τον Νοέμβριο του 2025/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Το 2018 αναδείχθηκε Model of the Year στα British Fashion Awards, μια διάκριση που ενίσχυσε τη θέση της στη διεθνή βιομηχανία της μόδας. Η παρουσία της στους μεγάλους οίκους και η συγκεκριμένη βράβευση συνέβαλαν στην εδραίωσή της ως αυτόνομης προσωπικότητας στον χώρο.

Μητέρα και κόρη έχουν εμφανιστεί και μαζί στην πασαρέλα. Μία από τις πιο γνωστές κοινές στιγμές τους ήταν στο show του Versace για την Άνοιξη του 2018. Η ίδια η Κάια είχε περιγράψει αργότερα ως ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός ότι οι επαγγελματικοί δρόμοι τους συναντήθηκαν με αυτόν τον τρόπο.

Η στροφή της Κάια Γκέρμπερ στην υποκριτική

Τα τελευταία χρόνια η Κάια Γκέρμπερ επεκτείνει τη δραστηριότητά της και πέρα από τη μόδα, με παρουσία και στην υποκριτική. Έχει εμφανιστεί στο «American Horror Story», στην ταινία «Bottoms» και στο «Saturday Night».

Στα 25 της, η Κάια Γκέρμπερ ανήκει σε μια γενιά παιδιών γνωστών οικογενειών που μεγάλωσαν με ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο επώνυμο και επιχείρησαν να χτίσουν επαγγελματική ταυτότητα με δικά τους βήματα.