Ένα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο δημοσίευσε ο Σάκης Κατσούλης στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media, το οποίο δείχνει εκείνον και τον τριών μηνών γιο του, να κάνουν ένα χαριτωμένο... διάλογο.

Φωτογραφία: Instagram.com

Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους followers του ο 35χρονος επιχειρηματίας φαίνεται να μιλά στο γιο του, θέλοντας να του περιγράψει την ιστορία γνωριμίας του με τη σύζυγό του και μητέρα του παιδιού του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά και σε δημοσίευσή του στο Tik Tok ο Σάκης Κατσούλης: «Daily routine..!! 🤞🏽Και φυσικά best hour of the day.!! Κάθε μέρα και μια ιστοριούλα… πότε να προλάβω να του πω για όλα αυτά που έχουμε περάσει μαζί..; 🥹🤍.. Next story? 🙈»

Ο χαρούμενος μπαμπάς, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει τη γονεϊκότητα στο έπακρο, φαίνεται να προσπαθεί να... κάνει διάλογο με το γιο του, προσπαθώντας να του εξηγήσει πώς γνωρίστηκε με τη μαμά του, με τον μικρό, όπως φαίνεται και από το βίντεο, να μην είναι ακριβώς έτοιμος να ακούσει την οικογενειακή ιστορία των γονιών του.

« Εγώ πάντως προσπάθησα!! Τι να κάνω; Ήθελα να του πω πώς γνωριστήκαμε η μαμά με το μπαμπά!! Ανεβαίνει στο tiktok σχεδόν ολόκληρη η ιστοριούλα!! Ό,τι πρόλαβα..»

@sakiskatsoulis Daily routine..!! 🤞🏽Και φυσικά best hour of the day.!! Κάθε μέρα και μια ιστοριούλα… πότε να προλάβω να του πω για όλα αυτά που έχουμε περάσει μαζί..; 🥹🤍.. Next story? 🙈 ♬ πρωτότυπος ήχος - Sakis Katsoulis

Υπενθυμίζουμε ότι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 25 Ιανουαρίου του 2026, ενώ λίγους μήνες μετά και συγκεκριμένα τον περασμένο Ιούνιο, έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Από εκείνη την ημέρα, η ζωή τους άλλαξε ολοκληρωτικά, περιστρεφόμενη γύρω από τις ανάγκες του μικρού τους γιου, ενώ είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ!

To αγαπημένο ζευγάρι μοιράζεται κατά καιρούς μέσα από τα social media στιγμιότυπα από την καθημερινότητα ως νέοι γονείς, χωρίς να κρύβουν τη χαρά που τους έχει χαρίσει ο ερχομός του γιου τους.

Και μπορεί ο μικρός να μην ήταν ακόμα έτοιμος να ακούσει την ιστορία για το πώς πρωτογνωρίστηκαν οι γονείς του, παρόλα αυτά, ο Σάκης Κατσούλης φαίνεται αποφασισμένος να την αφηγηθεί. Ακόμη και εάν χρειαστεί να κάνει κάποιες προσπάθειες παραπάνω.