Σε τροχιά νέων κινητοποιήσεων μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) προχωρά σε εισήγηση για 24ωρη απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η σχετική απόφαση έρχεται στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο κύκλος των γενικών συνελεύσεων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συνελεύσεις ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 25 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, στις 26 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η Ολομέλεια των Προέδρων, όπου θα συζητηθεί η πορεία των κινητοποιήσεων.

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ για την απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης της ΔΟΕ βρίσκονται τα προβλήματα που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αντιμετωπίζει η εκπαίδευση με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

«Είμαστε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η κυβέρνηση και το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επιχειρούν να εμφανίσουν μια εικονική πραγματικότητα κανονικότητας στα σχολεία, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά θα ξεκινήσουν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και τεράστια προβλήματα σε κάθε πλευρά της λειτουργίας τους.

Ζούμε σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημά μας, και οι περικοπές σε κάθε κοινωνικό αγαθό (Παιδεία, Υγεία, κ.λ.π.) απαιτούν εγρήγορση και παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος. Την ίδια στιγμή, το εκρηκτικό κλίμα στα σχολεία, με κυρίαρχο πρόβλημα την απαξίωση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως απόρροια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και η ένταση του αυταρχισμού από την πλευρά της διοίκησης (ΕΔΕ, πειθαρχικά, αυθαιρεσίες κ.λ.π.) επιβάλλουν να βγει ξανά ο κλάδος μας στο προσκήνιο».

Οι κινητοποιήσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί

Η 24ωρη απεργία δεν είναι το μοναδικό μέτρο που έχει αποφασίσει η ΔΟΕ για τον Σεπτέμβριο. Ήδη από τις 11 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί καθημερινές μονόωρες στάσεις εργασίας, οι οποίες θα συνεχιστούν έως και τις 30 του μήνα.

Οι στάσεις αυτές συνδέονται με την αντίδραση της Ομοσπονδίας στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και στην περίπτωση που ζητηθεί από εκπαιδευτικούς να εργαστούν υποχρεωτικά υπερωριακά. Η σχετική απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί από τη ΔΟΕ.