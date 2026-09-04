Με ένα πακέτο μέτρων που, σύμφωνα με πληροφορίες κινείται στα 2 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει της ομιλίας του στη 90ή ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις σε εισοδήματα και συντάξεις, παρεμβάσεις για το στεγαστικό, αλλά και μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, οικογένειες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι «εκπλήξεις» της ΔΕΘ

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να κρατά μυστικές μέχρι την τελευταία στιγμή ορισμένες παρεμβάσεις που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η επιλεκτική μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα όπως οι βρεφικές πάνες, με στόχο τη στήριξη των νέων οικογενειών.

Στο τραπέζι βρίσκονται ακόμη αλλαγές στη φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια, ειδικές παρεμβάσεις για τρίτεκνες οικογένειες, αύξηση του επιδόματος παιδιού και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδα.

Για τις επιχειρήσεις εξετάζεται μείωση της προκαταβολής φόρου, ενώ παράλληλα προωθούνται παρεμβάσεις για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων μέσω ενός νέου προγράμματος «Σπίτι μου 3».

ΔΕΘ: Περισσότερα χρήματα για τους συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι αποτελούν μία από τις βασικές ομάδες του πακέτου. Η ετήσια ενίσχυση που καταβάλλεται τον Νοέμβριο αναμένεται να αυξηθεί, με τα σενάρια να τοποθετούν την αύξηση στα 400 ευρώ, ενώ εξετάζεται σταδιακή διεύρυνση των δικαιούχων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ενίσχυση μπορεί σε βάθος χρόνου να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Παράλληλα, στο ευρύτερο σχέδιο περιλαμβάνονται αυξήσεις στις συντάξεις και παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά και την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

ΔΕΘ: Στα 960 - 970 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στον κατώτατο μισθό. Τα σενάρια που μεταδίδονται κάνουν λόγο για νέα αύξηση από τον Απρίλιο του 2027, με τον μισθό να διαμορφώνεται ενδεχομένως στα 960 με 970 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει παράλληλα και τους βασικούς μισθούς στο Δημόσιο, ενώ μπορεί να συμπαρασύρει σειρά κοινωνικών επιδομάτων.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης ετήσιας ενίσχυσης, χωρίς ωστόσο αυτό το μέτρο να θεωρείται οριστικοποιημένο.

ΔΕΘ: Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις

Σημαντικό κομμάτι του πακέτου αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται διορθώσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων, αλλά και μέτρα που θα μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση.

Για τις επιχειρήσεις προωθείται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η οριστική κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.

Οι αγρότες αναμένεται να βρεθούν επίσης στο επίκεντρο, με το ειδικό μέτρο που εξετάζεται να έχει κυρίως φορολογικό χαρακτήρα.

ΔΕΘ: Το στεγαστικό στο επίκεντρο

Η στεγαστική κρίση αποτελεί ακόμη έναν από τους βασικούς άξονες των εξαγγελιών. Εκτός από τις παρεμβάσεις που αφορούν τη φορολόγηση των ενοικίων, εξετάζεται νέο πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων για αγορά κατοικίας, ενώ στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις για την πρώτη κατοικία και τα στεγαστικά δάνεια.

ΔΕΘ: Ο ορίζοντας έως το 2030

Η φετινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν αναμένεται να περιοριστεί στην ανακοίνωση μέτρων για το 2027. Κυβερνητικές πηγές περιγράφουν έναν οδικό χάρτη έως το 2030, με μόνιμες παρεμβάσεις που θα συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση.

Το πολιτικό μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι η ανάπτυξη πρέπει να μετατρέπεται σε εισόδημα και στήριξη για τη μεσαία τάξη. Στόχος είναι να ενισχυθούν ομάδες όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι νέοι και οι οικογένειες με παιδιά.

Παράλληλα, το πακέτο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις δίνουν διαφορετική εικόνα από τις δημόσιες μετρήσεις, ενώ στην κυβέρνηση θεωρούν ότι οι οικονομικές παρεμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα προς κοινωνικές ομάδες που έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία.