Σάκης Κατσούλης: Ο τρυφερός «διάλογος» με τον τριών μηνών γιο του

«Δε θέλεις να σου πω πώς γνωρίστηκε η μαμά με τον μπαμπά;»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Υποδέχτηκαν τον γιο τους στις 06 Ιουνίου 2026 / Βίντεο: Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσε τρυφερό βίντεο με τον τριών μηνών γιο του, όπου προσπαθεί να του εξηγήσει πώς γνωρίστηκε με τη σύζυγό του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη.
  • Ο επιχειρηματίας απολαμβάνει τη γονεϊκότητα και μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media.
  • Η Μαριαλένα και ο Σάκης παντρεύτηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2026 και έγιναν γονείς τον περασμένο Ιούνιο.
  • Το ζευγάρι δηλώνει πιο ευτυχισμένο από ποτέ και μοιράζεται τη χαρά του με τους followers τους.

Ένα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο δημοσίευσε ο Σάκης Κατσούλης στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media, το οποίο δείχνει εκείνον και τον τριών μηνών γιο του, να κάνουν ένα χαριτωμένο... διάλογο.

Στον παιδίατρο με τον γιο της η Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Η τρυφερή ανάρτηση

Σάκης Κατσούλης: Ο τρυφερός «διάλογος» με τον τριών μηνών γιο του

Φωτογραφία: Instagram.com

Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους followers του ο 35χρονος επιχειρηματίας φαίνεται να μιλά στο γιο του, θέλοντας να του περιγράψει την ιστορία γνωριμίας του με τη σύζυγό του και μητέρα του παιδιού του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά και σε δημοσίευσή του στο Tik Tok ο Σάκης Κατσούλης: «Daily routine..!! 🤞🏽Και φυσικά best hour of the day.!! Κάθε μέρα και μια ιστοριούλα… πότε να προλάβω να του πω για όλα αυτά που έχουμε περάσει μαζί..; 🥹🤍.. Next story? 🙈»

Ο χαρούμενος μπαμπάς, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει τη γονεϊκότητα στο έπακρο, φαίνεται να προσπαθεί να... κάνει διάλογο με το γιο του, προσπαθώντας να του εξηγήσει πώς γνωρίστηκε με τη μαμά του, με τον μικρό, όπως φαίνεται και από το βίντεο, να μην είναι ακριβώς έτοιμος να ακούσει την οικογενειακή ιστορία των γονιών του.

« Εγώ πάντως προσπάθησα!! Τι να κάνω; Ήθελα να του πω πώς γνωριστήκαμε η μαμά με το μπαμπά!! Ανεβαίνει στο tiktok σχεδόν ολόκληρη η ιστοριούλα!! Ό,τι πρόλαβα..»

 

@sakiskatsoulis

Daily routine..!! 🤞🏽Και φυσικά best hour of the day.!! Κάθε μέρα και μια ιστοριούλα… πότε να προλάβω να του πω για όλα αυτά που έχουμε περάσει μαζί..; 🥹🤍.. Next story? 🙈

♬ πρωτότυπος ήχος - Sakis Katsoulis

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 25 Ιανουαρίου του 2026, ενώ λίγους μήνες μετά και συγκεκριμένα τον περασμένο Ιούνιο, έγιναν για πρώτη φορά γονείς. 

 

 

Από εκείνη την ημέρα, η ζωή τους άλλαξε ολοκληρωτικά, περιστρεφόμενη γύρω από τις ανάγκες του μικρού τους γιου, ενώ είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ!

To αγαπημένο ζευγάρι μοιράζεται κατά καιρούς μέσα από τα social media στιγμιότυπα από την καθημερινότητα ως νέοι γονείς, χωρίς να κρύβουν τη χαρά που τους έχει χαρίσει ο ερχομός του γιου τους.

Και μπορεί ο μικρός να μην ήταν ακόμα έτοιμος να ακούσει την ιστορία για το πώς πρωτογνωρίστηκαν οι γονείς του, παρόλα αυτά, ο Σάκης Κατσούλης φαίνεται αποφασισμένος να την αφηγηθεί. Ακόμη και εάν χρειαστεί να κάνει κάποιες προσπάθειες παραπάνω.

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ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 |
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
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